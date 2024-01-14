iPhone 16 Pro'nun yeni tasarım örnekleri paylaşıldı
Kaçıranlar için iPhone 15 Pro serisindeki en büyük değişimlerden biri Sessize Alma düğmesinin yerini alan Eylem düğmesi oldu. Daha önce, bu düğmenin tüm iPhone 16 modellerinde standart olacağından sizlere bahsetmiştik. Pro serisinde ise daha farklı bir tasarıma işaret edilmişti. Ancak "Proto2" adlı son tasarım örnekleri Apple'ın mevcut tasarıma sadık kalacağını gösteriyor. En büyük fark ise Yakalama Düğmesi olacak. .
iPhone 16 Pro'nun test örnekleri
- Küçük Eylem düğmesi ve birleşik ses düğmesi
- Büyük Eylem düğmesi, Yakalama düğmesi ve birleşik ses düğmesi
- Büyük Eylem düğmesi, Yakalama düğmesi (Çerçeveyle aynı hizada) ve ayrık ses düğmeleri
- Son Örnek: Yakalama Düğmesi (Çerçeveyle aynı hizada), benzer Eylem Düğmesi ve ayrık ses düğmeleri
Hatılayanlar olacaktır, bu tasarım ilk olarak iPhone 15 Pro'nun erken prototip örneklerinde keşfedilmişti. Hatta kapasitif, yani dokunsal tuşlara geçiş yapılması bekleniyordu. Ancak bu planlar iptal edildi.
Bildiğiniz gibi iPhone 15 ve 15 Pro serisi geçtiğimiz Eylül ayında tanıtıldı ve iPhone 16 serisi için önümüzde uzun bir süre bulunuyor. Bu aşamada hiçbir şey nihai olmadığından, bir süre daha beklememiz gerekecek. Ancak her halükarda Pro serisine özel değişikliklerin yolda olduğu kesin.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.