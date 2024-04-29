iPhone 16 serisinin maketleri, büyüyen boyutları ortaya koyuyor

iPhone 16 Pro serisinde ekran boyutları büyüyecek
X platformundaki Sonny Dickson hesabı tarafından sızdırılan görüntüde iPhone 16 Pro ve Pro Max'in büyüyen boyutları dikkat çekiyor. iPhone 15 Pro ve Pro Max'deki 6.1 inç ve 6.7 inç büyüklüğündeki ekranlar iPhone 16 Pro serisinde sırasıyla 6.3 inç ve 6.9 inçe yükselecek. Pro olmayan iPhone 16 modelleri ise önceki modeller ile aynı ekrana sahip olacak.
Fotoğrafta aynı zamanda, iPhone 16 ve 16 Plus'ın değişen kamera dizilimi de görülüyor. Artık kameralar çapraz dizilmek yerine alt alta konumlanacak. Pro serisinin ise kamera dizilimi önceki model ile aynı kalacak. Bu değişikliğin, Apple Vision Pro'da 3D olarak oynatılabilen uzamsal video kaydı yapılabilmesi için yapıldığı belirtiliyor.
Bu değişikliklerin dışında, iPhone 16 ve 16 Plus'ta, 15 Pro'da karşımıza çıkan Action butonunun yer alması bekleniyor. Ayrıca kamera kontrolleri için Capture butonu da telefonlarda yer alabilir. Diğer iPhone modelleri gibi iPhone 16 serisinin de Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.