iPhone 16 Pro parçalarına ayrıldı: İşte böyle görünüyor

iPhone 16 Pro parçalarına ayrıldı
iPhone 16 Pro'nun batarya kapasitesi 3.582 mAh olarak açıklanmıştı.Geçen yıl ki model iPhone 15 Pro'nun ise 3.274 mAh batarya kapasitesi var. Apple'a göre bazı iPhone 16 pilleri, 9V pil gibi düşük voltajlı elektrik akımıyla kolayca gevşetilebilen bir yapıştırıcı kullanıyor.
TechCrunch, bu değişikliğin standart iPhone 16 ve iPhone 16 Plus için geçerli olduğunu ancak iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max için geçerli olmadığını söyledi. Sökme videosu, iPhone 16 Pro'daki düşük voltajlı çıkarma işlemini test etmedi ancak cihazın pilinin hala yapışkan çekme tırnaklarına sahip olduğunu ortaya koyuyor.
Bu da yeni işlemin gerçekten de iPhone 16 ve iPhone 16 Plus ile sınırlı olabileceğini gösteriyor. Bu arada, ayrı bir sökme videosunda iPhone 16 Pro Max'in pilinin metal yerine hala siyah folyoyla kaplı olduğu görülüyor. Apple, dört iPhone 16 modelinin de gelişmiş ısı dağılımı için dahili tasarım değişiklikleri içerdiğini duyurdu.
Sökme videosunda, iPhone 16 Pro'nun şasisinin iPhone 15 Pro'ya kıyasla daha büyük bir termal levhaya sahip olduğu görülüyor. Metal kaplı piller de ısı dağılımı iyileştirmelerine katkıda bulunabilir. Videoda ayrıca iPhone 16 Pro'nun iPhone 15 Pro'dakine kıyasla biraz daha kompakt bir anakarta sahip olduğu ve birkaç değişiklik daha yapıldığı ortaya çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...