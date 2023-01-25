Tam Boyutta Gör Apple'ın iPhone'larda periskop kameraya yer vermeyi planladığına yönelik söylentiler bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Çin basınına yansıyan detaylara bakılırsa birçok kişinin dört gözle beklediği bu yenilik uygulamaya konmak üzere.

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Analist Jeff Pu'ya göre Apple bu yıl piyasaya süreceği iPhone 15 Pro'yu 5x optik yakınlaştırma özellikli periskop kamerayla donatacak. Kaynak, Cupertinolu şirketin Zhejiang Lante Optics ile bileşen tedariği konusunda görüşmeler yaptığını söylüyor.

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100 milyon adetlik sipariş

Apple'ın hali hazırda numuneleri değerlendirdiği belirtildi. Teknoloji devi Mayıs ayına kadar bir karar verecek. Müzakereler olumlu sonuçlanırsa periskop kamera tedariği Zhejiang Lante Optics tarafından yapılacak.

Geçen yıl çıkış yapan iPhone 14 Pro altı yıldır kullanılan 12 megapiksel yerine 48 megapiksel kamera ile güncellenmişti. Android akıllı telefonlarda yıllardır mevcut olan periskop kamera iPhone'larda hala yok. Bu eksikliğin iPhone 15 serisiyle giderilmesi bekleniyor.

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iPhone 15 Pro için periskop kamera testleri başladı