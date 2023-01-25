iPhone 15 Pro için periskop kamera testleri başladı

Analist Jeff Pu'ya göre Apple bu yıl piyasaya süreceği iPhone 15 Pro'yu 5x optik yakınlaştırma özellikli periskop kamerayla donatacak. Kaynak, Cupertinolu şirketin Zhejiang Lante Optics ile bileşen tedariği konusunda görüşmeler yaptığını söylüyor.
100 milyon adetlik sipariş
Apple'ın hali hazırda numuneleri değerlendirdiği belirtildi. Teknoloji devi Mayıs ayına kadar bir karar verecek. Müzakereler olumlu sonuçlanırsa periskop kamera tedariği Zhejiang Lante Optics tarafından yapılacak.
Geçen yıl çıkış yapan iPhone 14 Pro altı yıldır kullanılan 12 megapiksel yerine 48 megapiksel kamera ile güncellenmişti. Android akıllı telefonlarda yıllardır mevcut olan periskop kamera iPhone'larda hala yok. Bu eksikliğin iPhone 15 serisiyle giderilmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?