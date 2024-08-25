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Tam Boyutta Gör Yeni tedarik zinciri raporuna göre Apple, iPhone 16 periskop kamera tedariki için LG ile anlaşma imzaladı. Şirket, periskop modellerinin ilk partisinin tek tedarikçisi olacak. LG Innotek ve Jahwa, katlanmış yakınlaştırma için ilk OIS aktüatörlerini birlikte tedarik edecek.

iPhone 16 serisinin kamera özellikleri ortaya çıktı 2 gün önce eklendi

Apple, iPhone 15 Pro Max’te periskop kamera kullandı. Bu yıl, iPhone 16 Pro modeli de yakınlaştırma sensörü kullanacak. Katlanmış yakınlaştırma, kamera modülündeki en değerli sensör olan periskop tipi bir telefoto kamera.

Apple, ilk parti üretim tamamlandıktan sonra dördüncü çeyrekte iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max için katlanmış yakınlaştırmayı Cowell veya Foxconn aracılığıyla üretmeyi planlıyor. Apple’ın bakış açısına göre tedarik zinciri çeşitlendirilirse, parçaların birim maliyeti düşecek.

Apple, her yıl iPhone Pro modelini öne çıkarıyor ancak bu yıl iPhone 16 Pro’lara olan talebin standart iPhone 16'nınkini önemli ölçüde aşacağı öngörülüyor.

Apple'ın dört iPhone 16 modeli için üretim planının bu yıl sonuna kadar 90 milyon adede ulaşacağı tahmin ediliyor. Modele göre dağılım yaklaşık olarak şöyle; Standart model 24.5 milyon adet (%27), Plus model 5.8 milyon adet (%6), Pro modeller %67'sini oluşturuyor.

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iPhone 16'nın periskop kamerasını LG tedarik edecek