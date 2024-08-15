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    Anlık Bildirim

    iPhone 16’nın yeni fotoğraflarıyla birlikte kamera tasarımı ortaya çıktı

    Eylül ayına yaklaşılırken Apple’ın yeni iPhone 16 serisi hakkında da bilgiler giderek artıyor. Son olarak ise iPhone 16 modeline ait iki yeni görsel ortaya çıktı.
    iPhone 16’nın yeni fotoğrafları ortaya çıktı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Apple, geleneksel olarak yeni iPhone modellerini eylül ayında tanıtıyor ve bu yıl içinde bunun farklı olması beklenmiyor. Dolayısıyla önümüzdeki Eylül ayında iPhone 16 serisinin tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tanıtım tarihi yaklaştıkça sızıntıların sayısı da giderek artıyor. Son olarak ise iPhone 16 modeline ait iki yeni görsel ortaya çıktı.

    iPhone 16’dan bir sızıntı daha

    iPhone 16’nın yeni fotoğrafları ortaya çıktı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Bir Weibo kullanıcı tarafından paylaşılan iPhone 16 fotoğrafları daha önceki sızıntıları doğrular nitelikte. Şimdiye kadar paylaşılan render modellerinin tasvir ettiği iPhone 16 modelinin arka tarafındaki kamera bölümünde tasarım değişiyor. Fotoğraflardan görüldüğü üzere Apple’ın iPhone 16 modeline kameraları dikey olarak konumlandırması bekleniyor. Bu sayede iPhone 16'nın Apple Vision Pro'da oynatmak üzere uzamsal videoları daha kolay kaydetmesi sağlanacak.

    Aktarılanlara göre bu yıl normal modellerde şu anda iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'e özel olan Action düğmesini benimseyecek. Bununla birlikte çeşitli mecralardaki kullanıcı yorumları bu görseller altında ikiye bölünmüş durumda. Bazıları tasarımı severken bazıları iPhone 16 arka kamera çıkıntısının fazla olduğundan şikayet ediyor.

    iPhone 16 hakkında bilinenler

    Daha önceki bilgilere göre iPhone 16 serisi 10 Eylül tarihinde tanıtılacak. iPhone 16'nın beyaz, siyah, mavi, yeşil ve pembe renk seçenekleriyle satışa sunulması beklenirken ekran boyutunun 6,1 inç olacağı söyleniyor. Bu ekranın OLED panel teknolojisine ve yine 60 Hz yenileme hızına sahip olacağı iddia ediliyor. Donanım tarafında ise dört iPhone 16 modelinin de Apple A18 yonga setiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Üst modellerde A18 Pro’nun yer alma ihtimali ise yüksek. Apple Intelligence gibi yapay zeka çözümleri de yeni seride büyük yer kaplayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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