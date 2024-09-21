iPhone 17 serisi 120Hz ProMotion ekranlara sahip olabilir

Standart iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ta hala 60Hz ekranlar bulunuyor
Bu özellik her iki cihazın ekranının gerektiğinde daha akıcı kaydırma ve video içeriği için 120 Hz yenileme hızına kadar çıkabileceği anlamına geliyor. ProMotion ayrıca iPhone 17 ve iPhone 17 Air ekranlarının daha güç tasarruflu bir yenileme hızına düşürülmesine olanak tanıyacak.
Şu an iPhone 13 Pro ekranlarının güç tasarruflu yenileme hızı 10 Hz'e düşebilirken, iPhone 14 Pro'dan iPhone 16 Pro modellerine kadar 1 Hz'e kadar düşebiliyor. Bu da cihaz kilitliyken bile çeşitli Kilit Ekranı öğelerini gösteren her zaman açık bir ekrana olanak tanıyor. iPhone 17 ve iPhone 17 Air'in 10 Hz'e mi yoksa 1 Hz'e mi düşeceği ise henüz belli değil.
Tedarik zinciri uzmanı Young, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in sırasıyla 6,3 inç ve 6,9 inçlik daha büyük ekranlara sahip olacağını ortaya koyan ilk kaynak olması da dahil olmak üzere gelecekteki Apple ürünlerinin ekranlarıyla ilgili bilgiler konusunda iyi bir geçmişe sahip. Apple'ın iPhone 17 serisini 2025 yılının Eylül ayında duyurması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...