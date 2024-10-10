iPhone 16 satışları beklentilerin altında kaldı
Kuo’nun tedarik zinciri araştırması ve teslimat tahminlerine dayandırdığı verilere göre iPhone 16 satışları, beklentilerin altında kalmış durumda. Buna göre yeni nesil iPhone'ların montaj siparişleri temelde değişmeden kalırken, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus için bileşen siparişlerinde %3-5'lik bir azalma oldu. Bu doğrultuda Kuo, temel 16 modellerine olan talebin zayıfladığını ancak 16 Pro sevkiyatların geçen yılki iPhone 15 Pro ile benzer seviyede olduğunu söylüyor.
Ayrıca 2024'ün dördüncü çeyreğinde iPhone 16 cihazlarının üretim tahmini 88-89 milyon adet olacak. Bu rakam, geçen yılki 90-91 milyon adetlik üretim tahmininden biraz daha düşük. Ancak Apple Intelligence'ın Ekim ayı sonlarında piyasaya sürülmesi, pazar talebi ve sevkiyatlar üzerinde etkide bulunabilir.
Kimi kullanıcılar ise iPhone 16‘da kayda değer bir yenilik bulunmuyor ve bu sebeple telefonlarını yükseltme konusunda isteksizler. Bu segmentte bir telefonda hala 60Hz ekranın yer alıyor olması anlaşılabilir bir durum değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.