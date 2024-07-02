Tüm iPhone 16 modellerinde RAM miktarı yükselecek

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Tam Boyutta Gör Apple, geleneksel rutinine uygun olarak bu eylül ayında iPhone 16 serisini tanıtarak piyasaya sürecek. Bu yılki iPhone etkinliğinde firmanın özellikle yapay zeka konusunun üzerinde daha fazla durması bekleniyor. Üretken yapay zeka ve Apple Intelligence’ın sistem gereksinimlerinin ise Apple'ı tüm iPhone 16 modellerinde RAM miktarını yükseltmeye zorlayacağı söyleniyor.

iPhone 16’larda RAM artacak

Hatırlanacağı üzere Apple Intelligence, halihazırda sadece iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleri ve M1 çip veya sonrasına sahip Mac cihazlarıyla uyumlu. iPhone 15 ve 15 Plus ise daha düşük RAM miktarları ve işlem gücü nedeniyle Apple Intelligence’ı çalıştıramıyor, en azından Apple bunu söylüyor.

Tam Boyutta Gör Dolayısıyla Apple’ın iPhone 16 ve 16 Plus’taki RAM miktarını yükselterek bu cihazları Apple Intelligence olarak adlandırılan yeni yapay zeka platformuyla uyumlu hale getireceği belirtiliyor. Mevcut Pro olmayan iPhone 15’lerde 6GB RAM bulunduğu söyleniyor, Apple bu bilgileri resmi olarak hiçbir zaman açıklamıyor. iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde ise 8GB RAM olduğu bildiriliyor.

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Tam Boyutta Gör Apple Intelligence'ın güçlü bir NPU ve önemli bir RAM kapasitesi gerektirdiği açıklanmıştı. RAM miktarındaki eksiklikle birlikte daha spesifik olarak, standart iPhone 15 modellerinde bulunan A16 Bionic çip, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te bulunan A17 Pro çipten iki kat daha yavaş bir NPU'ya sahip.

Tüm bunlar bir araya geldiğinde ise Apple’ın iPhone 16 ve 16 Plus modellerinde RAM miktarını 6GB’tan 8GB’a çıkarması bekleniyor. Giriş seviyesi iPhone’lardaki RAM artışıyla birlikte Apple’ın iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde de RAM artışına gidebileceği iddia ediliyor. Zira Apple bir süredir Pro ve Pro olmayan modelleri arasında daha keskin farklar belirlemeyi seviyor.

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Tüm iPhone 16 modellerinde RAM miktarı yükselecek