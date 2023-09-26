iPhone 16, ek kapasitif düğmeye sahip olacak: Tüm modellerde olacak

Tam Boyutta Gör iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modelleri özelleştirilebilen eylem düğmesine (action button) sahip. Apple’ın gelecek yıl iPhone 16 modellerinde ek kapasitif düğme (capture button) koyması bekleniyor. Kod adı Project Nova olan düğmenin ilk testleri geçtiği söyleniyor.

iPhone 16'nın yeni düğmesi: Capture button

Capture button olarak adlandırılan yeni düğme, iPhone 16’nın dikkat çeken özellikleri arasında olacak. Çekim yapma düğmesi, güç tuşuyla aynı tarafta, biraz daha aşağıda bulunacak. Ancak yeni kapasitif butonun ne amaçla kullanılacağı şu an için bilinmiyor.

Capture button, standart mekanik düğme yerine kapasitif bir düğme olacak. Bilindiği üzere, kapasitif tuşlar mekanik tuşların aksine basıldığında oynamaz. Düğme, basıncı ve dokunuşu algılayarak titreşimli geri bildirim sağlar. iPhone SE’nin hane tuşuna basıldığında hissedilen titreşime benzer bir deneyim sunması bekleniyor.

Apple, iPhone 15 Pro’da da kapasitif düğmeyi denedi. Ancak güç ve ses düğmelerinin kapasitif olması düşünüldü, herhangi bir ek düğme koyma fikri yoktu. Bu modül yetersiz test sonuçları ve donanım sorunlarının çıkması nedeniyle iptal edildi. Capture button hem güç ve ses düğmelerinden ayrı bir düğme olacak hem de iPhone 16 Pro modellerine özel olmayacak. Buna bağlı olarak şu anda iPhone 15 Pro’larda olan eylem düğmesinin de kapasitif olması bekleniyor.

iPhone 16 Ultra'nın kamera özellikleri detaylanıyor 1 gün önce eklendi

Apple’ın iPhone 16 serisinde yeni çekim düğmesi, geliştirilmiş eylem düğmesi, yeniden tasarlanmış kamera düzenine ek olarak ekran boyutunu da artırması bekleniyor. 6.1 inç ve 6.7 inç ekran boyutu 6.3 inç ve 6.9 inç olarak yenilenecek.

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iPhone 16, ek kapasitif düğmeye sahip olacak: Capture button!