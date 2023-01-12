iPhone 15 Pro için yeni bilgiler paylaşıldı: Dokunmatik tuş tasarımı onaylandı

iPhone 15 Pro ve Pro Max dokunmatik tuşlar ile gelecek
Twitter paylaşımında Kuo, Apple'ın iPhone 15 modellerinde dokunmatik tuşlar için fiziksel düğmeleri kaldıracağı iddialarını yeniledi. Bununla birlikte ünlü analist, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max cihazlarda kuvvet geri bildirimi sağlayacak Taptic Engine titreşim motoru ile donatılacağını söylüyor. Böylece Apple, herhangi bir hareketli parça bulunmadan gerçek bir düğme hissini taklit edecek.
Ayrıca Apple'ın bu yeni teknoloji için ABD merkezli yarı iletken tedarikçisi Cirrus Logic ile anlaştığı bildiriliyor. Böylece yeni tasarım değişikliği bir kez daha onaylandı diyebiliriz. Kuo ise, dokunmaya duyarlı tuşların olumlu eleştiriler alması halinde, Apple'ın bu tasarımı gelecekte diğer üst düzey ürünlere de taşıyabileceğini düşünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mavi niye yok ki
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..