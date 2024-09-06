Apple, iPhone 16 Pro'ların kamerasında sınırları zorlayacak

Tam Boyutta Gör Apple'ın yeni iPhone 16 serisini duyurması beklenen özel etkinliğine birkaç gün kaldı. Etkinliğin son gününe kadar özellikle iPhone 16 Pro modellerin özelliklerine ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam edecek gibi görünüyor. Yeni bir rapor, iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max’in kamerasının 4K 120 fps video kaydı gerçekleştirebileceği söyleniyor. Kameradaki iyileştirme bununla sınırlı değil.

iPhone 16 Pro'yu düz modellerden ayıracak özellikler 1 gün önce eklendi

iPhone 16 Pro, 4K 120fps video kaydedebilecek

iPhone 16 Pro’lar, 120 FPS’e kadar 4K video kaydedebilecek. iPhone 15 serisi 60 FPS’e kadar 4K video kaydı yapabiliyor. iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max, ayrıca yeni 48 megapiksel ultra geniş sensöre sahip olacak. Kamera sisteminin iki model arasında tamamen aynı olması bekleniyor. Bu, her iki telefonun da 5x optik yakınlaştırma sağlayan tetraprizma lense sahip olacağı anlamına geliyor. Önceki nesilde bu, 15 Pro Max modeline özeldi. Apple’ın iPhone 16 Pro ile 8K video çekimini test ettiği de söylentiler arasında. 8K bir görüntü yaklaşık 35MP olduğundan hem geniş hem de ultra geniş lensler 8K video kaydı için yeterli çözünürlüğe sahip olacaktır.

iPhone 16 Pro ilk kez 4K 120fps video çekecek. Harici depolamaya bağlayarak 120fps’de ProRes 4K çekmek te mümkün olacak. Apple, ayrıca QuickTake’i 1080p’den 4K’ya yükseltiyor.

iPhone 16 Pro Max ve 16 Pro modeline ilişkin diğer önemli bilgiler arasında; yeni JPEG-XL formatı desteği, kamera uygulamasında video kaydını duraklatma ve devam ettirme, videolar için rüzgar gürültüsünün kaldırılması, cilt tonlarını korumak için daha iyi makine öğrenimine sahip birden fazla yeni Fotoğraf Stili ve Apple Vision Pro'da 3B olarak görüntülenebilen Uzamsal Fotoğraflar çekmek için yeni bir mod yer alıyor.

iPhone 16 Pro modellerinde özel bir kamera düğmesinin de olacağı konuşuluyor. Yeni buton, farklı eylemleri gerçekleştiren dokunmayı duyarlı yapıda olacak. Normal basıldığında kamera uygulamasını açacak, hafif basıldığında otomatik odaklama tetiklenecek, sert basışta fotoğraf ya da video çekecek. Kaydırma hareketiyle yakınlaştırma ve pozlamayı ayarlayacak.

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Apple, iPhone 16 Pro'ların kamerasında sınırları zorlayacak