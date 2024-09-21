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    iPhone 17 serisi 120Hz ProMotion ekranlara sahip olabilir

    Yeni söylentiye göre iPhone 17'nin tüm seride ProMotion desteği kazanabileceğini düşünülüyor ancak gelecekteki Pro modellerinin ekran altı Face ID özelliğine sahip olması beklenmiyor.
    iPhone 17 serisi 120Hz ProMotion ekranlara sahip olabilir Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 lansmanının üzerinden kısa bir zaman geçti ancak gelecek yılki iPhone 17 serisi hakkında yeni söylentiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Display Supply Chain Consultants'tan uzman Ross Young verdiği demeçte standart iPhone 17 ve iPhone 17 Air olarak tanımlanan daha ince modelin her ikisinin de ProMotion özelliğine sahip olacağını söyledi.

    Standart iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ta hala 60Hz ekranlar bulunuyor

    Bu özellik her iki cihazın ekranının gerektiğinde daha akıcı kaydırma ve video içeriği için 120 Hz yenileme hızına kadar çıkabileceği anlamına geliyor. ProMotion ayrıca iPhone 17 ve iPhone 17 Air ekranlarının daha güç tasarruflu bir yenileme hızına düşürülmesine olanak tanıyacak.

    Şu an iPhone 13 Pro ekranlarının güç tasarruflu yenileme hızı 10 Hz'e düşebilirken, iPhone 14 Pro'dan iPhone 16 Pro modellerine kadar 1 Hz'e kadar düşebiliyor. Bu da cihaz kilitliyken bile çeşitli Kilit Ekranı öğelerini gösteren her zaman açık bir ekrana olanak tanıyor. iPhone 17 ve iPhone 17 Air'in 10 Hz'e mi yoksa 1 Hz'e mi düşeceği ise henüz belli değil.

    Tedarik zinciri uzmanı Young, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in sırasıyla 6,3 inç ve 6,9 ​​inçlik daha büyük ekranlara sahip olacağını ortaya koyan ilk kaynak olması da dahil olmak üzere gelecekteki Apple ürünlerinin ekranlarıyla ilgili bilgiler konusunda iyi bir geçmişe sahip. Apple'ın iPhone 17 serisini 2025 yılının Eylül ayında duyurması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

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    Kings Never Die 5 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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