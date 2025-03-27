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    iPhone 17 Pro'ya 8K video kayıt özelliği gelebilir

    Apple, iPhone 17 Pro modellerinde 4K çözünürlüğün ötesine geçerek 8K video kaydı desteğini sunabilir. Yeni telefoto kamera ile Apple'ın bu özelliği kullanıma sunacağı belirtiliyor.
    iPhone 17 Pro'ya 8K video kayıt özelliği gelebilir Tam Boyutta Gör
    Android telefonların aksine, iPhone'lar henüz 8K video kaydı özelliğini sunmadı. Güvenilir bir sızıntı kaynağına göre Apple, iPhone 17 Pro modellerinde 4K çözünürlüğün ötesine geçerek 8K video kaydı desteğini sunacak.

    Şu an itibariyle, iPhone 16 ve 16 Plus 60 fps'ye kadar 4K video kaydedebilirken, Pro ve Pro Max 120 fps'ye kadar çıkabiliyor. Bazı söylentilere göre, Apple mevcut iPhone 16 serisiyle 8K video kaydı sunmaya hazırdı, ancak Pro ve Pro Max'te kullanılan telefoto sensörü darboğaz oluşturduğu için bu özelliği kullanıma sunmadı. 

    Yeni telefoto sensörü ile 8K video kaydının önü açılıyor

    8K çözünürlükte kayıt yapmak için en az 33 MP çözünürlüğünde bir sensör gerekiyor. iPhone 16 Pro'nun telefoto sensörü 12 MP olduğu için 8K video kaydı gerçekleştiremiyor. Diğer kameralar bu şartı sağlamasına rağmen, telefoto kameranın düşük çözünürlüğü nedeniyle Apple'ın böyle bir tercihte bulunduğu belirtiliyor. iPhone 17 Pro ile 48 MP periskop telefoto kameraya geçmeyi planlayan şirket, sonunda 8K video kayıt özelliğini kullanıma sunabilir.

    Apple her ne kadar video kaydı konusunda liderliği elinde bulundursa da, Android cephesinde Galaxy S25 Ultra ve Pixel 9 Pro gibi birçok model 8K video kaydı ile bu alanda Apple'ın önünde bulunuyor. Bazı içerik üreticileri, 8K yerine 4K video tercih etse de, 8K kayıt ile video üzerinde daha fazla kırpma imkanı olduğu için kimi kullanıcılar tarafından tercih edilecektir.

    Şubat ayında Mark Gurman, Apple'ın iPhone 17 Pro'daki video kayıt yeteneklerini geliştirmek için çalıştığını açıklamış ve içerik oluşturucuların bağımsız kameralar yerine iPhone kullanmalarını amaçladığını iddia etmişti. Apple, iPhone'ların kamerasına her geçen yıl yeni özellikler eklemeye devam ediyor.  Bu özellikler arasında, Aksiyon modu, LOG video kaydı, Sinematik mod ve Dolby video kaydı yer alıyor. 8K video kaydı ile iPhone'ların kamera yetenekleri biraz daha arttırılacak.

    Kaynakça https://wccftech.com/iphone-17-pro-8k-video-recording-for-vloggers-with-telephoto-lens/ https://weibo.com/5821279480/PklblyXJq
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    TheJudgé 7 saat önce

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