İkinci nesil Apple Vision Pro, 2026’ya kadar gelmeyecek

Tam Boyutta Gör Apple, 3.500 dolarlık ilk karma gerçeklik başlığı Vision Pro, istenen başarıyı sergilemekte zorlanıyor. Şimdilik sadece ABD pazarında satışa sunulan cihaza olan ilgi daha şimdiden ciddi ölçüde düşmüş durumda. Öte yandan yeni gelen bilgilere göre Apple, ikinci nesil Vision Pro cihazı için planlarını beklemeye aldı ve 2026 sonuna kadar yeni bir ürün piyasaya sürmeyecek.

Çözülmesi gereken sorunlar var

Apple Vision Pro özelinde talebin hızlı bir şekilde düşmesinin başlıca nedenlerinden birisi de ürünün fiyatının son derece yüksek olması. 3.499 dolarlık fiyat etiketi, ilgili olan kullanıcıların bile bu yatırımı yapmasını zorlaştırıyor. Dolayısıyla Apple’ın fiyatı ciddi ölçüde düşürmesi gerekiyor. Bu da ancak maliyetleri düşürmekten geçiyor.

Önceki raporlar gösteriyor ki Vision Pro cihazının maliyeti Apple’a 1.542 dolara mal oluyor. Bu, son derece yüksek bir rakam ve daha uygun fiyatlı başka bir ürüne gitmek için uzun bir yolun olduğunu gösteriyor. Apple’ın Vision Pro’da kullandığı 4K Micro-OLED paneller için iki Çinli tedarikçi ile görüşme gerçekleştiriyor. Halihazırda bu ekranlar Sony tarafından geliyor ve Apple’a 456 dolara mal oluyor. Öte yandan çözülmesi gereken tek sorun maliyetler de değil. Ergonomi, ağırlık ve pil ömrü tarafında iyileştirmeler gerekiyor. Ayrıca içerik sorununun da bir şekilde çözülmesi ve ürünü sattıracak uygulamaların varlığına ihtiyaç duyuluyor.

Samsung'dan Galaxy Watch Ultra geliyor 17 sa. önce eklendi

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple'ın maliyeti tam olarak nasıl düşüreceği konusunda kafası karışık ancak bunu bir şekilde çözmesi gerektiğinin de farkında. Firma, 2025 yılında mevcut Vision Pro’nun daha düşük maliyetli bir sürümünü piyasaya sürebilir. Şimdilik bu ürün için kesinleşmiş bir durum yok ancak ön ekranın değiştirilebileceği, daha düşük çözünürlüklü iç ekranlara geçilebileceği ve donanım tarafından tavizler verilebileceği gündemde.

Apple, bu yıl Vision Pro’yu ABD dışındaki pazarlarda da satışa sunacak. Buralardaki pazar koşulları ve talep, firmanın ürünü anlamasını kolaylaştıracaktır. Bununla birlikte WWDC 2024’te visionOS 2.0’ın tanıtılması bekleniyor ancak bu sürümde radikal değişikliklerin gelmesi pek olası değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.