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    Apple iPhone 16 serisi yenilikleri neler olacak?

    iPhone 16 özellikle de iPhone 16 Pro Max modeli merakla bekleniyor. Peki, 2024 iPhone'ları nasıl olacak? İşte Apple'ın yeni seride yapması beklenen yenilikler:  
    apple iphone 16 & 16 pro max özellikleri nasıl olacak Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni iPhone 16 serisinde iPhone 15 ve iPhone 15 Pro’ya kıyasla daha ilgi çekici özellikler sunması bekleniyor. Yapay zeka destekli iOS 18 ile gelecek 2024 iPhone modellerinin tasarımı, özellikleri nasıl olacak merakla bekleniyor. İşte Apple iPhone 16 ve 16 Pro Max ile gelmesi beklenen dört kilit yenilik:

    Yeni yakalama düğmesi

    iphone 16 capture butonu Tam Boyutta Gör
    iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max, serinin tüm modellerinde sağ tarafta güç düğmesinin altında yer alan tamamen yeni bir düğme olacak. Yalnızca Amerika’da satılan modelde mmWave 5G anteninden kaynaklı düğme diğer tarafta olacak. Apple’ın Capture button olarak adlandırdığı yeni düğme, iPhone yatay tutulduğunda fotoğraf ve video çekmek için kullanılacak. Yakalama düğmesi, güç ve ses düğmeleri gibi standart mekanik bir düğme olacak ancak basınca duyarlı olacak. Yakalama butonuna ek olarak, hem düz hem de pro modellerde Eylem Düğmesi (Action Button) olacak.

    Ekran boyutu artıyor

    iphone 16 & 16 pro max ekran boyutu Tam Boyutta Gör
    Apple, 2020 iPhone 12 serisinden bu yana tüm telefonlarında 6.1 inç ve 6.7 inç ekran boyutlarını kullanıyor. 2024 iPhone 16 serisiyle ekran boyutları değişiyor; iPhone 16 Pro ekranının 6.3 inç, iPhone 16 Pro Max ekranının 6.9 inç olması bekleniyor. Yalnız boyut değişikliği 16 Pro ve 16 Pro Max ile sınırlı olacak. iPhone 16, 6.1 inç; iPhone 16 Plus, 6.7 inç ekrana sahip olacak.

    Yeni kamera düzeni

    iphone 16 kamera tasarımı & yenilikler Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iPhone 16 modelleri için kamera değişikliğine gitmesi bekleniyor. iPhone 16 ve iPhone 16 Plus, son birkaç yıldır görmeye alışkın olduğumuz çapraz kamera yerine yeni dikey kamera düzenine sahip olacak. Değişikliğin iPhone 16 modellerine şu anda iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max ile sınırlı olan uzamsal video kaydı özelliğini getirmesi bekleniyor. Ancak en büyük güncelleme iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max ile sınırlı olacak. Apple, ultra geniş kamerayı 48 megapiksele yükseltecek; bu, daha düşük aydınlatma koşullarında daha iyi görüntüler elde etmek demek. Lensin daha iyi görüntü kalitesi için dört pikselden gelen verileri tek bir süper pikselde birleştirmek için piksel gruplama kullanan 48MP geniş açılı kamera gibi çalışması bekleniyor. Apple, ayrıca bu yıl 5x telefoto lensi Pro Max’e özel tutmayacak. 5x optik yakınlaştırma şu anda 15 Pro Max’te mevcut ancak hem iPhone 16 Pro hem de iPhone 16 Pro Max, bu özelliğe kavuşacak.

    iOS 18: Yapay zeka güncellemesi

    iPhone 16 iOS 18 yapay zeka güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Apple, 2024’te üretken yapay zekaya büyük yatırımlar yapan Microsoft, Google, OpenAI gibi şirketleri yakalamak istiyor. Yapay zeka elbette yazılım tabanlı ancak destekleyecek donanıma da ihtiyaç var. Apple’ın iOS 18 güncellemesiyle yapay zeka tabanlı büyük iyileştirmeler yaptığı ve bazı özelliklerin işlem gücü nedeniyle iPhone 16 serisiyle sınırlı olacağı söyleniyor. Dört iPhone 16 modeli de 3 nm üretim sürecinden geçen A18 Bionic çip (Pro serisi Apple A18 Pro olabilir) ile gelecek. Şu anda iPhone 15 Pro’lar 3nm A17 Pro işlemci kullanırken iPhone 15 ve 15 Plus, önceki nesil A16 işlemciyi kullanıyor. A18’in önemli ölçüde daha fazla çekirdeğe sahip daha hızlı Neural Engine içermesi bekleniyor.

    iPhone 16 tanıtım zamanı olan Eylül ayına yaklaştıkça özellikle merak edilen iPhone 16 Pro Max hakkında daha fazla tasarım detayı ve özellik ortaya çıkacak. iPhone 16’ya güç verecek iOS 18 yenilikleri her yıl olduğu gibi Haziran ayı başında tanıtılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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