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    iPhone 16 satışları beklentilerin altında kaldı

    Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 16 modellerine yönelik talebin beklenenden çok daha düşük olduğunu ortaya koyan bir araştırma notu yayınladı.          
    iPhone 16 satışları beklentilerin altında kaldı Tam Boyutta Gör
    Apple, yakın tarihli etkinlikle herkesin merakla beklediği iPhone 16 ailesini tanıtmıştı. Önemli yeniliklerle gelen telefonlar, Türkiye de dahil birçok ülkede 13 Eylül Cuma günü siparişe açıldı. Ancak son gelen bilgiler, Apple iPhone 16'nın bu sene pek iyi bir başlangıç yapmadığını gösteriyor. Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 16 modellerine yönelik talebin beklenenden çok daha düşük olduğunu ortaya koyan bir araştırma notu yayınladı.          

    iPhone 16 satışları beklentilerin altında kaldı

    Kuo’nun tedarik zinciri araştırması ve teslimat tahminlerine dayandırdığı verilere göre iPhone 16 satışları, beklentilerin altında kalmış durumda. Buna göre yeni nesil iPhone'ların montaj siparişleri temelde değişmeden kalırken, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus için bileşen siparişlerinde %3-5'lik bir azalma oldu. Bu doğrultuda Kuo, temel 16 modellerine olan talebin zayıfladığını ancak 16 Pro sevkiyatların geçen yılki iPhone 15 Pro ile benzer seviyede olduğunu söylüyor.

    Ayrıca 2024'ün dördüncü çeyreğinde iPhone 16 cihazlarının üretim tahmini 88-89 milyon adet olacak. Bu rakam, geçen yılki 90-91 milyon adetlik üretim tahmininden biraz daha düşük. Ancak Apple Intelligence'ın Ekim ayı sonlarında piyasaya sürülmesi, pazar talebi ve sevkiyatlar üzerinde etkide bulunabilir.

    iPhone 16 satışları beklentilerin altında kaldı Tam Boyutta Gör
    Keza talep düşüşlerinin en büyük nedeni olarak yapay zekâ özelliklerine işaret ediliyor. Şirket, iPhone 16 serisini "Apple Intelligence" için tasarladığını belirtmiş, ancak cihazları alanların bu özelliklere ulaşmak için ekimde çıkacak iOS 18.1’i beklemesi gerekeceğini söylemişti. Hâliyle bu da müşterilerden tepki aldı.

    Kimi kullanıcılar ise iPhone 16‘da kayda değer bir yenilik bulunmuyor ve bu sebeple telefonlarını yükseltme konusunda isteksizler. Bu segmentte bir telefonda hala 60Hz ekranın yer alıyor olması anlaşılabilir bir durum değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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