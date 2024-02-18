iPhone 16 Pro’nun ilginç kamera tasarımı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör 2024 yılında tanıtılması beklenen iPhone 16 ailesinden yeni detaylar gelmeye devam ediyor. İddialara göre Apple’ın test ettiği iPhone 16 Pro prototiplerden biri ilginç bir kamera hazne tasarıma sahip olacak.

iPhone 16 Pro’nun tasarımı netleşiyor

Geçtiğimiz haftalarda Apple’ın standart iPhone 16 modellerinin kamera haznesinde tasarım değişikliğine gideceği belirtilmişti. iPhone 16 Pro modellerinin ise benzer bir arka tasarıma sahip olmaya devam edeceği belirtilmişti. Ancak iddialara göre Apple, 2024 yılının Pro modelleri için de tasarım değişikliği yapmayı planlıyor.

X platformu üzerinde Majin Bu, iPhone 16 Pro’nun kamera haznesinde tasarım değişikliği yapılacağını belirtti ve Apple’ın üzerinde çalıştığı tasarımı paylaştı. Bu görsele göre Apple, iPhone 16 Pro’nun kamera haznesinde tüm kameraları tek bir lens camı ile korumayı düşünüyor. Bahsi geçen iddia henüz yalanlanmadı ancak Apple’ın bu kadar farklı bir tasarımı test etmesi oldukça ilginç bir hamle olarak yorumlanıyor. Tartışmaların üzerine Majin Bu, bu tasarımın iPhone 16 Pro’da kullanılacak son tasarım olmayabileceğini ve Apple’ın tasarım testlerine devam ettiğini belirtti. Yeni tasarım anlayışlarına sahip olması beklenen iPhone 16 ve iPhone 16 Pro ailesi muhtemelen eylül veya ekimde ayında tanıtılacak.



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iPhone 16 Pro'nun potansiyel tasarımı ortaya çıktı