Apple iPhone 16 serisi yenilikleri neler olacak?

Tam Boyutta Gör Apple’ın yeni iPhone 16 serisinde iPhone 15 ve iPhone 15 Pro’ya kıyasla daha ilgi çekici özellikler sunması bekleniyor. Yapay zeka destekli iOS 18 ile gelecek 2024 iPhone modellerinin tasarımı, özellikleri nasıl olacak merakla bekleniyor. İşte Apple iPhone 16 ve 16 Pro Max ile gelmesi beklenen dört kilit yenilik:

iOS 18 yapay zekâya odaklanıyor 2 gün önce eklendi

Yeni yakalama düğmesi

Tam Boyutta Gör iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max, serinin tüm modellerinde sağ tarafta güç düğmesinin altında yer alan tamamen yeni bir düğme olacak. Yalnızca Amerika’da satılan modelde mmWave 5G anteninden kaynaklı düğme diğer tarafta olacak. Apple’ın Capture button olarak adlandırdığı yeni düğme, iPhone yatay tutulduğunda fotoğraf ve video çekmek için kullanılacak. Yakalama düğmesi, güç ve ses düğmeleri gibi standart mekanik bir düğme olacak ancak basınca duyarlı olacak. Yakalama butonuna ek olarak, hem düz hem de pro modellerde Eylem Düğmesi (Action Button) olacak.

Ekran boyutu artıyor

Tam Boyutta Gör Apple, 2020 iPhone 12 serisinden bu yana tüm telefonlarında 6.1 inç ve 6.7 inç ekran boyutlarını kullanıyor. 2024 iPhone 16 serisiyle ekran boyutları değişiyor; iPhone 16 Pro ekranının 6.3 inç, iPhone 16 Pro Max ekranının 6.9 inç olması bekleniyor. Yalnız boyut değişikliği 16 Pro ve 16 Pro Max ile sınırlı olacak. iPhone 16, 6.1 inç; iPhone 16 Plus, 6.7 inç ekrana sahip olacak.

Yeni kamera düzeni

Tam Boyutta Gör Apple’ın iPhone 16 modelleri için kamera değişikliğine gitmesi bekleniyor. iPhone 16 ve iPhone 16 Plus, son birkaç yıldır görmeye alışkın olduğumuz çapraz kamera yerine yeni dikey kamera düzenine sahip olacak. Değişikliğin iPhone 16 modellerine şu anda iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max ile sınırlı olan uzamsal video kaydı özelliğini getirmesi bekleniyor. Ancak en büyük güncelleme iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max ile sınırlı olacak. Apple, ultra geniş kamerayı 48 megapiksele yükseltecek; bu, daha düşük aydınlatma koşullarında daha iyi görüntüler elde etmek demek. Lensin daha iyi görüntü kalitesi için dört pikselden gelen verileri tek bir süper pikselde birleştirmek için piksel gruplama kullanan 48MP geniş açılı kamera gibi çalışması bekleniyor. Apple, ayrıca bu yıl 5x telefoto lensi Pro Max’e özel tutmayacak. 5x optik yakınlaştırma şu anda 15 Pro Max’te mevcut ancak hem iPhone 16 Pro hem de iPhone 16 Pro Max, bu özelliğe kavuşacak.

iOS 18: Yapay zeka güncellemesi

Tam Boyutta Gör Apple, 2024’te üretken yapay zekaya büyük yatırımlar yapan Microsoft, Google, OpenAI gibi şirketleri yakalamak istiyor. Yapay zeka elbette yazılım tabanlı ancak destekleyecek donanıma da ihtiyaç var. Apple’ın iOS 18 güncellemesiyle yapay zeka tabanlı büyük iyileştirmeler yaptığı ve bazı özelliklerin işlem gücü nedeniyle iPhone 16 serisiyle sınırlı olacağı söyleniyor. Dört iPhone 16 modeli de 3 nm üretim sürecinden geçen A18 Bionic çip (Pro serisi Apple A18 Pro olabilir) ile gelecek. Şu anda iPhone 15 Pro’lar 3nm A17 Pro işlemci kullanırken iPhone 15 ve 15 Plus, önceki nesil A16 işlemciyi kullanıyor. A18’in önemli ölçüde daha fazla çekirdeğe sahip daha hızlı Neural Engine içermesi bekleniyor.

iPhone 16 tanıtım zamanı olan Eylül ayına yaklaştıkça özellikle merak edilen iPhone 16 Pro Max hakkında daha fazla tasarım detayı ve özellik ortaya çıkacak. iPhone 16’ya güç verecek iOS 18 yenilikleri her yıl olduğu gibi Haziran ayı başında tanıtılacak.

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