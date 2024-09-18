Apple, iPhone 16 serisi ile birlikte tamir işlemlerini kolaylaştırıyor

Voltaj uygulanarak batarya kolayca çıkarılabiliyor
iPhone 16'da bataryanın çıkarılmasını zorlaştıran standart yapıştırıcı yerine, iyonik sıvı yapıştırıcı kullanılıyor. Bu yapıştırıcıya 9V gibi düşük bir voltaj uygulandığında yapışkanlık özelliğini kaybederek batarya telefondan kolayca ayrılabiliyor. Böylece batarya güvenli ve hızlı bir şekilde değiştirilebiliyor.
Apple aynı zamanda, iPhone 16 serisinin Face ID sensör donanımında da değişiklikler yaptı. Artık TrueDepth kamera, güvenlik veya gizlilikten ödün vermeden bir üniteden diğerine değiştirilebiliyor. Daha önce, bu tür onarımları yalnızca Apple yapabiliyordu.
Bir diğer büyük değişiklik ise parça eşleştirme sorunlarını çözmek için tasarlanmış olan yeni Onarım Asistanı. Bu sayede kullanıcılar ve tamirciler, yeni veya kullanılmış iPhone parçalarını Apple personeliyle iletişime geçmeden değiştirme imkanına kavuşuyor. Daha önceleri, parça değişimi için bileşenlerin Apple'dan temin edilmesi ve bir Apple çalışanıyla telefonda görüşülmesi gerekiyordu.
Apple, TrueDepth Kamera'nın artık iPhone 12 ve sonraki sürümler için cihaz üzerinde yapılandırılabileceğini ve bir Mac'e ihtiyaç duyulmayacağını söyledi. Ayrıca, iPhone Pro modellerindeki LiDAR tarayıcı artık arka kamerayle birlikte servis edilebiliyor.
Ek olarak, iOS 18'den başlayarak onarım teşhisi cihaz üzerinde yapılabilecek, böylece müşteriler ikinci bir cihaza ihtiyaç duymadan hangi parçaların değiştirilmesi gerektiğini belirleyebilecek.
Son olarak, şirket üçüncü parti ve kullanılmış Apple parçaları için destek vereceğini duyurdu. Üçüncü parti bir parça Apple'ın bulut tabanlı sunucularında kalibre edilemiyorsa, iPhone veya diğer cihaz parçayı etkinleştirmeye ve ayarlar içinde onarım geçmişini gösterirken tam kapasitede çalıştırmaya çalışacak. Kullanılmış Apple parçaları yakında kalibre edilebilecek ve cihazın onarım geçmişinde "kullanılmış" parça olarak görünecek.
İleride gelecek başka bir güncellemeyle, üçüncü parti ekranlar için True Tone ve üçüncü parti piller için pil sağlığı etkinleştirilebilecek. Ayrıca, modül değiştirildiğinde ve yapılandırılmadan bırakıldığında LiDAR Tarayıcı ve ön kamera çalışmaya devam edecek.
Genel olarak baktığımızda, iPhone 16 serisi, fiziksel erişim, parça uyumluluğu ve parça eşleştirmedeki iyileştirmelerle onarılabilirlik konusunda bugüne kadarki en büyük sıçramalardan birini gerçekleştirecek gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...