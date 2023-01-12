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    iPhone 15 Pro için yeni bilgiler paylaşıldı: Dokunmatik tuş tasarımı onaylandı

    Apple analisti Min-Chi Kuo, iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde yer verilecek dokunmatik tuş tasarımı hakkında bilgiler paylaştı. Yaklaşan cihazlar, titreşim motorlu tuşlara sahip olacak.
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    iPhone 15 Pro için dokunmatik tuş tasarımı onaylandı! Tam Boyutta Gör
    Apple'ın bu yıl piyasaya sürülecek iPhone 15 serisi ile büyük tasarım değişikliklerine imza atması bekleniyor. Günümüze kadar birçok söylenti, markanın geçmişte kulaklık jaklarını kaldırmasına benzer şekilde, cihazlardaki tüm fiziksel tuşları geride bırakacağını bizlere göstermişti. Şimdi de Apple analisti Ming-Chi Kuo, yaklaşan önemli değişikliklerden bazılarına açıklık getirdi. 

    iPhone 15 Pro ve Pro Max dokunmatik tuşlar ile gelecek

    Twitter paylaşımında Kuo, Apple'ın iPhone 15 modellerinde dokunmatik tuşlar için fiziksel düğmeleri kaldıracağı iddialarını yeniledi. Bununla birlikte ünlü analist,  iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max cihazlarda kuvvet geri bildirimi sağlayacak Taptic Engine titreşim motoru ile donatılacağını söylüyor. Böylece Apple, herhangi bir hareketli parça bulunmadan gerçek bir düğme hissini taklit edecek. 

    Ayrıca Apple'ın bu yeni teknoloji için ABD merkezli yarı iletken tedarikçisi Cirrus Logic ile anlaştığı bildiriliyor. Böylece yeni tasarım değişikliği bir kez daha onaylandı diyebiliriz. Kuo ise, dokunmaya duyarlı tuşların olumlu eleştiriler alması halinde, Apple'ın bu tasarımı gelecekte diğer üst düzey ürünlere de taşıyabileceğini düşünüyor. 

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    A
    alihanakman 2 saat önce

    mavi niye yok ki

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    abstergo78GHOST 6 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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