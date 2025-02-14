Apple ve Alibaba anlaştı: Apple Intelligence için engel kalkıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın Çin'deki yapay zeka hizmetleri için Alibaba ile ortaklık kuracağına dair haberler bir süredir devam ediyor. Bunun hemen öncesinde ise şirketin DeepSeek'i değerlendirdiği paylaşılmıştı. Şimdi ise Alibaba Başkanı Joe Tsai, Dubai’de düzenlenen World Government Summit etkinliğinde Apple ortaklığını resmen doğruladı.

Apple Intelligence için engel kalkıyor

Etkinlikte yaptığı duyuruda Alibaba Başkanı Tsai, Apple'ın Çin’de birden fazla şirketle görüştüğünü ancak nihai olarak Alibaba'yı seçtiğini duyurdu. Apple, bu kararı vermeden önce Baidu, ByteDance ve Tencent gibi yerel teknoloji devleriyle de temas halindeydi. Ancak AI ekosisteminde büyük yankı uyandıran DeepSeek ile de herhangi bir anlaşma sağlanmadı.

Peki bu ortaklık ne sağlıyor? Apple'ın Çin'de yapay zeka hizmetlerini sunalabilmesi için hükümet onaylı bir yerel ortakla çalışması gerekli. Yani yabancı şirketler, doğrudan AI hizmetleri sunma iznine sahip değil. Bu nedenle Apple Intelligence bugüne kadar Çin pazarında kullanıma sunulmamıştı.

Tam Boyutta Gör Şimdi Alibaba ile yapılan anlaşma sayesinde bu durum değişecek. Apple Intelligence’ın Çin’de tam olarak ne zaman devreye alınacağı konusunda henüz net bir takvim paylaşılmış değil. Ancak Apple'ın iPhone satışlarının son dönemde düşüş yaşadığı göz önüne alındığında, bu entegrasyonun şirketin Çin’deki rekabet gücünü artırması bekleniyor

Samsung, bu sefer Apple Intelligence'dan vurdu 3 gün önce eklendi

Bu arada, Alibaba’nın geliştirdiği Qwen AI modeli, şirketin iddiasına göre DeepSeek ve ChatGPT dâhil olmak üzere mevcut rakiplerinden daha güçlü. The Information’a göre Apple ve Alibaba, ortak geliştirdikleri ilk AI özelliklerini Çin’in siber güvenlik düzenleyicisine sundu ve onay sürecini bekliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Apple ve Alibaba anlaştı: Apple Intelligence için engel kalkıyor