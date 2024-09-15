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    Anlık Bildirim

    Apple, iPhone 16 Pro'larda pil değişim fiyatını artırdı

    Apple, iPhone onarım ve servisi sayfasını yeni modellerle güncelledi. iPhone 16 batarya değişim fiyatı ne kadar belli oldu. Yalnızca 16 Pro ve 16 Pro Max'in pil değişim ücreti arttı.
    iphone 16 pro max batarya pil değişim fiyatı Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 16 modellerinin satışa çıkmasıyla birlikte iPhone onarım ve servis sayfasını güncelledi. Ekran, arka cam ve arka kamera için iPhone onarım ücreti değiştirilmezken, batarya değişim fiyatları iPhone 16 Pro’lar için artırıldı.

    iPhone 16 batarya değişim fiyatı ne kadar?

    Apple’ın iPhone 16 batarya değişimi için alacağı ücret değişmedi. Standart ve Plus modeller için pil değişim ücreti 3.949 TL. Ancak, 16 Pro veya 16 Pro Max batarya değişim fiyatında %20’yi geçen bir artış söz konusu.

    iPhone 16 Pro veya iPhone 16 Pro Max pil değişim fiyatı 4.779 TL. Bu fiyatlandırma Apple mağazaları için geçerli olmakla birlikte Apple yetkili servis sağlayıcılarında değişiklik gösterebilir.

    iPhone 16 ekran değişim fiyat listesi
    iPhone modeli Ücret
    iPhone 16 Pro Max 15.769 TL
    iPhone 16 Pro 13.499 TL
    iPhone 16 Plus 13.499 TL
    iPhone 16 11.489 TL

    iPhone 16’yı yurt dışından satın alanlar, AppleCare+ kapsamında ücretsiz pil değişiminden faydalanabiliyor. Ancak, iPhone’un pil sağlığı %80’in altına düşmüşse bu hizmet geçerli.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 6 gün önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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