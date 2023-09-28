iPhone 16 işlemcisi hakkında ilk bilgiler geldi: Apple, farklı bir yol izleyecek!

Daha ucuz ve verimli çip kulanılacak
iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, A16 Bionic çip ile donatıldı. Ancak, 15 Pro ve 15 Pro Max, A17 Pro işlemci ile geliyor. Yalnız iPhone 16 ve iPhone 16 Plus, A17 yerine A18 çipini kullanacak.
2024 iPhone’lar, A17 Pro çipi için kullanılan birinci nesil 3nm süreç olan N3B’ye kıyasla hem daha uygun hem de verimlilik açısından daha iyi olan TSMC’nin ikinci nesil 3nm üretim süreci olan N3E’yi kullanacak.
- iPhone 16: A18 çip (N3E)
- iPhone 16 Plus: A18 çip (N3E)
- iPhone 16 Pro: A18 Pro çip (N3E)
- iPhone 16 Pro Max: A18 Pro çip (N3E)
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.