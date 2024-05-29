iPhone 16 Pro ve Pro Max daha büyük pillere sahip olacak

iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max'in pil kapasitesi ortaya çıktı
Kaçıranlar için hem iPhone 16 Pro hem de iPhone 16 Pro Max mevcut modellere kıyasla daha büyük ekranlara geçiş yapacak. Bu noktada Pro model için 6,3 inç, Pro Max'te ise 6,85 inç boyutlara çıkacağı konuşuluyor. Daha önceki modellerin ise sırasıyla 6,1 inç ve 6,69 inç olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla iki nesil arasında büyük bir pil farkı bekleniyordu. Ancak görünüşe göre bu olmayacak.
X'te paylaşılan bir sızıntıya göre iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in L şeklinde bir bataryaya sahip olacağı belirtiliyor. Bunlar arasından iPhone 16 Pro Max ise, 4.747mAh pil kapasitesi ile tanıtılacak. Ufak bir karşılaştırma yaparsak, bu toplam kapasitede yüzde 7'lik bir artış anlamına geliyor. iPhone 16 Pro'da ise, selefinden yüzde 9 daha yüksek 3.577mAh kapasite pil bulunacak.
- iPhone 16 Pro : 3.577 mAh
- iPhone 16 Pro Max : 4.747 mAh
- iPhone 15 Pro : 3.274mAh
- iPhone 15 Pro Max : 4.422mAh
Bunun yanı sıra iPhone 16 Pro serisinin TSMC'nin ikinci nesil 3nm sürecini kullanacağını biliyoruz. Böylece iPhone 16 Pro Max, şimdiye kadarki en iyi pil ömrüne sahip iPhone modeli olabilir. iPhone 15 Pro Max’in 29 saat civarında batarya ömrü vardı. Yeni modelde ise bu sürenin 30 saat veya üstüne çıkacağı belirtiliyor.
Daha önceki raporlara göre iPhone 16 Pro ve Pro Max, fiziksel basma ile dokunma hassasiyetini birleştiren “Capture” tuşu, önemli tasarımsal yenilikler ve gelişmiş kamera sensörleri ile karşımıza çıkacak. Buna göre iPhone 16 Pro Max özelinde 12MP tetraprizm telefoto ve 48MP geniş açı ve 48MP ultra geniş sensörlere işaret ediliyor. iPhone 16 Pro'da ise, 5x Tetraprism telefoto ve iPhone 15 Pro modellerinde kullanılan 48MP Sony IMX803 sensörü bulunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.