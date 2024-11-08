Apple, iPhone 18'de değişken diyafram açıklığına sahip kameraya geçebilir

Analist Ming-Chi Kuo'nun iddiasına göre iPhone 18'de Apple, değişken diyafram açıklığına sahip ana kamera modülüne geçiş yapacak. Kuo, Apple'ın bu kameraları Sunny Optical şirketin tedarik edeceğini söylüyor.
Apple'ın en büyük rakibi olan Samsung, değişken diyafram açıklığı teknolojisini 2018'de Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modellerinde kullandı. Ancak, bu kameralar muhtemelen Samsung'a rekabette çok büyük avantaj sağlamamasından ötürü daha sonra kullanılmadı.
Kamera deneyimini iyileştirecek
Apple'ın 2026 yılında iPhone 18 için kullanmayı planladığı teknoloji ile fotoğraf konusunda önemli gelişme göstereceği belirtiliyor. Sunny Optical'ın değişken diyaframlı kameralar tasarlama ve üretme konusundaki deneyimi nedeniyle, Apple'ın birincil tedarikçisi olacağı ifade ediliyor. Kuo, hangi iPhone 18 modelinin değişken diyaframlı lense sahip olacağını ise belirtmiyor.
Kuo daha önce, 2026 modellerinde 2 nm işlemcilerin kullanılacağını söylemiş, ancak yüksek maliyetler nedeniyle bütün iPhone 18 serisinde kullanılmayacağını ifade etmişti. Ek olarak, Apple'ın Samsung'u kamera sensörü tedarik zincirine dahil ederek Sony'nin tekelini kırabileceği belirtiliyor. Tabi, iPhone 18 serisinin tanıtımına daha iki sene olduğu için bu iddialara şüpheyle yaklaşmakta fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über