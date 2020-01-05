WiFi 6E standardı tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Henüz 802.11ax olarak da bilinen WiFi 6 standardının tam olarak yaygınlaştığı söylenemez. WiFi Birliği bir sürpriz yaparak WiFi 6E şeklinde tanımladığı yeni standardını teknoloji dünyasının dikkatine sundu.

WiFi 6E neler sunuyor?

WiFi 6 standardı daha çok kapasiteyi arttırmak ve daha fazla cihaza daha verimli bağlantı sunmak amacını taşıyordu. 2.5GHz ve 5GHz frekanslarına sahip olan WiFi 6 standardı 9.6Gbps veri aktarım oranlarına ulaşabiliyordu.

İlginizi Çekebilir

Linux tabanlı PinePhone sevkiyata başladı

Ayrıca Bkz. "MacBook modelleri artık mekansal ses sunacak"

WiFi 6E standardı temel anlamda WiFi 6 ile aynı özellikleri barındırıyor. En büyük fark ise 6GHz frekansını kullanabiliyor olması. 2.5GHz ve 5GHz frekanslarının yanına eklenen 6GHz frekansı yüksek bant genişliğine ihtiyaç duyan uygulamalar için yüksek veri çıkışları ve kapsama alanı sağlayacak.

WiFi 6E standardının daha çok sanal gerçeklik uygulamaları ve 4K veya 8K gibi yüksek çözünürlüklere sahip video akış hizmetleri için ideal olacağı ifade ediliyor. Bu bakımdan bir süre WiFi 6 standardı ana akım kullanıcılar için yeterli olacak.

WiFi 6E standardının tam anlamıyla işe yaraması için 6GHz frekansının düzenleyici kuruluşlar tarafından erişime açılması gerekiyor. Ülkelerde yavaş yavaş bunun hazırlıkları var ancak kısa vadede yaygın bir kullanım beklenmiyor.

https://www.slashgear.com/wi-fi-6e-defined-up-to-6ghz-to-compliment-5g-03605233/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.