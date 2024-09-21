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Tam Boyutta Gör iPhone 16 lansmanının üzerinden kısa bir zaman geçti ancak gelecek yılki iPhone 17 serisi hakkında yeni söylentiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Display Supply Chain Consultants'tan uzman Ross Young verdiği demeçte standart iPhone 17 ve iPhone 17 Air olarak tanımlanan daha ince modelin her ikisinin de ProMotion özelliğine sahip olacağını söyledi.

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Bu özellik her iki cihazın ekranının gerektiğinde daha akıcı kaydırma ve video içeriği için 120 Hz yenileme hızına kadar çıkabileceği anlamına geliyor. ProMotion ayrıca iPhone 17 ve iPhone 17 Air ekranlarının daha güç tasarruflu bir yenileme hızına düşürülmesine olanak tanıyacak.

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Şu an iPhone 13 Pro ekranlarının güç tasarruflu yenileme hızı 10 Hz'e düşebilirken, iPhone 14 Pro'dan iPhone 16 Pro modellerine kadar 1 Hz'e kadar düşebiliyor. Bu da cihaz kilitliyken bile çeşitli Kilit Ekranı öğelerini gösteren her zaman açık bir ekrana olanak tanıyor. iPhone 17 ve iPhone 17 Air'in 10 Hz'e mi yoksa 1 Hz'e mi düşeceği ise henüz belli değil.

Tedarik zinciri uzmanı Young, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in sırasıyla 6,3 inç ve 6,9 ​​inçlik daha büyük ekranlara sahip olacağını ortaya koyan ilk kaynak olması da dahil olmak üzere gelecekteki Apple ürünlerinin ekranlarıyla ilgili bilgiler konusunda iyi bir geçmişe sahip. Apple'ın iPhone 17 serisini 2025 yılının Eylül ayında duyurması bekleniyor.

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iPhone 17 serisi 120Hz ProMotion ekranlara sahip olabilir