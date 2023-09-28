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    Anlık Bildirim

    iPhone 16 işlemcisi hakkında ilk bilgiler geldi: Apple, farklı bir yol izleyecek!

    iPhone 15 ve 15 Pro henüz yeni satışa çıkmışken iPhone 16 modelleri hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Apple'ın 2024 iPhone'larda kullanacağı işlemci belli oldu.
    iPhone 16 & 16 Pro işlemcisi A18 Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 15 serisinin aksine iPhone 16 modellerinin hepsinde (iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max) A18 işlemciyi kullanacak. İşte detaylar:

    Daha ucuz ve verimli çip kulanılacak

    iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, A16 Bionic çip ile donatıldı. Ancak, 15 Pro ve 15 Pro Max, A17 Pro işlemci ile geliyor. Yalnız iPhone 16 ve iPhone 16 Plus, A17 yerine A18 çipini kullanacak.

    2024 iPhone’lar, A17 Pro çipi için kullanılan birinci nesil 3nm süreç olan N3B’ye kıyasla hem daha uygun hem de verimlilik açısından daha iyi olan TSMC’nin ikinci nesil 3nm üretim süreci olan N3E’yi kullanacak.

    • iPhone 16: A18 çip (N3E)
    • iPhone 16 Plus: A18 çip (N3E)
    • iPhone 16 Pro: A18 Pro çip (N3E)
    • iPhone 16 Pro Max: A18 Pro çip (N3E)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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