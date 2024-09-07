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    Anlık Bildirim

    iPhone 16 Pro, 256 GB başlangıç depolama kapasitesiyle gelebilir

    Apple'ın 9 Eylül'deki etkinliğinde tanıtacağı iPhone 16 Pro, Pro Max modeli gibi 128 GB yerine 256 GB başlangıç kapasitesiyle gelebilir. Bu da beraberinde fiyat artışını getirebilir.
    iPhone 16 Pro, 256 GB başlangıç depolama kapasitesiyle gelebilir Tam Boyutta Gör
    Apple'ın 9 Eylül'deki etkinliğinde gösterinin yıldızı iPhone 16 serisi olacak. Telefonlarla ilgili detaylar bir bir ortaya çıkarken, en son ortaya çıkan detay iPhone 16 Pro ile ilgili.

    iPhone 16 Pro'nun depolama alanı artabilir

    Apple geçtiğimiz sene, iPhone 15 Pro Max modelinde minimum depolama kapasitesini 256 GB'a yükseltmiş, ancak 15 Pro'da 128 GB kapasite seçeneğini tutmuştu. Trendforce'un iddiasına göre, Apple her iki iPhone 16 Pro modeli için de 256 GB başlangıç depolama kapasitesi sunacak. Böylece Pro ile Pro Max arasındaki bir ayrım daha ortadan kalkmış olacak. 

    Minimum depolama alanının 256 GB'a çıkması nedeniyle Apple'ın fiyatı arttırıp arttırmayacağı henüz bilinmiyor. Apple'ın, Pro modellerle normal modeller arasındaki ayrımı netleştirmek ve artan depolama kapasitesi ihtiyacını karşılamak için böyle bir karar aldığı belirtiliyor.

    Ayrıca, Apple'ın iPhone 16 Pro'da, daha önce Pro Max modellerinde yer verdiği tetraprizma periskop kameraya da yer vereceği belirtiliyor. Böylece Pro ile Pro Max arasındaki ayrım iyice azalacak. Tabi iPhone 16 Pro'daki bu yükseltmelerin fiyata yansıması da söz konusu olabilir. Bu Pazartesi yapılacak Apple etkinliğinde bu sorunun cevabını öğreneceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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