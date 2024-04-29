Tam Boyutta Gör Daha önce iPhone 16 serinin tasarımı ve ekran boyutlarıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmıştı. Yeni bir sızıntıda ise bütün iPhone 16 modellerinin boyutlarını ve tasarımını gösteren maketlerin fotoğrafı ortaya çıktı.

iPhone 16 Pro serisinde ekran boyutları büyüyecek

X platformundaki Sonny Dickson hesabı tarafından sızdırılan görüntüde iPhone 16 Pro ve Pro Max'in büyüyen boyutları dikkat çekiyor. iPhone 15 Pro ve Pro Max'deki 6.1 inç ve 6.7 inç büyüklüğündeki ekranlar iPhone 16 Pro serisinde sırasıyla 6.3 inç ve 6.9 inçe yükselecek. Pro olmayan iPhone 16 modelleri ise önceki modeller ile aynı ekrana sahip olacak.

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Fotoğrafta aynı zamanda, iPhone 16 ve 16 Plus'ın değişen kamera dizilimi de görülüyor. Artık kameralar çapraz dizilmek yerine alt alta konumlanacak. Pro serisinin ise kamera dizilimi önceki model ile aynı kalacak. Bu değişikliğin, Apple Vision Pro'da 3D olarak oynatılabilen uzamsal video kaydı yapılabilmesi için yapıldığı belirtiliyor.

Bu değişikliklerin dışında, iPhone 16 ve 16 Plus'ta, 15 Pro'da karşımıza çıkan Action butonunun yer alması bekleniyor. Ayrıca kamera kontrolleri için Capture butonu da telefonlarda yer alabilir. Diğer iPhone modelleri gibi iPhone 16 serisinin de Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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iPhone 16 serisinin maketleri, büyüyen boyutları ortaya koyuyor