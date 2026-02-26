Samsung, Apple'ın başaramadığını başardı: Galaxy S26 Ultra daha hafif ve ince tasarımla geliyor

Ultra serisi altı yıl önce, Şubat 2020'de Samsung'un Space Zoom kameralı ilk modeli olan Galaxy S20 Ultra'yı tanıtmasıyla başladı. O zamanlar ince tasarım hedeflenmiyordu. S20 Ultra 8.8 mm ölçülerindeydi ve Galaxy Note 20 Ultra 8.1 mm'ye kadar incelse de, serinin bu rakama tekrar yaklaşması birkaç yıl sürdü.
Galaxy S24 Ultra: 8.6 mm / iPhone 15 Pro Max: 8.2 mm
Galaxy S25 Ultra: 8.2 mm / iPhone 16 Pro Max: 8.2 mm
Galaxy S26 Ultra: 7.9 mm / iPhone 17 Pro Max: 8.7 mm
S26 Ultra yalnızca daha ince değil; 214 gram ağırlığıyla, bugüne kadarki en hafif Ultra modelleri arasında yer alıyor. Teknik olarak, sadece Note 20 Ultra 208 gram ile daha hafifti. Ancak bu istisna dışında, Galaxy S26 Ultra, Galaxy S Ultra serisinin en hafif cihazı.
Galaxy S24 Ultra: 232 g / iPhone 15 Pro Max: 221 g
Galaxy S25 Ultra: 218 g / iPhone 16 Pro Max: 227 g
Galaxy S26 Ultra: 214 g / iPhone 17 Pro Max: 231 g