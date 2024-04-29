İkinci nesil Apple Vision Pro, 2026’ya kadar gelmeyecek

Çözülmesi gereken sorunlar var
Apple Vision Pro özelinde talebin hızlı bir şekilde düşmesinin başlıca nedenlerinden birisi de ürünün fiyatının son derece yüksek olması. 3.499 dolarlık fiyat etiketi, ilgili olan kullanıcıların bile bu yatırımı yapmasını zorlaştırıyor. Dolayısıyla Apple’ın fiyatı ciddi ölçüde düşürmesi gerekiyor. Bu da ancak maliyetleri düşürmekten geçiyor.
Önceki raporlar gösteriyor ki Vision Pro cihazının maliyeti Apple’a 1.542 dolara mal oluyor. Bu, son derece yüksek bir rakam ve daha uygun fiyatlı başka bir ürüne gitmek için uzun bir yolun olduğunu gösteriyor. Apple’ın Vision Pro’da kullandığı 4K Micro-OLED paneller için iki Çinli tedarikçi ile görüşme gerçekleştiriyor. Halihazırda bu ekranlar Sony tarafından geliyor ve Apple’a 456 dolara mal oluyor. Öte yandan çözülmesi gereken tek sorun maliyetler de değil. Ergonomi, ağırlık ve pil ömrü tarafında iyileştirmeler gerekiyor. Ayrıca içerik sorununun da bir şekilde çözülmesi ve ürünü sattıracak uygulamaların varlığına ihtiyaç duyuluyor.
Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple'ın maliyeti tam olarak nasıl düşüreceği konusunda kafası karışık ancak bunu bir şekilde çözmesi gerektiğinin de farkında. Firma, 2025 yılında mevcut Vision Pro’nun daha düşük maliyetli bir sürümünü piyasaya sürebilir. Şimdilik bu ürün için kesinleşmiş bir durum yok ancak ön ekranın değiştirilebileceği, daha düşük çözünürlüklü iç ekranlara geçilebileceği ve donanım tarafından tavizler verilebileceği gündemde.
Apple, bu yıl Vision Pro’yu ABD dışındaki pazarlarda da satışa sunacak. Buralardaki pazar koşulları ve talep, firmanın ürünü anlamasını kolaylaştıracaktır. Bununla birlikte WWDC 2024’te visionOS 2.0’ın tanıtılması bekleniyor ancak bu sürümde radikal değişikliklerin gelmesi pek olası değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.