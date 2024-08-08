Tam Boyutta Gör Rapora göre, hem Samsung Display hem de LG Display, Haziran ayında iPhone 16 OLED panellerinin ilk üretimine başladı ve geçen ay 2024 iPhone modellerinin üretimi önemli ölçüde artırıldı.

iPhone 16 ekranlarını Samsung ve LG üretecek

Apple, bu yıl 90 milyona yakın iPhone 16 satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu bağlamda üretilen OLED panel sayısının yaklaşık %30 daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Yıl sonuna kadar Samsung Display'in yaklaşık 80 milyon OLED panel tedarik etmesi beklenirken, LG Display'in yaklaşık 43 milyon panel tedarik etmesi öngörülüyor. Her iki şirketin de bu hedefleri karşılamak için üretim programları yolunda gidiyor. Paneller, bitmiş ‌iPhone 16‌ modellerini zamanında sevkiyata hazır hale getirecek olan Apple'ın tedarik zincirindeki fabrikalara gönderiliyor.

iPhone 16 serisi neler sunacak? İşte beklenen yenilikler 1 hf. önce eklendi

iPhone 16 tanıtım etkinliğinin 10 Eylül’de gerçekleceği söyleniyor. ‌iPhone 16 Pro‌ ve ‌iPhone 16 Pro‌ Max, önceki nesle göre daha büyük ekran boyutuyla gelecek. ‌iPhone 16‌ serisi, fotoğraf ve video çekimi için “Yakala” düğmesiyle gelecek.

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Apple, iPhone 16 ekranlarının seri üretimini hızlandırdı