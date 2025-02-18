iPhone 17 serisi, Samsung'un en gelişmiş OLED paneliyle gelecek

Daha yüksek parlaklık ve daha uzun ömür sunacak
Samsung'un en gelişmiş ekran teknolojisi olan M14 OLED, Galaxy S24 serisinde kullanılan bir önceki M13 panelden %20-30 daha yüksek parlaklığa ulaşmasının yanında daha uzun ömür de sunuyor.
M14 daha önce iPhone 16 Pro modellerinde kullanılmıştı. Apple, şimdi de paneli tüm iPhone 17 serisine getirerek standart ve Pro modellerin ekran kalitesini eşitleyecek. Buna ek olarak, düz iPhone 17 ve 17 Air'in ilk defa 120 Hz yenileme hızına sahip olacağı da iddia ediliyor.
Samsung'un bu en gelişmiş panelinin Galaxy S25 serisinde dahi kullanılmadığını belirtelim. Samsung'un maliyetleri düşürmek adına böyle bir tercihte bulunduğu belirtiliyor. Güney Koreli şirket, bu açığı kapamak için ProScaler teknolojisini Galaxy S25 serisine entegre ederek görüntü kalitesini arttırma yoluna gitti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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