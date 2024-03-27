iPhone 16 maket modelleri ortaya çıktı: İşte yeni tasarım

iPhone 16 dummy modelinde yeniden tasarlanan arka kamera düzeni görülüyor. Hap şeklindeki çıkıntı hem iPhone 16 hem de iPhone 16 Plus’ta ayrı geniş ve ultra geniş kamerayı barındırıyor. Mikrofon, lenslerin yanında bulunurken kamera flaşı telefonun arkasında çıkıntının dışında yer alıyor. Ayrıca dört iPhone 16 modelinin de fotoğraf ve video çekmek için kullanılacak tamamen yeni bir düğmeye sahip olması bekleniyor. Capture button olarak adlandırılan buton, iPhone’un güç düğmesiyle aynı tarafta bulunuyor. Görsellerde Yakalama düğmesi iPhone 16 kasasıyla neredeyse aynı hizada görünüyor ancak kapasitif yerine mekanik olacağı ve baskıya ve dokunmaya tepki vereceği söyleniyor. Apple, bu yeni düğmeyle iPhone 16 serisini öne çıkaracaktır.
Apple, iPhone 16 serisi için tanıtım etkinliğini henüz duyurmadı. iPhone 16’nın işletim sistemi iOS 18 ile gelen yeniliklerin tanıtılacağı WWDC 2024 etkinliğinin tarihini yeni paylaştı.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...