iPhone 17 Slim hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Apple, önümüzdeki eylül ayında merakla beklenen iPhone 16 serisini tanıtacak. Ancak firmanın gelecek yıl tanıtacağı yeni seride önemli bir değişikliğe gideceği iddia ediliyor. Aktarılanlara göre iPhone 17 serisi ile birlikte kullanıcıların hayatına “iPhone 17 Slim” olarak adlandırılan yeni bir model girecek.

iPhone 17 Slim’in ayak sesleri

iPhone 17 serisinin tanıtılmasına 1 yıldan uzun bir süre olsa da fısıltı gazeteleri daha şimdiden üretime başladı. Bilindik tüyoculardan birisi olan Ice Universe’e göre iPhone 17 serisi de yine dört model olarak piyasaya çıkacak. Ancak Apple, iPhone 17 Plus modelinin yerine iPhone 17 Slim modelini yerleştirecek. Dolayısıyla yeni seri iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max ve yeni 17 Slim'den oluşacak. Slim modeli adından da anlaşılacağı üzere çok daha ince bir tasarıma sahip olacak.

Standart iPhone 17 ve 17 Pro modelleri 6,27 inç ekrana sahipken, Slim ve Pro Max sırasıyla 6,65 inç ve 6,86 inç ekranlara sahip olacak. Öne çıkan özellik ise iPhone 17 serisindeki tüm modellerin 120Hz ProMotion yenileme hızını ve LTPO teknolojisini destekleyecek olması. Apple bunu şimdilik sadece Pro modellerde sunuyor. Ayrıca Dinamik Ada tasarımının da aynı şekilde devam edeceği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Gelecek yıl Pro sersinin kamera odaklı güncellemeler ve iyileştirmeler de alacağı söyleniyor. Yeni üçlü 48MP kamera sistemi ile ToF sensörü de iyileştirmelerden nasibini alacak. iPhone 17 ve 17 Slim'in ise çift kamera kurulumunu koruması bekleniyor.

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Performans açısından iPhone 17 ve 17 Slim'in Apple'ın A19 Bionic çipinden güç alacağı, Pro modellerin ise TSMC'nin gelişmiş 3nm süreci üzerine inşa edilmesi beklenen daha güçlü A19 Pro'ya sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca cihazların hücresel bağlantı için Qualcomm Snapdragon modem kullanması bekleniyor.

Fiyat tarafında ise iPhone 17'nin 799 dolar, iPhone 17 Slim'in yaklaşık 1299 dolar, iPhone 17 Pro’nun 1099 dolar ve iPhone 17 Pro Max’in 1199 dolar olması bekleniyor. Slim modelinin önemli derecede Pro modellerden pahalı olacağı söylentisi şimdilik büyük soru işaretleri oluşturuyor. Zira yeni seri için uzun bir yolculuk gerekiyor ve mevcut detayların değişme olasılığı bulunuyor.

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iPhone 17 Slim hakkında yeni detaylar ortaya çıktı