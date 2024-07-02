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    Tüm iPhone 16 modellerinde RAM miktarı yükselecek

    Apple’ın yeni nesil iPhone 16 serisi için giderek yaklaşıyor ve söylentiler sıklaşıyor. Son gelen bilgiler Apple’ın tüm iPhone 16 modellerinde RAM miktarını yükselteceğini söylüyor.
    Tüm iPhone 16 modellerinde RAM miktarı yükselecek Tam Boyutta Gör
    Apple, geleneksel rutinine uygun olarak bu eylül ayında iPhone 16 serisini tanıtarak piyasaya sürecek. Bu yılki iPhone etkinliğinde firmanın özellikle yapay zeka konusunun üzerinde daha fazla durması bekleniyor. Üretken yapay zeka ve Apple Intelligence’ın sistem gereksinimlerinin ise Apple'ı tüm iPhone 16 modellerinde RAM miktarını yükseltmeye zorlayacağı söyleniyor.

    iPhone 16’larda RAM artacak

    Hatırlanacağı üzere Apple Intelligence, halihazırda sadece iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleri ve M1 çip veya sonrasına sahip Mac cihazlarıyla uyumlu. iPhone 15 ve 15 Plus ise daha düşük RAM miktarları ve işlem gücü nedeniyle Apple Intelligence’ı çalıştıramıyor, en azından Apple bunu söylüyor.

    Tüm iPhone 16 modellerinde RAM miktarı yükselecek Tam Boyutta Gör
    Dolayısıyla Apple’ın iPhone 16 ve 16 Plus’taki RAM miktarını yükselterek bu cihazları Apple Intelligence olarak adlandırılan yeni yapay zeka platformuyla uyumlu hale getireceği belirtiliyor. Mevcut Pro olmayan iPhone 15’lerde 6GB RAM bulunduğu söyleniyor, Apple bu bilgileri resmi olarak hiçbir zaman açıklamıyor. iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde ise 8GB RAM olduğu bildiriliyor.

     

    Tüm iPhone 16 modellerinde RAM miktarı yükselecek Tam Boyutta Gör
    Apple Intelligence'ın güçlü bir NPU ve önemli bir RAM kapasitesi gerektirdiği açıklanmıştı. RAM miktarındaki eksiklikle birlikte daha spesifik olarak, standart iPhone 15 modellerinde bulunan A16 Bionic çip, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te bulunan A17 Pro çipten iki kat daha yavaş bir NPU'ya sahip.

    Tüm bunlar bir araya geldiğinde ise Apple’ın iPhone 16 ve 16 Plus modellerinde RAM miktarını 6GB’tan 8GB’a çıkarması bekleniyor. Giriş seviyesi iPhone’lardaki RAM artışıyla birlikte Apple’ın iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde de RAM artışına gidebileceği iddia ediliyor. Zira Apple bir süredir Pro ve Pro olmayan modelleri arasında daha keskin farklar belirlemeyi seviyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 1 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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