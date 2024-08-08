Apple, iPhone 16 ekranlarının seri üretimini hızlandırdı

iPhone 16 ekranlarını Samsung ve LG üretecek
Apple, bu yıl 90 milyona yakın iPhone 16 satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu bağlamda üretilen OLED panel sayısının yaklaşık %30 daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Yıl sonuna kadar Samsung Display'in yaklaşık 80 milyon OLED panel tedarik etmesi beklenirken, LG Display'in yaklaşık 43 milyon panel tedarik etmesi öngörülüyor. Her iki şirketin de bu hedefleri karşılamak için üretim programları yolunda gidiyor. Paneller, bitmiş iPhone 16 modellerini zamanında sevkiyata hazır hale getirecek olan Apple'ın tedarik zincirindeki fabrikalara gönderiliyor.
iPhone 16 tanıtım etkinliğinin 10 Eylül’de gerçekleceği söyleniyor. iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max, önceki nesle göre daha büyük ekran boyutuyla gelecek. iPhone 16 serisi, fotoğraf ve video çekimi için “Yakala” düğmesiyle gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.