Apple, iPhone 16 Pro'larda pil değişim fiyatını artırdı

iPhone 16 batarya değişim fiyatı ne kadar?
Apple’ın iPhone 16 batarya değişimi için alacağı ücret değişmedi. Standart ve Plus modeller için pil değişim ücreti 3.949 TL. Ancak, 16 Pro veya 16 Pro Max batarya değişim fiyatında %20’yi geçen bir artış söz konusu.
iPhone 16 Pro veya iPhone 16 Pro Max pil değişim fiyatı 4.779 TL. Bu fiyatlandırma Apple mağazaları için geçerli olmakla birlikte Apple yetkili servis sağlayıcılarında değişiklik gösterebilir.
|iPhone modeli
|Ücret
|iPhone 16 Pro Max
|15.769 TL
|iPhone 16 Pro
|13.499 TL
|iPhone 16 Plus
|13.499 TL
|iPhone 16
|11.489 TL
iPhone 16’yı yurt dışından satın alanlar, AppleCare+ kapsamında ücretsiz pil değişiminden faydalanabiliyor. Ancak, iPhone’un pil sağlığı %80’in altına düşmüşse bu hizmet geçerli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.