iPhone 16’nın yeni fotoğraflarıyla birlikte kamera tasarımı ortaya çıktı

iPhone 16’dan bir sızıntı daha
Aktarılanlara göre bu yıl normal modellerde şu anda iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'e özel olan Action düğmesini benimseyecek. Bununla birlikte çeşitli mecralardaki kullanıcı yorumları bu görseller altında ikiye bölünmüş durumda. Bazıları tasarımı severken bazıları iPhone 16 arka kamera çıkıntısının fazla olduğundan şikayet ediyor.
iPhone 16 hakkında bilinenler
Daha önceki bilgilere göre iPhone 16 serisi 10 Eylül tarihinde tanıtılacak. iPhone 16'nın beyaz, siyah, mavi, yeşil ve pembe renk seçenekleriyle satışa sunulması beklenirken ekran boyutunun 6,1 inç olacağı söyleniyor. Bu ekranın OLED panel teknolojisine ve yine 60 Hz yenileme hızına sahip olacağı iddia ediliyor. Donanım tarafında ise dört iPhone 16 modelinin de Apple A18 yonga setiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Üst modellerde A18 Pro’nun yer alma ihtimali ise yüksek. Apple Intelligence gibi yapay zeka çözümleri de yeni seride büyük yer kaplayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.