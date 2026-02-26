Giriş
    Samsung, Apple'ın başaramadığını başardı: Galaxy S26 Ultra daha hafif ve ince tasarımla geliyor

    Apple, iPhone 17 Pro'da alüminyuma geçti. Buna rağmen cihaz titanyum çerçeveye sahip iPhone 16 Pro'dan daha ağır. Rakibi Samsung Galaxy S26 Ultra ise hem daha ince hem de daha hafif gövdeyle geliyor.

    Samsung Galaxy S26 Ultra ne kadar ince ve hafif Tam Boyutta Gör
    Galaxy S25 Edge, 5.8 mm'lik profili sayesinde Samsung'un şimdiye kadar ürettiği en ince düz ekran akıllı telefon unvanını koruyor. Yeni Galaxy S26 Ultra amiral gemisi de benzer felsefeyi benimsiyor; şimdiye kadar üretilen en ince Ultra modeli.

    Galaxy S26 Ultra ne kadar ince?

    samsung s26 ultra ince tasarım Tam Boyutta Gör
    Galaxy S26 Ultra 7.9 mm kalınlığında. Note 20 Ultra da dahil olmak üzere şimdiye kadar üretilen en ince Ultra modeli. Elbette, 7.9 mm hala Edge'in 5.8 mm'lik rekorundan birkaç milimetre uzakta. Yine de bu, Galaxy S26 Ultra'nın bugüne kadarki en ince Ultra modeli olduğu gerçeğini değiştirmiyor. S Pen'in bu kasaya sığdırılması tam bir mühendislik harikası.

    Ultra serisi altı yıl önce, Şubat 2020'de Samsung'un Space Zoom kameralı ilk modeli olan Galaxy S20 Ultra'yı tanıtmasıyla başladı. O zamanlar ince tasarım hedeflenmiyordu. S20 Ultra 8.8 mm ölçülerindeydi ve Galaxy Note 20 Ultra 8.1 mm'ye kadar incelse de, serinin bu rakama tekrar yaklaşması birkaç yıl sürdü.

    • Galaxy S24 Ultra: 8.6 mm / iPhone 15 Pro Max: 8.2 mm
    • Galaxy S25 Ultra: 8.2 mm / iPhone 16 Pro Max: 8.2 mm
    • Galaxy S26 Ultra: 7.9 mm / iPhone 17 Pro Max: 8.7 mm

    S26 Ultra yalnızca daha ince değil; 214 gram ağırlığıyla, bugüne kadarki en hafif Ultra modelleri arasında yer alıyor. Teknik olarak, sadece Note 20 Ultra 208 gram ile daha hafifti. Ancak bu istisna dışında, Galaxy S26 Ultra, Galaxy S Ultra serisinin en hafif cihazı.

    • Galaxy S24 Ultra: 232 g / iPhone 15 Pro Max: 221 g
    • Galaxy S25 Ultra: 218 g / iPhone 16 Pro Max: 227 g
    • Galaxy S26 Ultra: 214 g / iPhone 17 Pro Max: 231 g

    Kaynakça https://www.samsung.com/tr/smartphones/galaxy-s26-ultra/specs/ https://www.apple.com/tr/iphone/compare/?modelList=iphone-17-pro-max,iphone-16-pro-max,iphone-15-pro-max
