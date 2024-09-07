iPhone 16 Pro, 256 GB başlangıç depolama kapasitesiyle gelebilir

iPhone 16 Pro'nun depolama alanı artabilir
Apple geçtiğimiz sene, iPhone 15 Pro Max modelinde minimum depolama kapasitesini 256 GB'a yükseltmiş, ancak 15 Pro'da 128 GB kapasite seçeneğini tutmuştu. Trendforce'un iddiasına göre, Apple her iki iPhone 16 Pro modeli için de 256 GB başlangıç depolama kapasitesi sunacak. Böylece Pro ile Pro Max arasındaki bir ayrım daha ortadan kalkmış olacak.
Minimum depolama alanının 256 GB'a çıkması nedeniyle Apple'ın fiyatı arttırıp arttırmayacağı henüz bilinmiyor. Apple'ın, Pro modellerle normal modeller arasındaki ayrımı netleştirmek ve artan depolama kapasitesi ihtiyacını karşılamak için böyle bir karar aldığı belirtiliyor.
Ayrıca, Apple'ın iPhone 16 Pro'da, daha önce Pro Max modellerinde yer verdiği tetraprizma periskop kameraya da yer vereceği belirtiliyor. Böylece Pro ile Pro Max arasındaki ayrım iyice azalacak. Tabi iPhone 16 Pro'daki bu yükseltmelerin fiyata yansıması da söz konusu olabilir. Bu Pazartesi yapılacak Apple etkinliğinde bu sorunun cevabını öğreneceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.