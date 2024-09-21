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    iPhone 16 Pro parçalarına ayrıldı: İşte böyle görünüyor

    Bir YouTuber tarafından paylaşılan videoda iPhone 16 Pro parçalarına ayrıldı. Video, yeni akıllı telefon modelinin kolay tamir edilip edilemeyeceği konusunda bilgi sahibi olunabilmesine imkan tanıyor.
    iPhone 16 Pro parçalarına ayrıldı: İşte böyle gözüküyor Tam Boyutta Gör
    YouTube'da bulunan bir teknoloji kanalı, iPhone 16 Pro'nun parçalarına ayrıldığı, cihazın içini detaylıca görebildiğimiz yeni bir video paylaştı. Video özellikle iPhone 16 Pro'nun metal kaplı bir bataryayla donatıldığını ortaya koyuyor ve geçen yılki söylentileri doğruluyor.

    iPhone 16 Pro parçalarına ayrıldı

    iPhone 16 Pro'nun batarya kapasitesi 3.582 mAh olarak açıklanmıştı.Geçen yıl ki model iPhone 15 Pro'nun ise 3.274 mAh batarya kapasitesi var. Apple'a göre bazı iPhone 16 pilleri, 9V pil gibi düşük voltajlı elektrik akımıyla kolayca gevşetilebilen bir yapıştırıcı kullanıyor.  

    TechCrunch, bu değişikliğin standart iPhone 16 ve iPhone 16 Plus için geçerli olduğunu ancak iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max için geçerli olmadığını söyledi. Sökme videosu, iPhone 16 Pro'daki düşük voltajlı çıkarma işlemini test etmedi ancak cihazın pilinin hala yapışkan çekme tırnaklarına sahip olduğunu ortaya koyuyor.

    Bu da yeni işlemin gerçekten de iPhone 16 ve iPhone 16 Plus ile sınırlı olabileceğini gösteriyor. Bu arada, ayrı bir sökme videosunda iPhone 16 Pro Max'in pilinin metal yerine hala siyah folyoyla kaplı olduğu görülüyor. Apple, dört iPhone 16 modelinin de gelişmiş ısı dağılımı için dahili tasarım değişiklikleri içerdiğini duyurdu.

    Sökme videosunda, iPhone 16 Pro'nun şasisinin iPhone 15 Pro'ya kıyasla daha büyük bir termal levhaya sahip olduğu görülüyor. Metal kaplı piller de ısı dağılımı iyileştirmelerine katkıda bulunabilir. Videoda ayrıca iPhone 16 Pro'nun iPhone 15 Pro'dakine kıyasla biraz daha kompakt bir anakarta sahip olduğu ve birkaç değişiklik daha yapıldığı ortaya çıkıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 5 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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