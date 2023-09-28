iPhone 16 işlemcisi hakkında ilk bilgiler geldi: Apple, farklı bir yol izleyecek!

Daha ucuz ve verimli çip kulanılacak

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, A16 Bionic çip ile donatıldı. Ancak, 15 Pro ve 15 Pro Max, A17 Pro işlemci ile geliyor. Yalnız iPhone 16 ve iPhone 16 Plus, A17 yerine A18 çipini kullanacak.

Apple A17 Pro vs A16 Bionic çip karşılaştırması: Ne kadar hızlı? 1 hf. önce eklendi

2024 iPhone’lar, A17 Pro çipi için kullanılan birinci nesil 3nm süreç olan N3B’ye kıyasla hem daha uygun hem de verimlilik açısından daha iyi olan TSMC’nin ikinci nesil 3nm üretim süreci olan N3E’yi kullanacak.

iPhone 16 : A18 çip (N3E)

: A18 çip (N3E) iPhone 16 Plus : A18 çip (N3E)

: A18 çip (N3E) iPhone 16 Pro : A18 Pro çip (N3E)

: A18 Pro çip (N3E) iPhone 16 Pro Max: A18 Pro çip (N3E)

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