iPhone 16'nın periskop kamerasını LG tedarik edecek

Apple, iPhone 15 Pro Max’te periskop kamera kullandı. Bu yıl, iPhone 16 Pro modeli de yakınlaştırma sensörü kullanacak. Katlanmış yakınlaştırma, kamera modülündeki en değerli sensör olan periskop tipi bir telefoto kamera.
Apple, ilk parti üretim tamamlandıktan sonra dördüncü çeyrekte iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max için katlanmış yakınlaştırmayı Cowell veya Foxconn aracılığıyla üretmeyi planlıyor. Apple’ın bakış açısına göre tedarik zinciri çeşitlendirilirse, parçaların birim maliyeti düşecek.
Apple, her yıl iPhone Pro modelini öne çıkarıyor ancak bu yıl iPhone 16 Pro’lara olan talebin standart iPhone 16'nınkini önemli ölçüde aşacağı öngörülüyor.
Apple'ın dört iPhone 16 modeli için üretim planının bu yıl sonuna kadar 90 milyon adede ulaşacağı tahmin ediliyor. Modele göre dağılım yaklaşık olarak şöyle; Standart model 24.5 milyon adet (%27), Plus model 5.8 milyon adet (%6), Pro modeller %67'sini oluşturuyor.Kaynakça https://www.sammyfans.com/2024/08/24/lg-secures-iphone-16-periscope-camera-supply-outpacing-samsung/ https://www.iclarified.com/94671/apple-anticipates-higher-demand-for-iphone-16-pro-over-standard-iphone-16-report Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.