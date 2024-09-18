Apple, iPhone 16 serisi ile birlikte tamir işlemlerini kolaylaştırıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 16 serisiyle tamir edilebilirlik konusunda önemli adımlar attı. Özellikle bataryanın değiştirilmesi konusunda getirilen yenilik dikkat çekici.

Voltaj uygulanarak batarya kolayca çıkarılabiliyor

iPhone 16'da bataryanın çıkarılmasını zorlaştıran standart yapıştırıcı yerine, iyonik sıvı yapıştırıcı kullanılıyor. Bu yapıştırıcıya 9V gibi düşük bir voltaj uygulandığında yapışkanlık özelliğini kaybederek batarya telefondan kolayca ayrılabiliyor. Böylece batarya güvenli ve hızlı bir şekilde değiştirilebiliyor.

Apple aynı zamanda, iPhone 16 serisinin Face ID sensör donanımında da değişiklikler yaptı. Artık TrueDepth kamera, güvenlik veya gizlilikten ödün vermeden bir üniteden diğerine değiştirilebiliyor. Daha önce, bu tür onarımları yalnızca Apple yapabiliyordu.

Bir diğer büyük değişiklik ise parça eşleştirme sorunlarını çözmek için tasarlanmış olan yeni Onarım Asistanı. Bu sayede kullanıcılar ve tamirciler, yeni veya kullanılmış iPhone parçalarını Apple personeliyle iletişime geçmeden değiştirme imkanına kavuşuyor. Daha önceleri, parça değişimi için bileşenlerin Apple'dan temin edilmesi ve bir Apple çalışanıyla telefonda görüşülmesi gerekiyordu.

iPhone 16 Pro Max batarya değişim fiyatı belli oldu 3 gün önce eklendi

Apple, TrueDepth Kamera'nın artık iPhone 12 ve sonraki sürümler için cihaz üzerinde yapılandırılabileceğini ve bir Mac'e ihtiyaç duyulmayacağını söyledi. Ayrıca, iPhone Pro modellerindeki LiDAR tarayıcı artık arka kamerayle birlikte servis edilebiliyor.

Ek olarak, iOS 18'den başlayarak onarım teşhisi cihaz üzerinde yapılabilecek, böylece müşteriler ikinci bir cihaza ihtiyaç duymadan hangi parçaların değiştirilmesi gerektiğini belirleyebilecek.

Son olarak, şirket üçüncü parti ve kullanılmış Apple parçaları için destek vereceğini duyurdu. Üçüncü parti bir parça Apple'ın bulut tabanlı sunucularında kalibre edilemiyorsa, iPhone veya diğer cihaz parçayı etkinleştirmeye ve ayarlar içinde onarım geçmişini gösterirken tam kapasitede çalıştırmaya çalışacak. Kullanılmış Apple parçaları yakında kalibre edilebilecek ve cihazın onarım geçmişinde "kullanılmış" parça olarak görünecek.

İleride gelecek başka bir güncellemeyle, üçüncü parti ekranlar için True Tone ve üçüncü parti piller için pil sağlığı etkinleştirilebilecek. Ayrıca, modül değiştirildiğinde ve yapılandırılmadan bırakıldığında LiDAR Tarayıcı ve ön kamera çalışmaya devam edecek.

Genel olarak baktığımızda, iPhone 16 serisi, fiziksel erişim, parça uyumluluğu ve parça eşleştirmedeki iyileştirmelerle onarılabilirlik konusunda bugüne kadarki en büyük sıçramalardan birini gerçekleştirecek gibi görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 16 serisi ile birlikte tamir işlemleri kolaylaşıyor