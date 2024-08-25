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    iPhone 16'nın periskop kamerasını LG tedarik edecek

    Apple Eylül etkinliğine yaklaşırken iPhone 16'nın kamerasına ilişkin yeni bir bilgi ortaya çıktı. Apple'ın iPhone 16 periskop kamera tedariki için LG Innotek ile anlaşma imzaladığı söyleniyor.
    apple iphone 16 periskop kamera lg tedarik Tam Boyutta Gör
    Yeni tedarik zinciri raporuna göre Apple, iPhone 16 periskop kamera tedariki için LG ile anlaşma imzaladı. Şirket, periskop modellerinin ilk partisinin tek tedarikçisi olacak. LG Innotek ve Jahwa, katlanmış yakınlaştırma için ilk OIS aktüatörlerini birlikte tedarik edecek.

    Apple, iPhone 15 Pro Max’te periskop kamera kullandı. Bu yıl, iPhone 16 Pro modeli de yakınlaştırma sensörü kullanacak. Katlanmış yakınlaştırma, kamera modülündeki en değerli sensör olan periskop tipi bir telefoto kamera.

    Apple, ilk parti üretim tamamlandıktan sonra dördüncü çeyrekte iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max için katlanmış yakınlaştırmayı Cowell veya Foxconn aracılığıyla üretmeyi planlıyor. Apple’ın bakış açısına göre tedarik zinciri çeşitlendirilirse, parçaların birim maliyeti düşecek.

    Apple, her yıl iPhone Pro modelini öne çıkarıyor ancak bu yıl iPhone 16 Pro’lara olan talebin standart iPhone 16'nınkini önemli ölçüde aşacağı öngörülüyor.

    Apple'ın dört iPhone 16 modeli için üretim planının bu yıl sonuna kadar 90 milyon adede ulaşacağı tahmin ediliyor. Modele göre dağılım yaklaşık olarak şöyle; Standart model 24.5 milyon adet (%27), Plus model 5.8 milyon adet (%6), Pro modeller %67'sini oluşturuyor.

    Kaynakça https://www.sammyfans.com/2024/08/24/lg-secures-iphone-16-periscope-camera-supply-outpacing-samsung/ https://www.iclarified.com/94671/apple-anticipates-higher-demand-for-iphone-16-pro-over-standard-iphone-16-report
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 12 saat önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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