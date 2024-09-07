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Tam Boyutta Gör Apple'ın 9 Eylül'deki etkinliğinde gösterinin yıldızı iPhone 16 serisi olacak. Telefonlarla ilgili detaylar bir bir ortaya çıkarken, en son ortaya çıkan detay iPhone 16 Pro ile ilgili.

iPhone 16 Pro'nun depolama alanı artabilir

Apple geçtiğimiz sene, iPhone 15 Pro Max modelinde minimum depolama kapasitesini 256 GB'a yükseltmiş, ancak 15 Pro'da 128 GB kapasite seçeneğini tutmuştu. Trendforce'un iddiasına göre, Apple her iki iPhone 16 Pro modeli için de 256 GB başlangıç depolama kapasitesi sunacak. Böylece Pro ile Pro Max arasındaki bir ayrım daha ortadan kalkmış olacak.

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Minimum depolama alanının 256 GB'a çıkması nedeniyle Apple'ın fiyatı arttırıp arttırmayacağı henüz bilinmiyor. Apple'ın, Pro modellerle normal modeller arasındaki ayrımı netleştirmek ve artan depolama kapasitesi ihtiyacını karşılamak için böyle bir karar aldığı belirtiliyor.

Ayrıca, Apple'ın iPhone 16 Pro'da, daha önce Pro Max modellerinde yer verdiği tetraprizma periskop kameraya da yer vereceği belirtiliyor. Böylece Pro ile Pro Max arasındaki ayrım iyice azalacak. Tabi iPhone 16 Pro'daki bu yükseltmelerin fiyata yansıması da söz konusu olabilir. Bu Pazartesi yapılacak Apple etkinliğinde bu sorunun cevabını öğreneceğiz.

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iPhone 16 Pro, 256 GB başlangıç depolama kapasitesiyle gelebilir