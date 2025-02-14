Apple ve Alibaba anlaştı: Apple Intelligence için engel kalkıyor

Apple Intelligence için engel kalkıyor
Etkinlikte yaptığı duyuruda Alibaba Başkanı Tsai, Apple'ın Çin’de birden fazla şirketle görüştüğünü ancak nihai olarak Alibaba'yı seçtiğini duyurdu. Apple, bu kararı vermeden önce Baidu, ByteDance ve Tencent gibi yerel teknoloji devleriyle de temas halindeydi. Ancak AI ekosisteminde büyük yankı uyandıran DeepSeek ile de herhangi bir anlaşma sağlanmadı.
Peki bu ortaklık ne sağlıyor? Apple'ın Çin'de yapay zeka hizmetlerini sunalabilmesi için hükümet onaylı bir yerel ortakla çalışması gerekli. Yani yabancı şirketler, doğrudan AI hizmetleri sunma iznine sahip değil. Bu nedenle Apple Intelligence bugüne kadar Çin pazarında kullanıma sunulmamıştı.
Bu arada, Alibaba’nın geliştirdiği Qwen AI modeli, şirketin iddiasına göre DeepSeek ve ChatGPT dâhil olmak üzere mevcut rakiplerinden daha güçlü. The Information’a göre Apple ve Alibaba, ortak geliştirdikleri ilk AI özelliklerini Çin’in siber güvenlik düzenleyicisine sundu ve onay sürecini bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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