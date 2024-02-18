iPhone 16 Pro’nun ilginç kamera tasarımı ortaya çıktı

iPhone 16 Pro’nun tasarımı netleşiyor
Geçtiğimiz haftalarda Apple’ın standart iPhone 16 modellerinin kamera haznesinde tasarım değişikliğine gideceği belirtilmişti. iPhone 16 Pro modellerinin ise benzer bir arka tasarıma sahip olmaya devam edeceği belirtilmişti. Ancak iddialara göre Apple, 2024 yılının Pro modelleri için de tasarım değişikliği yapmayı planlıyor.
X platformu üzerinde Majin Bu, iPhone 16 Pro’nun kamera haznesinde tasarım değişikliği yapılacağını belirtti ve Apple’ın üzerinde çalıştığı tasarımı paylaştı. Bu görsele göre Apple, iPhone 16 Pro’nun kamera haznesinde tüm kameraları tek bir lens camı ile korumayı düşünüyor. Bahsi geçen iddia henüz yalanlanmadı ancak Apple’ın bu kadar farklı bir tasarımı test etmesi oldukça ilginç bir hamle olarak yorumlanıyor. Tartışmaların üzerine Majin Bu, bu tasarımın iPhone 16 Pro’da kullanılacak son tasarım olmayabileceğini ve Apple’ın tasarım testlerine devam ettiğini belirtti. Yeni tasarım anlayışlarına sahip olması beklenen iPhone 16 ve iPhone 16 Pro ailesi muhtemelen eylül veya ekimde ayında tanıtılacak.
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.