Apple, iPhone 16 Pro'larda pil değişim fiyatını artırdı

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Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 16 modellerinin satışa çıkmasıyla birlikte iPhone onarım ve servis sayfasını güncelledi. Ekran, arka cam ve arka kamera için iPhone onarım ücreti değiştirilmezken, batarya değişim fiyatları iPhone 16 Pro’lar için artırıldı.

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iPhone 16 batarya değişim fiyatı ne kadar?

Apple’ın iPhone 16 batarya değişimi için alacağı ücret değişmedi. Standart ve Plus modeller için pil değişim ücreti 3.949 TL. Ancak, 16 Pro veya 16 Pro Max batarya değişim fiyatında %20’yi geçen bir artış söz konusu.

iPhone 16 Pro veya iPhone 16 Pro Max pil değişim fiyatı 4.779 TL. Bu fiyatlandırma Apple mağazaları için geçerli olmakla birlikte Apple yetkili servis sağlayıcılarında değişiklik gösterebilir.

iPhone 16 ekran değişim fiyat listesi iPhone modeli Ücret iPhone 16 Pro Max 15.769 TL iPhone 16 Pro 13.499 TL iPhone 16 Plus 13.499 TL iPhone 16 11.489 TL

iPhone 16’yı yurt dışından satın alanlar, AppleCare+ kapsamında ücretsiz pil değişiminden faydalanabiliyor. Ancak, iPhone’un pil sağlığı %80’in altına düşmüşse bu hizmet geçerli.

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iPhone 16 Pro Max batarya değişim fiyatı belli oldu