iPhone 16’nın yeni fotoğraflarıyla birlikte kamera tasarımı ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Apple, geleneksel olarak yeni iPhone modellerini eylül ayında tanıtıyor ve bu yıl içinde bunun farklı olması beklenmiyor. Dolayısıyla önümüzdeki Eylül ayında iPhone 16 serisinin tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tanıtım tarihi yaklaştıkça sızıntıların sayısı da giderek artıyor. Son olarak ise iPhone 16 modeline ait iki yeni görsel ortaya çıktı.

iPhone 16’dan bir sızıntı daha

Tam Boyutta Gör Bir Weibo kullanıcı tarafından paylaşılan iPhone 16 fotoğrafları daha önceki sızıntıları doğrular nitelikte. Şimdiye kadar paylaşılan render modellerinin tasvir ettiği iPhone 16 modelinin arka tarafındaki kamera bölümünde tasarım değişiyor. Fotoğraflardan görüldüğü üzere Apple’ın iPhone 16 modeline kameraları dikey olarak konumlandırması bekleniyor. Bu sayede iPhone 16'nın Apple Vision Pro'da oynatmak üzere uzamsal videoları daha kolay kaydetmesi sağlanacak.

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Aktarılanlara göre bu yıl normal modellerde şu anda iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'e özel olan Action düğmesini benimseyecek. Bununla birlikte çeşitli mecralardaki kullanıcı yorumları bu görseller altında ikiye bölünmüş durumda. Bazıları tasarımı severken bazıları iPhone 16 arka kamera çıkıntısının fazla olduğundan şikayet ediyor.

iPhone 16 hakkında bilinenler

Daha önceki bilgilere göre iPhone 16 serisi 10 Eylül tarihinde tanıtılacak. iPhone 16'nın beyaz, siyah, mavi, yeşil ve pembe renk seçenekleriyle satışa sunulması beklenirken ekran boyutunun 6,1 inç olacağı söyleniyor. Bu ekranın OLED panel teknolojisine ve yine 60 Hz yenileme hızına sahip olacağı iddia ediliyor. Donanım tarafında ise dört iPhone 16 modelinin de Apple A18 yonga setiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Üst modellerde A18 Pro’nun yer alma ihtimali ise yüksek. Apple Intelligence gibi yapay zeka çözümleri de yeni seride büyük yer kaplayacak.

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