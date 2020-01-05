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    WiFi 6E standardı tanıtıldı

    WiFi 6E olarak tanıtılan yeni standart asıl olarak WiFi 6 standardını temel alıyor ancak 6GHz bandını kullanabilmesi sayesinde ayrı bir kapsama alanı sunuyor.
    2 hf.
    3,8b
    1
    10
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    WiFi 6E standardı tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Henüz 802.11ax olarak da bilinen WiFi 6 standardının tam olarak yaygınlaştığı söylenemez. WiFi Birliği bir sürpriz yaparak WiFi 6E şeklinde tanımladığı yeni standardını teknoloji dünyasının dikkatine sundu.

    WiFi 6E neler sunuyor?

    WiFi 6 standardı daha çok kapasiteyi arttırmak ve daha fazla cihaza daha verimli bağlantı sunmak amacını taşıyordu. 2.5GHz ve 5GHz frekanslarına sahip olan WiFi 6 standardı 9.6Gbps veri aktarım oranlarına ulaşabiliyordu.

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    WiFi 6E standardı temel anlamda WiFi 6 ile aynı özellikleri barındırıyor. En büyük fark ise 6GHz frekansını kullanabiliyor olması. 2.5GHz ve 5GHz frekanslarının yanına eklenen 6GHz frekansı yüksek bant genişliğine ihtiyaç duyan uygulamalar için yüksek veri çıkışları ve kapsama alanı sağlayacak.

    WiFi 6E standardının daha çok sanal gerçeklik uygulamaları ve 4K veya 8K gibi yüksek çözünürlüklere sahip video akış hizmetleri için ideal olacağı ifade ediliyor. Bu bakımdan bir süre WiFi 6 standardı ana akım kullanıcılar için yeterli olacak.

    WiFi 6E standardının tam anlamıyla işe yaraması için 6GHz frekansının düzenleyici kuruluşlar tarafından erişime açılması gerekiyor. Ülkelerde yavaş yavaş bunun hazırlıkları var ancak kısa vadede yaygın bir kullanım beklenmiyor.



    https://www.slashgear.com/wi-fi-6e-defined-up-to-6ghz-to-compliment-5g-03605233/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Conqueror26 2 hf. en beğenilen
    Biz daha Wifi 6'yı hak edemedik ki 6E'yi nasıl hak edeceğiz?
    Yanıtla +12
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    e_capkan 2 hf.
    bizi ilgilendrimiyor fazla.
    500mbps 1gbps internetimiz yok
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 2 hf.
    Turkiye upload HIZLARINDA COL KITLIGINI yasiyir. Icerik uretenler veya bulut hizmeti alanlar upload hizlari tam bir rezalet! Fiber deyim ADSL gibi uplink downlink gonderme alma asenkron olmayan fiber de sirketler anlasmislar upload hizlarina dusurmusler 5 megabit ! Ama parasini odersen 100 megabit hatta 1 Gibabit te var! ...

    Sonra da bulut sektoru son kullanici tuketicilere neden gelmiyor ve ideal degildir diye hayiflanalim!

    WIFI6 gecen yilin baslarindan beri bircok cihazda vardir. Artik AC gibi dusuk WIFI5 ler geride kalmistir.

    Devir altyapi guncellestirmesi WIFI6 minimum olmali. WIFI6 temel teknolojidir yani pahali cihazlara veya pahali altyapilara hitap eder diye birsey yoktur... Yani orta ust giris seviye cihazlar da WIFI 6 standart olmali ve aranmalidir. WIFI5 WIFI4 bunlar coktan eskidi ... Kimse uste seviye cihazlardaki WIFI5 lere kanmasin!

    WIFI6 ve yeni standart WIFI6E ile revatca olmalidir olacaktir da ...
    Turkiye upload HIZLARINDA COL KITLIGINI yasiyir. Icerik uretenler veya bulut hizmeti alanlar upload hizlari tam bir rezalet! Fiber deyim ADSL gibi uplink downli...
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    Yanıtla +4
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    engink 2 hf.
    hala wifi3 kullanıyorum,adsl için fazla bile.
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    firat_kilic 2 hf.
    Açık hava labratuvar farelerine dönüyoruz....
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    ebavamqko 2 hf. yeni yorumcu
    6hgz ...

    daha yuksek db ile daha sorunsuz kanser riski ...
    Yanıtla +2
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    TheJudgé 2 hf.
    mesafeyi arttıramadıktan sonra wifi 6-7 falan komik oluyor
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Ulan Musk 2 hf. TheJudgé
    Hocam mesafe artışı için en iyi çözüm birden fazla AP kullanmak. Marka olarak Ruckus öneririm. Onun haricinde Ruijie de f/p oranı ile pazara gerçekten sağlam bir giriş yaptı.
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    Lord Melkor 2 hf.
    İnternet hızı da önemli ama burda asıl olay aynı ağdaki iki cihaz arasındaki bant genişliği. Atıyorum pc ile vr kaskın modem üzerinden haberleşerek kablo derdinin ortadan kalkmasının sağlanması
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 2 hf.
    Turkiye upload HIZLARINDA COL KITLIGINI yasiyir. Icerik uretenler veya bulut hizmeti alanlar upload hizlari tam bir rezalet! Fiber deyim ADSL gibi uplink downlink gonderme alma asenkron olmayan fiber de sirketler anlasmislar upload hizlarina dusurmusler 5 megabit ! Ama parasini odersen 100 megabit hatta 1 Gibabit te var! ...

    Sonra da bulut sektoru son kullanici tuketicilere neden gelmiyor ve ideal degildir diye hayiflanalim!

    WIFI6 gecen yilin baslarindan beri bircok cihazda vardir. Artik AC gibi dusuk WIFI5 ler geride kalmistir.

    Devir altyapi guncellestirmesi WIFI6 minimum olmali. WIFI6 temel teknolojidir yani pahali cihazlara veya pahali altyapilara hitap eder diye birsey yoktur... Yani orta ust giris seviye cihazlar da WIFI 6 standart olmali ve aranmalidir. WIFI5 WIFI4 bunlar coktan eskidi ... Kimse uste seviye cihazlardaki WIFI5 lere kanmasin!

    WIFI6 ve yeni standart WIFI6E ile revatca olmalidir olacaktir da ...
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    orhanyaltir 2 hf.
    Bununla dosya aktarımı yapmak çok iyi olur be

    Düşünsene kablosuz saniyede 1 gb dosya aktarımı yapıyorsun.. İnanılmazz!
    Yanıtla +1
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    e_capkan 2 hf.
    bizi ilgilendrimiyor fazla.
    500mbps 1gbps internetimiz yok
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Conqueror26 2 hf. en beğenilen
    Biz daha Wifi 6'yı hak edemedik ki 6E'yi nasıl hak edeceğiz?
    Yanıtla +12
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    3764 kez okundu.
    9 yorum yazıldı.

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