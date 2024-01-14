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    iPhone 16 Pro'nun yeni tasarım örnekleri paylaşıldı

    Apple iPhone 16 serisinin tasarımı yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bugün ise iPhone 16 Pro'nun yeni tasarım örnekleri paylaşıldı. Düğme tasarımı tekrar değişebilir.
    iPhone 16 Pro'nun yeni tasarım örnekleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Eylül ayında iPhone 15 ailesini tanıtan Apple, bildiğiniz gibi Pro serisinde önemli yeniliklere yer verdi. Bugüne dek ortaya çıkan sızıntılar ise iPhone 16 serisinde kritik değişiklikler olmayacağı yönündeydi. Şimdi ise bunu kanıtlar nitelikte iPhone 16 Pro serisinin yeni tasarım örnekleri paylaşıldı.

    iPhone 16 Pro'nun yeni tasarım örnekleri paylaşıldı

    Kaçıranlar için iPhone 15 Pro serisindeki en büyük değişimlerden biri Sessize Alma düğmesinin yerini alan Eylem düğmesi oldu. Daha önce, bu düğmenin tüm iPhone 16 modellerinde standart olacağından sizlere bahsetmiştik. Pro serisinde ise daha farklı bir tasarıma işaret edilmişti. Ancak "Proto2" adlı son tasarım örnekleri Apple'ın mevcut tasarıma sadık kalacağını gösteriyor. En büyük fark ise Yakalama Düğmesi olacak. .

    iPhone 16 Pro'nun test örnekleri

    • Küçük Eylem düğmesi ve birleşik ses düğmesi
    • Büyük Eylem düğmesi, Yakalama düğmesi ve birleşik ses düğmesi
    • Büyük Eylem düğmesi, Yakalama düğmesi (Çerçeveyle aynı hizada) ve ayrık ses düğmeleri
    • Son Örnek: Yakalama Düğmesi (Çerçeveyle aynı hizada), benzer Eylem Düğmesi ve ayrık ses düğmeleri
    iPhone 16 Pro'nun yeni tasarım örnekleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    MacRumors'a göre şu anda iPhone 16 Pro'da test edilmekte olan dördüncü yapılandırma, iPhone 15 Pro'daki Eylem Düğmesi ve ayrık ses düğmelerinin korunacağını ancak çerçeveyle aynı hizada bir Yakalama Düğmesi'ne sahip olacağını gösteriyor. Yakalama Düğmesi ise kapasitif olacak, yani kullanıcının parmağının dokunuşuna tepki verecek ve mekanik olmayacak.

    Hatılayanlar olacaktır, bu tasarım ilk olarak iPhone 15 Pro'nun erken prototip örneklerinde keşfedilmişti. Hatta kapasitif, yani dokunsal tuşlara geçiş yapılması bekleniyordu. Ancak bu planlar iptal edildi.

    Bildiğiniz gibi iPhone 15 ve 15 Pro serisi geçtiğimiz Eylül ayında tanıtıldı ve iPhone 16 serisi için önümüzde uzun bir süre bulunuyor. Bu aşamada hiçbir şey nihai olmadığından, bir süre daha beklememiz gerekecek. Ancak her halükarda Pro serisine özel değişikliklerin yolda olduğu kesin. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 4 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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