Apple, iPhone 18'de değişken diyafram açıklığına sahip kameraya geçebilir

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl iPhone 15 Pro Max modeline rakiplerinden çok sonra periskop telefoto kamera ekleyen Apple, yine bazı rakipleri tarafından kullanılan değişken diyafram açıklığına sahip lenslere gelecek modellerinde geçiş yapabilir.

Analist Ming-Chi Kuo'nun iddiasına göre iPhone 18'de Apple, değişken diyafram açıklığına sahip ana kamera modülüne geçiş yapacak. Kuo, Apple'ın bu kameraları Sunny Optical şirketin tedarik edeceğini söylüyor.

Apple'ın en büyük rakibi olan Samsung, değişken diyafram açıklığı teknolojisini 2018'de Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modellerinde kullandı. Ancak, bu kameralar muhtemelen Samsung'a rekabette çok büyük avantaj sağlamamasından ötürü daha sonra kullanılmadı.

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Kamera deneyimini iyileştirecek

Apple'ın 2026 yılında iPhone 18 için kullanmayı planladığı teknoloji ile fotoğraf konusunda önemli gelişme göstereceği belirtiliyor. Sunny Optical'ın değişken diyaframlı kameralar tasarlama ve üretme konusundaki deneyimi nedeniyle, Apple'ın birincil tedarikçisi olacağı ifade ediliyor. Kuo, hangi iPhone 18 modelinin değişken diyaframlı lense sahip olacağını ise belirtmiyor.

Kuo daha önce, 2026 modellerinde 2 nm işlemcilerin kullanılacağını söylemiş, ancak yüksek maliyetler nedeniyle bütün iPhone 18 serisinde kullanılmayacağını ifade etmişti. Ek olarak, Apple'ın Samsung'u kamera sensörü tedarik zincirine dahil ederek Sony'nin tekelini kırabileceği belirtiliyor. Tabi, iPhone 18 serisinin tanıtımına daha iki sene olduğu için bu iddialara şüpheyle yaklaşmakta fayda var.

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