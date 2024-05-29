iPhone 16 Pro ve Pro Max daha büyük pillere sahip olacak

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Tam Boyutta Gör Eylül ayında tanıtılacak iPhone 16 ve 16 Pro modellerinden yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Öyle ki daha önce akıllı telefonların tasarımını içeren yeni görüntüleri sizlerle paylaştık. Şimdi de iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in pil kapasitesi hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max'in pil kapasitesi ortaya çıktı

Kaçıranlar için hem iPhone 16 Pro hem de iPhone 16 Pro Max mevcut modellere kıyasla daha büyük ekranlara geçiş yapacak. Bu noktada Pro model için 6,3 inç, Pro Max'te ise 6,85 inç boyutlara çıkacağı konuşuluyor. Daha önceki modellerin ise sırasıyla 6,1 inç ve 6,69 inç olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla iki nesil arasında büyük bir pil farkı bekleniyordu. Ancak görünüşe göre bu olmayacak.

X'te paylaşılan bir sızıntıya göre iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in L şeklinde bir bataryaya sahip olacağı belirtiliyor. Bunlar arasından iPhone 16 Pro Max ise, 4.747mAh pil kapasitesi ile tanıtılacak. Ufak bir karşılaştırma yaparsak, bu toplam kapasitede yüzde 7'lik bir artış anlamına geliyor. iPhone 16 Pro'da ise, selefinden yüzde 9 daha yüksek 3.577mAh kapasite pil bulunacak.

iPhone 16 Pro : 3.577 mAh

iPhone 16 Pro Max : 4.747 mAh

iPhone 15 Pro : 3.274mAh

iPhone 15 Pro Max : 4.422mAh

Bunun yanı sıra iPhone 16 Pro serisinin TSMC'nin ikinci nesil 3nm sürecini kullanacağını biliyoruz. Böylece iPhone 16 Pro Max, şimdiye kadarki en iyi pil ömrüne sahip iPhone modeli olabilir. iPhone 15 Pro Max’in 29 saat civarında batarya ömrü vardı. Yeni modelde ise bu sürenin 30 saat veya üstüne çıkacağı belirtiliyor.

iPhone 16 Pro ve iPhone 15 Pro yan yana: İşte tasarım farkları 2 gün önce eklendi

Daha önceki raporlara göre iPhone 16 Pro ve Pro Max, fiziksel basma ile dokunma hassasiyetini birleştiren “Capture” tuşu, önemli tasarımsal yenilikler ve gelişmiş kamera sensörleri ile karşımıza çıkacak. Buna göre iPhone 16 Pro Max özelinde 12MP tetraprizm telefoto ve 48MP geniş açı ve 48MP ultra geniş sensörlere işaret ediliyor. iPhone 16 Pro'da ise, 5x Tetraprism telefoto ve iPhone 15 Pro modellerinde kullanılan 48MP Sony IMX803 sensörü bulunacak.

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iPhone 16 Pro ve Pro Max daha büyük pillere sahip olacak!