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    Apple, iPhone 16 Pro'ların kamerasında sınırları zorlayacak

    Apple Glowtime etkinliğine sayılı günler kala iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max'in kamerasına ilişkin yeni bir bilgi paylaşıldı. iPhone 16 Pro'lar, daha yüksek kare hızında 4K video kaydedebilecek.
    iphone 16 pro max 4k 120fps video kaydı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın yeni iPhone 16 serisini duyurması beklenen özel etkinliğine birkaç gün kaldı. Etkinliğin son gününe kadar özellikle iPhone 16 Pro modellerin özelliklerine ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam edecek gibi görünüyor. Yeni bir rapor, iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max’in kamerasının 4K 120 fps video kaydı gerçekleştirebileceği söyleniyor. Kameradaki iyileştirme bununla sınırlı değil.

    iPhone 16 Pro, 4K 120fps video kaydedebilecek

    iPhone 16 Pro’lar, 120 FPS’e kadar 4K video kaydedebilecek. iPhone 15 serisi 60 FPS’e kadar 4K video kaydı yapabiliyor. iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max, ayrıca yeni 48 megapiksel ultra geniş sensöre sahip olacak. Kamera sisteminin iki model arasında tamamen aynı olması bekleniyor. Bu, her iki telefonun da 5x optik yakınlaştırma sağlayan tetraprizma lense sahip olacağı anlamına geliyor. Önceki nesilde bu, 15 Pro Max modeline özeldi. Apple’ın iPhone 16 Pro ile 8K video çekimini test ettiği de söylentiler arasında. 8K bir görüntü yaklaşık 35MP olduğundan hem geniş hem de ultra geniş lensler 8K video kaydı için yeterli çözünürlüğe sahip olacaktır.

    iPhone 16 Pro ilk kez 4K 120fps video çekecek. Harici depolamaya bağlayarak 120fps’de ProRes 4K çekmek te mümkün olacak. Apple, ayrıca QuickTake’i 1080p’den 4K’ya yükseltiyor.

    iPhone 16 Pro Max ve 16 Pro modeline ilişkin diğer önemli bilgiler arasında; yeni JPEG-XL formatı desteği, kamera uygulamasında video kaydını duraklatma ve devam ettirme, videolar için rüzgar gürültüsünün kaldırılması, cilt tonlarını korumak için daha iyi makine öğrenimine sahip birden fazla yeni Fotoğraf Stili ve Apple Vision Pro'da 3B olarak görüntülenebilen Uzamsal Fotoğraflar çekmek için yeni bir mod yer alıyor.

    iPhone 16 Pro modellerinde özel bir kamera düğmesinin de olacağı konuşuluyor. Yeni buton, farklı eylemleri gerçekleştiren dokunmayı duyarlı yapıda olacak. Normal basıldığında kamera uygulamasını açacak, hafif basıldığında otomatik odaklama tetiklenecek, sert basışta fotoğraf ya da video çekecek. Kaydırma hareketiyle yakınlaştırma ve pozlamayı ayarlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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