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    iPhone 16 Pro’nun ilginç kamera tasarımı ortaya çıktı

    Apple’ın bu yılın sonunda tanıtacağı iPhone 16 ailesi hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. İddialara göre iPhone 16 serisinin Pro modelleri yeni bir kamera haznesine sahip olacak.
    iPhone 16 Pro'nun potansiyel tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    2024 yılında tanıtılması beklenen iPhone 16 ailesinden yeni detaylar gelmeye devam ediyor. İddialara göre Apple’ın test ettiği iPhone 16 Pro prototiplerden biri ilginç bir kamera hazne tasarıma sahip olacak.

    iPhone 16 Pro’nun tasarımı netleşiyor

    Geçtiğimiz haftalarda Apple’ın standart iPhone 16 modellerinin kamera haznesinde tasarım değişikliğine gideceği belirtilmişti. iPhone 16 Pro modellerinin ise benzer bir arka tasarıma sahip olmaya devam edeceği belirtilmişti. Ancak iddialara göre Apple, 2024 yılının Pro modelleri için de tasarım değişikliği yapmayı planlıyor.

    X platformu üzerinde Majin Bu, iPhone 16 Pro’nun kamera haznesinde tasarım değişikliği yapılacağını belirtti ve Apple’ın üzerinde çalıştığı tasarımı paylaştı. Bu görsele göre Apple, iPhone 16 Pro’nun kamera haznesinde tüm kameraları tek bir lens camı ile korumayı düşünüyor. Bahsi geçen iddia henüz yalanlanmadı ancak Apple’ın bu kadar farklı bir tasarımı test etmesi oldukça ilginç bir hamle olarak yorumlanıyor. Tartışmaların üzerine Majin Bu, bu tasarımın iPhone 16 Pro’da kullanılacak son tasarım olmayabileceğini ve Apple’ın tasarım testlerine devam ettiğini belirtti. Yeni tasarım anlayışlarına sahip olması beklenen iPhone 16 ve iPhone 16 Pro ailesi muhtemelen eylül veya ekimde ayında tanıtılacak. 
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 6 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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