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    Anlık Bildirim

    Apple, iPhone 16 ekranlarının seri üretimini hızlandırdı

    iPhone 16 tanıtım ve çıkış tarihi yaklaştı; Apple Eylül etkinliğinde yeni telefonlarını tanıtacak. Lansman öncesinde iPhone 16 ekranının seri üretiminin hızlandırıldığı bildirildi.
    iPhone 16 ekranları seri üretim Tam Boyutta Gör
    Rapora göre, hem Samsung Display hem de LG Display, Haziran ayında iPhone 16 OLED panellerinin ilk üretimine başladı ve geçen ay 2024 iPhone modellerinin üretimi önemli ölçüde artırıldı.

    iPhone 16 ekranlarını Samsung ve LG üretecek

    Apple, bu yıl 90 milyona yakın iPhone 16 satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu bağlamda üretilen OLED panel sayısının yaklaşık %30 daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Yıl sonuna kadar Samsung Display'in yaklaşık 80 milyon OLED panel tedarik etmesi beklenirken, LG Display'in yaklaşık 43 milyon panel tedarik etmesi öngörülüyor. Her iki şirketin de bu hedefleri karşılamak için üretim programları yolunda gidiyor. Paneller, bitmiş ‌iPhone 16‌ modellerini zamanında sevkiyata hazır hale getirecek olan Apple'ın tedarik zincirindeki fabrikalara gönderiliyor.

    iPhone 16 tanıtım etkinliğinin 10 Eylül’de gerçekleceği söyleniyor. ‌iPhone 16 Pro‌ ve ‌iPhone 16 Pro‌ Max, önceki nesle göre daha büyük ekran boyutuyla gelecek. ‌iPhone 16‌ serisi, fotoğraf ve video çekimi için “Yakala” düğmesiyle gelecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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