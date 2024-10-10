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Tam Boyutta Gör Apple, yakın tarihli etkinlikle herkesin merakla beklediği iPhone 16 ailesini tanıtmıştı. Önemli yeniliklerle gelen telefonlar, Türkiye de dahil birçok ülkede 13 Eylül Cuma günü siparişe açıldı. Ancak son gelen bilgiler, Apple iPhone 16'nın bu sene pek iyi bir başlangıç yapmadığını gösteriyor. Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 16 modellerine yönelik talebin beklenenden çok daha düşük olduğunu ortaya koyan bir araştırma notu yayınladı.

iPhone 16 satışları beklentilerin altında kaldı

Kuo’nun tedarik zinciri araştırması ve teslimat tahminlerine dayandırdığı verilere göre iPhone 16 satışları, beklentilerin altında kalmış durumda. Buna göre yeni nesil iPhone'ların montaj siparişleri temelde değişmeden kalırken, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus için bileşen siparişlerinde %3-5'lik bir azalma oldu. Bu doğrultuda Kuo, temel 16 modellerine olan talebin zayıfladığını ancak 16 Pro sevkiyatların geçen yılki iPhone 15 Pro ile benzer seviyede olduğunu söylüyor.

Ayrıca 2024'ün dördüncü çeyreğinde iPhone 16 cihazlarının üretim tahmini 88-89 milyon adet olacak. Bu rakam, geçen yılki 90-91 milyon adetlik üretim tahmininden biraz daha düşük. Ancak Apple Intelligence'ın Ekim ayı sonlarında piyasaya sürülmesi, pazar talebi ve sevkiyatlar üzerinde etkide bulunabilir.

Tam Boyutta Gör Keza talep düşüşlerinin en büyük nedeni olarak yapay zekâ özelliklerine işaret ediliyor. Şirket, iPhone 16 serisini "Apple Intelligence" için tasarladığını belirtmiş, ancak cihazları alanların bu özelliklere ulaşmak için ekimde çıkacak iOS 18.1’i beklemesi gerekeceğini söylemişti. Hâliyle bu da müşterilerden tepki aldı.

iPhone 16 serisine yapay zeka geliyor: İşte iOS 18.1 çıkış tarihi 3 gün önce eklendi

Kimi kullanıcılar ise iPhone 16‘da kayda değer bir yenilik bulunmuyor ve bu sebeple telefonlarını yükseltme konusunda isteksizler. Bu segmentte bir telefonda hala 60Hz ekranın yer alıyor olması anlaşılabilir bir durum değil.

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iPhone 16 satışları beklentilerin altında kaldı