iPhone 16 Pro parçalarına ayrıldı: İşte böyle görünüyor

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Tam Boyutta Gör YouTube'da bulunan bir teknoloji kanalı, iPhone 16 Pro'nun parçalarına ayrıldığı, cihazın içini detaylıca görebildiğimiz yeni bir video paylaştı. Video özellikle iPhone 16 Pro'nun metal kaplı bir bataryayla donatıldığını ortaya koyuyor ve geçen yılki söylentileri doğruluyor.

iPhone 16 Pro parçalarına ayrıldı

iPhone 16 Pro'nun batarya kapasitesi 3.582 mAh olarak açıklanmıştı.Geçen yıl ki model iPhone 15 Pro'nun ise 3.274 mAh batarya kapasitesi var. Apple'a göre bazı iPhone 16 pilleri, 9V pil gibi düşük voltajlı elektrik akımıyla kolayca gevşetilebilen bir yapıştırıcı kullanıyor.

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TechCrunch, bu değişikliğin standart iPhone 16 ve iPhone 16 Plus için geçerli olduğunu ancak iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max için geçerli olmadığını söyledi. Sökme videosu, iPhone 16 Pro'daki düşük voltajlı çıkarma işlemini test etmedi ancak cihazın pilinin hala yapışkan çekme tırnaklarına sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Bu da yeni işlemin gerçekten de iPhone 16 ve iPhone 16 Plus ile sınırlı olabileceğini gösteriyor. Bu arada, ayrı bir sökme videosunda iPhone 16 Pro Max'in pilinin metal yerine hala siyah folyoyla kaplı olduğu görülüyor. Apple, dört iPhone 16 modelinin de gelişmiş ısı dağılımı için dahili tasarım değişiklikleri içerdiğini duyurdu.

Sökme videosunda, iPhone 16 Pro'nun şasisinin iPhone 15 Pro'ya kıyasla daha büyük bir termal levhaya sahip olduğu görülüyor. Metal kaplı piller de ısı dağılımı iyileştirmelerine katkıda bulunabilir. Videoda ayrıca iPhone 16 Pro'nun iPhone 15 Pro'dakine kıyasla biraz daha kompakt bir anakarta sahip olduğu ve birkaç değişiklik daha yapıldığı ortaya çıkıyor.

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iPhone 16 Pro parçalarına ayrıldı: İşte böyle gözüküyor