Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Eylül ayında iPhone 15 ailesini tanıtan Apple, bildiğiniz gibi Pro serisinde önemli yeniliklere yer verdi. Bugüne dek ortaya çıkan sızıntılar ise iPhone 16 serisinde kritik değişiklikler olmayacağı yönündeydi. Şimdi ise bunu kanıtlar nitelikte iPhone 16 Pro serisinin yeni tasarım örnekleri paylaşıldı.

iPhone 16 Pro'nun yeni tasarım örnekleri paylaşıldı

Kaçıranlar için iPhone 15 Pro serisindeki en büyük değişimlerden biri Sessize Alma düğmesinin yerini alan Eylem düğmesi oldu. Daha önce, bu düğmenin tüm iPhone 16 modellerinde standart olacağından sizlere bahsetmiştik. Pro serisinde ise daha farklı bir tasarıma işaret edilmişti. Ancak "Proto2" adlı son tasarım örnekleri Apple'ın mevcut tasarıma sadık kalacağını gösteriyor. En büyük fark ise Yakalama Düğmesi olacak. .

iPhone 16 Pro'nun test örnekleri

Küçük Eylem düğmesi ve birleşik ses düğmesi

Büyük Eylem düğmesi, Yakalama düğmesi ve birleşik ses düğmesi

Büyük Eylem düğmesi, Yakalama düğmesi (Çerçeveyle aynı hizada) ve ayrık ses düğmeleri

Son Örnek: Yakalama Düğmesi (Çerçeveyle aynı hizada), benzer Eylem Düğmesi ve ayrık ses düğmeleri

Tam Boyutta Gör MacRumors'a göre şu anda iPhone 16 Pro'da test edilmekte olan dördüncü yapılandırma, iPhone 15 Pro'daki Eylem Düğmesi ve ayrık ses düğmelerinin korunacağını ancak çerçeveyle aynı hizada bir Yakalama Düğmesi'ne sahip olacağını gösteriyor. Yakalama Düğmesi ise kapasitif olacak, yani kullanıcının parmağının dokunuşuna tepki verecek ve mekanik olmayacak.

Hatılayanlar olacaktır, bu tasarım ilk olarak iPhone 15 Pro'nun erken prototip örneklerinde keşfedilmişti. Hatta kapasitif, yani dokunsal tuşlara geçiş yapılması bekleniyordu. Ancak bu planlar iptal edildi.

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Bildiğiniz gibi iPhone 15 ve 15 Pro serisi geçtiğimiz Eylül ayında tanıtıldı ve iPhone 16 serisi için önümüzde uzun bir süre bulunuyor. Bu aşamada hiçbir şey nihai olmadığından, bir süre daha beklememiz gerekecek. Ancak her halükarda Pro serisine özel değişikliklerin yolda olduğu kesin.

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iPhone 16 Pro'nun yeni tasarım örnekleri paylaşıldı