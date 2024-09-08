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    Anlık Bildirim

    iPhone 16, yapay zeka için ARM'nin en son çip teknolojisinden yararlanacak

    Financial Times'ın haberine göre, Apple'ın 9 Eylül 2024 Pazartesi günü piyasaya sürülmesi planlanan iPhone 16'sı, yapay zeka özellikleri için Arm'ın yeni nesil çiplerini kullanacak.
    iPhone 16, yapay zeka için ARM çip teknolojisinden yararlanacak Tam Boyutta Gör
    Apple, 9 Eylül'de Kaliforniya'nın Cupertino kentindeki merkezinde düzenlenecek 'Glowtime 2024' etkinliğine hazırlanıyor. Teknoloji devinin iPhone 16 serisinin yanı sıra diğer cihazlara ve uygulamalara yönelik güncellemeleri duyurması bekleniyor.

    Apple, geçen yıl Arm ile uzun soluklu bir anlaşma imzaladı

    Financial Times'ın son haberine göre piyasaya sürülecek iPhone, SoftBank'ın sahibi olduğu Arm'ın son V9 çip tasarımı kullanılarak geliştirilen Apple'ın A18 çipiyle güçlendirilecek. Apple ve Arm, geçen yılın eylül ayında 2040'a kadar uzanan bir anlaşmaya imza atarak çip teknolojisinde uzun süredir devam eden ortaklıklarını sağlamlaştırmıştı.

    Bu anlaşma Arm için önemli bir destek olarak görülüyor. Şirket, Temmuz ayında V9 çipinin akıllı telefon gelirinin yarısına katkıda bulunduğunu açıklayarak Apple ile bu iş birliğinin önemini vurguladı. Arm, dünyadaki akıllı telefonların çoğunda kullanılan bilgisayar mimarisinin fikri mülkiyet haklarını elinde bulunduruyor.

    Bu teknoloji yalnızca Apple'a değil aynı zamanda başka birçok şirkete de lisanslanmış durumda. Apple, ARM teknolojisini iPhone, iPad ve Mac'ler için ürettiği özel çiplere entegre ederek bu ortaklığın önemini daha da vurguluyor. Apple ile Arm arasındaki ortaklık 1990 yılına dayanıyor.

    İlk iş birlikleri 1993 yılında Arm tabanlı bir işlemci kullanan "Newton" el bilgisayarını ortaya çıkarmıştı. Newton'un ticari başarısızlığına rağmen Arm, pil ömrünü uzatan düşük güç tüketimi sayesinde cep telefonu çiplerinde baskın bir oyuncu haline gelmeyi başardı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 8 saat önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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