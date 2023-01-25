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    iPhone 15 Pro için periskop kamera testleri başladı

    Apple, iPhone'lardaki periskop kamera eksikliğini bu yıl gidermeyi planlıyor. Analist Jeff Pu, şirketin iPhone 15 Pro için periskop kamera testlerine başladığı bildirdi.
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    iPhone 15 Pro için periskop kamera testleri başladı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın iPhone'larda periskop kameraya yer vermeyi planladığına yönelik söylentiler bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Çin basınına yansıyan detaylara bakılırsa birçok kişinin dört gözle beklediği bu yenilik uygulamaya konmak üzere.

    Analist Jeff Pu'ya göre Apple bu yıl piyasaya süreceği iPhone 15 Pro'yu 5x optik yakınlaştırma özellikli periskop kamerayla donatacak. Kaynak, Cupertinolu şirketin Zhejiang Lante Optics ile bileşen tedariği konusunda görüşmeler yaptığını söylüyor.

    iPhone 15 Pro için periskop kamera testleri başladı Tam Boyutta Gör

    100 milyon adetlik sipariş

    Apple'ın hali hazırda numuneleri değerlendirdiği belirtildi. Teknoloji devi Mayıs ayına kadar bir karar verecek. Müzakereler olumlu sonuçlanırsa periskop kamera tedariği Zhejiang Lante Optics tarafından yapılacak.

    Geçen yıl çıkış yapan iPhone 14 Pro altı yıldır kullanılan 12 megapiksel yerine 48 megapiksel kamera ile güncellenmişti. Android akıllı telefonlarda yıllardır mevcut olan periskop kamera iPhone'larda hala yok. Bu eksikliğin iPhone 15 serisiyle giderilmesi bekleniyor.

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    MaDMaxiBo 26 dakika önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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