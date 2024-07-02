Tüm iPhone 16 modellerinde RAM miktarı yükselecek

iPhone 16’larda RAM artacak
Hatırlanacağı üzere Apple Intelligence, halihazırda sadece iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleri ve M1 çip veya sonrasına sahip Mac cihazlarıyla uyumlu. iPhone 15 ve 15 Plus ise daha düşük RAM miktarları ve işlem gücü nedeniyle Apple Intelligence’ı çalıştıramıyor, en azından Apple bunu söylüyor.
Tüm bunlar bir araya geldiğinde ise Apple’ın iPhone 16 ve 16 Plus modellerinde RAM miktarını 6GB’tan 8GB’a çıkarması bekleniyor. Giriş seviyesi iPhone’lardaki RAM artışıyla birlikte Apple’ın iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde de RAM artışına gidebileceği iddia ediliyor. Zira Apple bir süredir Pro ve Pro olmayan modelleri arasında daha keskin farklar belirlemeyi seviyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.