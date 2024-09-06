Apple, iPhone 16 Pro'ların kamerasında sınırları zorlayacak

iPhone 16 Pro, 4K 120fps video kaydedebilecek
iPhone 16 Pro’lar, 120 FPS’e kadar 4K video kaydedebilecek. iPhone 15 serisi 60 FPS’e kadar 4K video kaydı yapabiliyor. iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max, ayrıca yeni 48 megapiksel ultra geniş sensöre sahip olacak. Kamera sisteminin iki model arasında tamamen aynı olması bekleniyor. Bu, her iki telefonun da 5x optik yakınlaştırma sağlayan tetraprizma lense sahip olacağı anlamına geliyor. Önceki nesilde bu, 15 Pro Max modeline özeldi. Apple’ın iPhone 16 Pro ile 8K video çekimini test ettiği de söylentiler arasında. 8K bir görüntü yaklaşık 35MP olduğundan hem geniş hem de ultra geniş lensler 8K video kaydı için yeterli çözünürlüğe sahip olacaktır.
iPhone 16 Pro ilk kez 4K 120fps video çekecek. Harici depolamaya bağlayarak 120fps’de ProRes 4K çekmek te mümkün olacak. Apple, ayrıca QuickTake’i 1080p’den 4K’ya yükseltiyor.
iPhone 16 Pro Max ve 16 Pro modeline ilişkin diğer önemli bilgiler arasında; yeni JPEG-XL formatı desteği, kamera uygulamasında video kaydını duraklatma ve devam ettirme, videolar için rüzgar gürültüsünün kaldırılması, cilt tonlarını korumak için daha iyi makine öğrenimine sahip birden fazla yeni Fotoğraf Stili ve Apple Vision Pro'da 3B olarak görüntülenebilen Uzamsal Fotoğraflar çekmek için yeni bir mod yer alıyor.
iPhone 16 Pro modellerinde özel bir kamera düğmesinin de olacağı konuşuluyor. Yeni buton, farklı eylemleri gerçekleştiren dokunmayı duyarlı yapıda olacak. Normal basıldığında kamera uygulamasını açacak, hafif basıldığında otomatik odaklama tetiklenecek, sert basışta fotoğraf ya da video çekecek. Kaydırma hareketiyle yakınlaştırma ve pozlamayı ayarlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.