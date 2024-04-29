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    Anlık Bildirim

    İkinci nesil Apple Vision Pro, 2026’ya kadar gelmeyecek

    Apple, 3.500 dolarlık ilk karma gerçeklik başlığı Vision Pro’da aradığını bulamadı. Düşük tüketici talebiyle satışlar düşerken yeni Apple Vision Pro’nun 2026’ya kadar çıkmayacağı söyleniyor.
    İkinci nesil Apple Vision Pro, 2026’ya kadar gelmeyecek Tam Boyutta Gör
    Apple, 3.500 dolarlık ilk karma gerçeklik başlığı Vision Pro, istenen başarıyı sergilemekte zorlanıyor. Şimdilik sadece ABD pazarında satışa sunulan cihaza olan ilgi daha şimdiden ciddi ölçüde düşmüş durumda. Öte yandan yeni gelen bilgilere göre Apple, ikinci nesil Vision Pro cihazı için planlarını beklemeye aldı ve 2026 sonuna kadar yeni bir ürün piyasaya sürmeyecek.

    Çözülmesi gereken sorunlar var

    Apple Vision Pro özelinde talebin hızlı bir şekilde düşmesinin başlıca nedenlerinden birisi de ürünün fiyatının son derece yüksek olması. 3.499 dolarlık fiyat etiketi, ilgili olan kullanıcıların bile bu yatırımı yapmasını zorlaştırıyor. Dolayısıyla Apple’ın fiyatı ciddi ölçüde düşürmesi gerekiyor. Bu da ancak maliyetleri düşürmekten geçiyor.

    Önceki raporlar gösteriyor ki Vision Pro cihazının maliyeti Apple’a 1.542 dolara mal oluyor. Bu, son derece yüksek bir rakam ve daha uygun fiyatlı başka bir ürüne gitmek için uzun bir yolun olduğunu gösteriyor. Apple’ın Vision Pro’da kullandığı 4K Micro-OLED paneller için iki Çinli tedarikçi ile görüşme gerçekleştiriyor. Halihazırda bu ekranlar Sony tarafından geliyor ve Apple’a 456 dolara mal oluyor. Öte yandan çözülmesi gereken tek sorun maliyetler de değil. Ergonomi, ağırlık ve pil ömrü tarafında iyileştirmeler gerekiyor. Ayrıca içerik sorununun da bir şekilde çözülmesi ve ürünü sattıracak uygulamaların varlığına ihtiyaç duyuluyor.

    Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple'ın maliyeti tam olarak nasıl düşüreceği konusunda kafası karışık ancak bunu bir şekilde çözmesi gerektiğinin de farkında. Firma, 2025 yılında mevcut Vision Pro’nun daha düşük maliyetli bir sürümünü piyasaya sürebilir. Şimdilik bu ürün için kesinleşmiş bir durum yok ancak ön ekranın değiştirilebileceği, daha düşük çözünürlüklü iç ekranlara geçilebileceği ve donanım tarafından tavizler verilebileceği gündemde.

    Apple, bu yıl Vision Pro’yu ABD dışındaki pazarlarda da satışa sunacak. Buralardaki pazar koşulları ve talep, firmanın ürünü anlamasını kolaylaştıracaktır. Bununla birlikte WWDC 2024’te visionOS 2.0’ın tanıtılması bekleniyor ancak bu sürümde radikal değişikliklerin gelmesi pek olası değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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