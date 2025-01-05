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    iPhone 17 Air vs Galaxy S25 Slim: Fiyatı ve tasarım detayları sızdı

    Apple ve Samsung, daha ince ve şık tasarımlara odaklanarak bu yıl Galaxy S25 Slim ve iPhone 17 Air modelini tanıtacak. Son olarak her iki cihazın fiyatı ve tasarım detayları paylaşıldı. 
    iPhone 17 Air vs Galaxy S25 Slim: Fiyatı ve tasarım detayları Tam Boyutta Gör
    Apple, önümüzdeki yıl iPhone serisinde önemli bir yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre, Plus modelinin yerini daha ince ve şık bir cihaz alacak. İlk tahminler ise, yeni cihazın "iPhone 17 Air" olarak adlandırılacağı yönünde. Karşı tarafta ise buna rakip olarak Galaxy S25 Slim modeli ile karşılaşacağız. Son olarak iPhone 17 Air vs Galaxy S25 Slim modellerinin fiyatı ve tasarım detayları sızdı.

    Beklenenden ucuz olacak

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Apple, iPhone 17 Air modeli ile yıllardır satışlarda en zayıf performansı gösteren Plus modeline veda etmeye hazırlanıyor. Bu süreçte ise, yenilenen cihazın Pro Max serisinden bile pahalı olacağı paylaşılmıştı. Ancak son raporlar, iPhone 17 Air’in fiyatının iPhone 16 Plus ile aynı seviyede olacağı yönünde. Dolayısıyla kullanıcılar daha ince bir tasarım için ek bir ücret ödemek zorunda kalmayacak.

    iPhone 17 Air vs Galaxy S25 Slim: Fiyatı ve tasarım detayları Tam Boyutta Gör
    Diğer tarafta iPhone 17 Air'ın 6,25 mm kalınlığında olacağı söyleniyor. Samsung’un Galaxy S25 Slim modeli ise yaklaşık 6,5 mm kalınlığa sahip olacak. Fiyat bölümünde ise Galaxy S25 Slim’in, Galaxy S25 Ultra’dan daha düşük, ancak Galaxy S25+ modelinin biraz üzerinde konumlanacağı belirtiliyor.

    iPhone 17 Air ve Galaxy S25 Slim çıkış tarihi

    Samsung’un yeni Slim modelini, bu ayki Unpacked etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Ancak modelin piyasaya çıkışı birkaç ay sürebilir. Öte yandan, Apple’ın iPhone 17 ailesiyle birlikte iPhone 17 Air’i de Eylül ayında tanıtması bekleniyor. Peki iPhone 17 Air modelinden neler bekliyoruz? iPhone 17 Air’ın tasarımı ve özellikleri hakkında çelişkili söylentiler var ancak çoğu kaynak yaklaşık 6.6 inç ekrana sahip olacağı konusunda hemfikir.

    Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo cihazın standart A19 çipi, Dinamik Ada, tek arka kamera ve Apple tasarımı 5G modeme sahip olmasını bekliyor. Ayrıca telefonun alüminyum çerçeve, Face ID, 48MP arka kamera, 24MP ön kamera ve Apple Intelligence için 8 GB RAM'e sahip olacağı konuşuluyor.

    Galaxy S25 Slim ile ilgili detaylar ise henüz sınırlı, ancak yakın tarihte telefonun 1/1.56” büyüklüğünde ve 200 MP çözünürlüklü yeni ISOCELL HP5 sensörle tanıtılacağı paylaşıldı. Bu kameraya ise, 50 MP 1/2.76" ISOCELL JN5 ultra geniş açı sensör ve yine aynı sensörü içeren 3.5x yakınlaştırma yapabilen periskop telefoto kameranın eşlik edecek.

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