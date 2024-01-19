Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi iPhone 15 Pro serisindeki en büyük değişimlerden biri sessize alma düğmesinin yerini alan eylem düğmesi oldu. iPhone 16 serisinde ise, eylüm düğmesine ek olarak yeni bir yakalama düğmesine yer verileceği söyleniyor. Peki bu düğmenin sunacağı işlevler neler olacak? artık netleşmeye başladı.

iPhone 16'nın yakalama düğmesi netleşti

Kaçıranlar için yaklalama düğmesinin ilk olarak iPhone 15 Pro modellerinde kullanılacağı söyleniyordu. Ancak sürpriz bir biçimde bu karardan geri adım atıldı. Dolayısıyla sunacağı işlevler de net değildi. The Information'dan gelen sızıntılar ise, yeni tuş tasarımının tüm iPhone 16 modellerinde kullanılacağı yönünde. Buna bağlı olarak yeni düğmenin sunacağı işlevler de yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Tam Boyutta Gör Bildirilenlere göre yakalama düğmesi, iPhone 16 serisinin sağ alt kısmında yer alan fiziksel bir buton olacak ve anlık görüntü yakalama ve video kaydına olanak sağlayacak. Buna göre, tuşa yarım olarak basıldığında odaklama, tam olarak basıldığında ise fotoğraf veya video kayıt işlevi sunulacak.

iPhone 16 Pro'nun yeni tasarım örnekleri paylaşıldı 5 gün önce eklendi

Ayrıca Apple'ın, kaydırma hareketleri üzerinden yakınlaştırma sunacağı da belirtiliyor. iPhone 16 Pro'da 5x tetraprism lense geçiş yapılacağını düşünürsek, bunun şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Ancak bu işlev yalnızca Pro serisine özel tutulabilir.

Hafif basma – Kamera odaklama

– Kamera odaklama Sert basma - Fotoğraf / Video kayıt

Bildiğiniz gibi iPhone 15 ve 15 Pro serisi geçtiğimiz Eylül ayında tanıtıldı ve iPhone 16 serisi için önümüzde uzun bir süre bulunuyor. Bu aşamada hiçbir şey nihai olmadığından, bekleyişin bir süre daha devam edeceğini söyleyebiliriz.

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iPhone 16'nın yakalama düğmesi netleşti! Peki ne işe yarayacak?