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    iPhone 17 serisi, Samsung'un en gelişmiş OLED paneliyle gelecek

    En son gelen bilgiler, tüm iPhone 17 serisinin Samsung'un en gelişmiş M14 OLED panellerine sahip olacağını iddia ediyor. Yeni panel, daha yüksek parlaklık ve daha uzun ömür sunuyor.
    iPhone 17 serisi, Samsung'un en gelişmiş OLED paneliyle gelecek Tam Boyutta Gör
    Apple'ın yaklaşan iPhone 17 serisiyle ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. En son gelen bilgiler, yeni iPhone 17 Air dahil olmak üzere tüm iPhone 17 serisinin Samsung'un en gelişmiş M14 OLED panellerine sahip olacağını iddia ediyor.

    Daha yüksek parlaklık ve daha uzun ömür sunacak

    Samsung'un en gelişmiş ekran teknolojisi olan M14 OLED, Galaxy S24 serisinde kullanılan bir önceki M13 panelden %20-30 daha yüksek parlaklığa ulaşmasının yanında daha uzun ömür de sunuyor.

    M14 daha önce iPhone 16 Pro modellerinde kullanılmıştı. Apple, şimdi de paneli tüm iPhone 17 serisine getirerek standart ve Pro modellerin ekran kalitesini eşitleyecek. Buna ek olarak, düz iPhone 17 ve 17 Air'in ilk defa 120 Hz yenileme hızına sahip olacağı da iddia ediliyor.

    Samsung'un bu en gelişmiş panelinin Galaxy S25 serisinde dahi kullanılmadığını belirtelim. Samsung'un maliyetleri düşürmek adına böyle bir tercihte bulunduğu belirtiliyor. Güney Koreli şirket, bu açığı kapamak için ProScaler teknolojisini Galaxy S25 serisine entegre ederek görüntü kalitesini arttırma yoluna gitti.

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