iPhone 16, yapay zeka için ARM'nin en son çip teknolojisinden yararlanacak

Apple, geçen yıl Arm ile uzun soluklu bir anlaşma imzaladı
Financial Times'ın son haberine göre piyasaya sürülecek iPhone, SoftBank'ın sahibi olduğu Arm'ın son V9 çip tasarımı kullanılarak geliştirilen Apple'ın A18 çipiyle güçlendirilecek. Apple ve Arm, geçen yılın eylül ayında 2040'a kadar uzanan bir anlaşmaya imza atarak çip teknolojisinde uzun süredir devam eden ortaklıklarını sağlamlaştırmıştı.
Bu anlaşma Arm için önemli bir destek olarak görülüyor. Şirket, Temmuz ayında V9 çipinin akıllı telefon gelirinin yarısına katkıda bulunduğunu açıklayarak Apple ile bu iş birliğinin önemini vurguladı. Arm, dünyadaki akıllı telefonların çoğunda kullanılan bilgisayar mimarisinin fikri mülkiyet haklarını elinde bulunduruyor.
Bu teknoloji yalnızca Apple'a değil aynı zamanda başka birçok şirkete de lisanslanmış durumda. Apple, ARM teknolojisini iPhone, iPad ve Mac'ler için ürettiği özel çiplere entegre ederek bu ortaklığın önemini daha da vurguluyor. Apple ile Arm arasındaki ortaklık 1990 yılına dayanıyor.
İlk iş birlikleri 1993 yılında Arm tabanlı bir işlemci kullanan "Newton" el bilgisayarını ortaya çıkarmıştı. Newton'un ticari başarısızlığına rağmen Arm, pil ömrünü uzatan düşük güç tüketimi sayesinde cep telefonu çiplerinde baskın bir oyuncu haline gelmeyi başardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.