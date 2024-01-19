iPhone 16'nın yakalama düğmesi netleşti: Peki ne işe yarayacak?

iPhone 16'nın yakalama düğmesi netleşti
Kaçıranlar için yaklalama düğmesinin ilk olarak iPhone 15 Pro modellerinde kullanılacağı söyleniyordu. Ancak sürpriz bir biçimde bu karardan geri adım atıldı. Dolayısıyla sunacağı işlevler de net değildi. The Information'dan gelen sızıntılar ise, yeni tuş tasarımının tüm iPhone 16 modellerinde kullanılacağı yönünde. Buna bağlı olarak yeni düğmenin sunacağı işlevler de yavaş yavaş netleşmeye başladı.
Ayrıca Apple'ın, kaydırma hareketleri üzerinden yakınlaştırma sunacağı da belirtiliyor. iPhone 16 Pro'da 5x tetraprism lense geçiş yapılacağını düşünürsek, bunun şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Ancak bu işlev yalnızca Pro serisine özel tutulabilir.
- Hafif basma – Kamera odaklama
- Sert basma - Fotoğraf / Video kayıt
Bildiğiniz gibi iPhone 15 ve 15 Pro serisi geçtiğimiz Eylül ayında tanıtıldı ve iPhone 16 serisi için önümüzde uzun bir süre bulunuyor. Bu aşamada hiçbir şey nihai olmadığından, bekleyişin bir süre daha devam edeceğini söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.