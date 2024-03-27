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    Anlık Bildirim

    iPhone 16 maket modelleri ortaya çıktı: İşte yeni tasarım

    iPhone 16 ve 16 Pro Max maket (dummy) görselleri paylaşıldı. Apple'ın 2024 iPhone modellerinde yapacağı söylenen ufak değişikliklere ilk kez bakış atıyoruz.     
    Apple iPhone 16 & 16 Pro dummy (maket) modeli Tam Boyutta Gör
    Her sene yeni iPhone’lar tanıtılmadan önce maket modelleri ortaya çıkıyor. iPhone 16 serisine ait olduğu söylenen dummy görselleri paylaşıldı. Yeni kamera düzeni, daha büyük ekran, Capture butonu gibi şimdiye kadar iPhone 16 ve 16 Pro hakkında konuşulan tasarım detayları görsel olarak karşımızda. Bu görseller, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max tasarımı nasıl olacak konusunda az da olsa fikir sahibi olmamızı sağlıyor.

    Pro'larda boyut büyüyor

    iPhone 16 ekran boyutu Tam Boyutta Gör
    Birçok kaynağa göre iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max’in bu yıl daha büyük ekran boyutlarına sahip olması beklenirken, iPhone 16 ve 16 Plus’ın önceki nesille aynı boyutta olması bekleniyor. Dummy görselleri iPhone 16 Pro ile iPhone 15 Pro arasındaki boyut farkını gösteriyor. iPhone 16 Pro’nun 6.3 inç, iPhone 16 Pro Max’in 6.9 inç ekrana sahip olacağı söyleniyor. Kıyaslama açısından, iPhone 15 Pro, 6.1 inç; iPhone 15 Pro Max 6.7 inç ekrana sahip.

    Yeni düğme, kamera düzeni

    iPhone 16 kamera tasarımı ve düğmeler Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 serisinin yeni yakalama düğmesiyle geleceği söyleniyordu. Maket görsellerinde yeni iPhone’ların düğme yerleşimini de görüyoruz. Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus’ta sessize alma düğmesini iPhone 15 Pro modellere özel olan Eylem düğmesiyle değiştirmeyi planlıyor. Görsellere göre Action butonu daha büyük boyutta olacak.

    iPhone 16 dummy modelinde yeniden tasarlanan arka kamera düzeni görülüyor. Hap şeklindeki çıkıntı hem iPhone 16 hem de iPhone 16 Plus’ta ayrı geniş ve ultra geniş kamerayı barındırıyor. Mikrofon, lenslerin yanında bulunurken kamera flaşı telefonun arkasında çıkıntının dışında yer alıyor. Ayrıca dört iPhone 16 modelinin de fotoğraf ve video çekmek için kullanılacak tamamen yeni bir düğmeye sahip olması bekleniyor. Capture button olarak adlandırılan buton, iPhone’un güç düğmesiyle aynı tarafta bulunuyor. Görsellerde Yakalama düğmesi iPhone 16 kasasıyla neredeyse aynı hizada görünüyor ancak kapasitif yerine mekanik olacağı ve baskıya ve dokunmaya tepki vereceği söyleniyor. Apple, bu yeni düğmeyle iPhone 16 serisini öne çıkaracaktır.

    Apple, iPhone 16 serisi için tanıtım etkinliğini henüz duyurmadı. iPhone 16’nın işletim sistemi iOS 18 ile gelen yeniliklerin tanıtılacağı WWDC 2024 etkinliğinin tarihini yeni paylaştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 5 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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