iPhone 16, yapay zeka için ARM'nin en son çip teknolojisinden yararlanacak

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Tam Boyutta Gör Apple, 9 Eylül'de Kaliforniya'nın Cupertino kentindeki merkezinde düzenlenecek 'Glowtime 2024' etkinliğine hazırlanıyor. Teknoloji devinin iPhone 16 serisinin yanı sıra diğer cihazlara ve uygulamalara yönelik güncellemeleri duyurması bekleniyor.

Apple, geçen yıl Arm ile uzun soluklu bir anlaşma imzaladı

Financial Times'ın son haberine göre piyasaya sürülecek iPhone, SoftBank'ın sahibi olduğu Arm'ın son V9 çip tasarımı kullanılarak geliştirilen Apple'ın A18 çipiyle güçlendirilecek. Apple ve Arm, geçen yılın eylül ayında 2040'a kadar uzanan bir anlaşmaya imza atarak çip teknolojisinde uzun süredir devam eden ortaklıklarını sağlamlaştırmıştı.

Bu anlaşma Arm için önemli bir destek olarak görülüyor. Şirket, Temmuz ayında V9 çipinin akıllı telefon gelirinin yarısına katkıda bulunduğunu açıklayarak Apple ile bu iş birliğinin önemini vurguladı. Arm, dünyadaki akıllı telefonların çoğunda kullanılan bilgisayar mimarisinin fikri mülkiyet haklarını elinde bulunduruyor.

Apple'ın küresel gelirleri 2024'te 400 milyar doları geçebilir 1 hf. önce eklendi

Bu teknoloji yalnızca Apple'a değil aynı zamanda başka birçok şirkete de lisanslanmış durumda. Apple, ARM teknolojisini iPhone, iPad ve Mac'ler için ürettiği özel çiplere entegre ederek bu ortaklığın önemini daha da vurguluyor. Apple ile Arm arasındaki ortaklık 1990 yılına dayanıyor.

İlk iş birlikleri 1993 yılında Arm tabanlı bir işlemci kullanan "Newton" el bilgisayarını ortaya çıkarmıştı. Newton'un ticari başarısızlığına rağmen Arm, pil ömrünü uzatan düşük güç tüketimi sayesinde cep telefonu çiplerinde baskın bir oyuncu haline gelmeyi başardı.

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iPhone 16, yapay zeka için ARM çip teknolojisinden yararlanacak