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    Anlık Bildirim

    iPhone 16 serisinin maketleri, büyüyen boyutları ortaya koyuyor

    Daha önce iPhone 16 serinin tasarımı ve ekran boyutlarıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmıştı. Yeni bir sızıntıda ise bütün iPhone 16 modellerinin boyutlarını gösteren maket fotoğrafı ortaya çıktı. 
    iPhone 16 serisinin maketleri, büyüyen boyutları ortaya koyuyor Tam Boyutta Gör
    Daha önce iPhone 16 serinin tasarımı ve ekran boyutlarıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmıştı. Yeni bir sızıntıda ise bütün iPhone 16 modellerinin boyutlarını ve tasarımını gösteren maketlerin fotoğrafı ortaya çıktı. 

    iPhone 16 Pro serisinde ekran boyutları büyüyecek

    X platformundaki Sonny Dickson hesabı tarafından sızdırılan görüntüde iPhone 16 Pro ve Pro Max'in büyüyen boyutları dikkat çekiyor. iPhone 15 Pro ve Pro Max'deki 6.1 inç ve 6.7 inç büyüklüğündeki ekranlar iPhone 16 Pro serisinde sırasıyla 6.3 inç ve 6.9 inçe yükselecek. Pro olmayan iPhone 16 modelleri ise önceki modeller ile aynı ekrana sahip olacak.

    Fotoğrafta aynı zamanda, iPhone 16 ve 16 Plus'ın değişen kamera dizilimi de görülüyor. Artık kameralar çapraz dizilmek yerine alt alta konumlanacak. Pro serisinin ise kamera dizilimi önceki model ile aynı kalacak. Bu değişikliğin, Apple Vision Pro'da 3D olarak oynatılabilen uzamsal video kaydı yapılabilmesi için yapıldığı belirtiliyor.

    Bu değişikliklerin dışında, iPhone 16 ve 16 Plus'ta, 15 Pro'da karşımıza çıkan Action butonunun yer alması bekleniyor. Ayrıca kamera kontrolleri için Capture butonu da telefonlarda yer alabilir. Diğer iPhone modelleri gibi iPhone 16 serisinin de Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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