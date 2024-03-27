iPhone 16 maket modelleri ortaya çıktı: İşte yeni tasarım

Tam Boyutta Gör Her sene yeni iPhone’lar tanıtılmadan önce maket modelleri ortaya çıkıyor. iPhone 16 serisine ait olduğu söylenen dummy görselleri paylaşıldı. Yeni kamera düzeni, daha büyük ekran, Capture butonu gibi şimdiye kadar iPhone 16 ve 16 Pro hakkında konuşulan tasarım detayları görsel olarak karşımızda. Bu görseller, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max tasarımı nasıl olacak konusunda az da olsa fikir sahibi olmamızı sağlıyor.

Apple iPhone 16 özellikleri neler olacak? 1 hf. önce eklendi

Pro'larda boyut büyüyor

Tam Boyutta Gör Birçok kaynağa göre iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max’in bu yıl daha büyük ekran boyutlarına sahip olması beklenirken, iPhone 16 ve 16 Plus’ın önceki nesille aynı boyutta olması bekleniyor. Dummy görselleri iPhone 16 Pro ile iPhone 15 Pro arasındaki boyut farkını gösteriyor. iPhone 16 Pro’nun 6.3 inç, iPhone 16 Pro Max’in 6.9 inç ekrana sahip olacağı söyleniyor. Kıyaslama açısından, iPhone 15 Pro, 6.1 inç; iPhone 15 Pro Max 6.7 inç ekrana sahip.

Yeni düğme, kamera düzeni

Tam Boyutta Gör iPhone 16 serisinin yeni yakalama düğmesiyle geleceği söyleniyordu. Maket görsellerinde yeni iPhone’ların düğme yerleşimini de görüyoruz. Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus’ta sessize alma düğmesini iPhone 15 Pro modellere özel olan Eylem düğmesiyle değiştirmeyi planlıyor. Görsellere göre Action butonu daha büyük boyutta olacak.

iPhone 16 dummy modelinde yeniden tasarlanan arka kamera düzeni görülüyor. Hap şeklindeki çıkıntı hem iPhone 16 hem de iPhone 16 Plus’ta ayrı geniş ve ultra geniş kamerayı barındırıyor. Mikrofon, lenslerin yanında bulunurken kamera flaşı telefonun arkasında çıkıntının dışında yer alıyor. Ayrıca dört iPhone 16 modelinin de fotoğraf ve video çekmek için kullanılacak tamamen yeni bir düğmeye sahip olması bekleniyor. Capture button olarak adlandırılan buton, iPhone’un güç düğmesiyle aynı tarafta bulunuyor. Görsellerde Yakalama düğmesi iPhone 16 kasasıyla neredeyse aynı hizada görünüyor ancak kapasitif yerine mekanik olacağı ve baskıya ve dokunmaya tepki vereceği söyleniyor. Apple, bu yeni düğmeyle iPhone 16 serisini öne çıkaracaktır.

Apple, iPhone 16 serisi için tanıtım etkinliğini henüz duyurmadı. iPhone 16’nın işletim sistemi iOS 18 ile gelen yeniliklerin tanıtılacağı WWDC 2024 etkinliğinin tarihini yeni paylaştı.

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