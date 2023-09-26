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    Anlık Bildirim

    iPhone 16, ek kapasitif düğmeye sahip olacak: Tüm modellerde olacak

    iPhone 15 henüz yeni satışa çıkmışken iPhone 16 modelleri konuşulmaya başlandı. Son olarak iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, tüm modellerde ek kapasitif düğmenin olacağı söyleniyor.
    iphone 16 kapasitif düğme capture button Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modelleri özelleştirilebilen eylem düğmesine (action button) sahip. Apple’ın gelecek yıl iPhone 16 modellerinde ek kapasitif düğme (capture button) koyması bekleniyor. Kod adı Project Nova olan düğmenin ilk testleri geçtiği söyleniyor.

    iPhone 16'nın yeni düğmesi: Capture button

    Capture button olarak adlandırılan yeni düğme, iPhone 16’nın dikkat çeken özellikleri arasında olacak. Çekim yapma düğmesi, güç tuşuyla aynı tarafta, biraz daha aşağıda bulunacak. Ancak yeni kapasitif butonun ne amaçla kullanılacağı şu an için bilinmiyor.

    Capture button, standart mekanik düğme yerine kapasitif bir düğme olacak. Bilindiği üzere, kapasitif tuşlar mekanik tuşların aksine basıldığında oynamaz. Düğme, basıncı ve dokunuşu algılayarak titreşimli geri bildirim sağlar. iPhone SE’nin hane tuşuna basıldığında hissedilen titreşime benzer bir deneyim sunması bekleniyor.

    Apple, iPhone 15 Pro’da da kapasitif düğmeyi denedi. Ancak güç ve ses düğmelerinin kapasitif olması düşünüldü, herhangi bir ek düğme koyma fikri yoktu. Bu modül yetersiz test sonuçları ve donanım sorunlarının çıkması nedeniyle iptal edildi. Capture button hem güç ve ses düğmelerinden ayrı bir düğme olacak hem de iPhone 16 Pro modellerine özel olmayacak. Buna bağlı olarak şu anda iPhone 15 Pro’larda olan eylem düğmesinin de kapasitif olması bekleniyor.

    Apple’ın iPhone 16 serisinde yeni çekim düğmesi, geliştirilmiş eylem düğmesi, yeniden tasarlanmış kamera düzenine ek olarak ekran boyutunu da artırması bekleniyor. 6.1 inç ve 6.7 inç ekran boyutu 6.3 inç ve 6.9 inç olarak yenilenecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 4 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 4 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 5 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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