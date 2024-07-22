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    iPhone 17 Slim hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

    Apple, iPhone 16 serisini tanıtmaya hazırlanırken gelecek yılın iPhone modelleri hakkında yeni bilgiler şimdiden çıkmaya başladı. Görünüşe göre iPhone 17 Slim modeli geliyor.
    iPhone 17 Slim hakkında yeni detaylar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple, önümüzdeki eylül ayında merakla beklenen iPhone 16 serisini tanıtacak. Ancak firmanın gelecek yıl tanıtacağı yeni seride önemli bir değişikliğe gideceği iddia ediliyor. Aktarılanlara göre iPhone 17 serisi ile birlikte kullanıcıların hayatına “iPhone 17 Slim” olarak adlandırılan yeni bir model girecek.

    iPhone 17 Slim’in ayak sesleri

    iPhone 17 serisinin tanıtılmasına 1 yıldan uzun bir süre olsa da fısıltı gazeteleri daha şimdiden üretime başladı. Bilindik tüyoculardan birisi olan Ice Universe’e göre iPhone 17 serisi de yine dört model olarak piyasaya çıkacak. Ancak Apple, iPhone 17 Plus modelinin yerine iPhone 17 Slim modelini yerleştirecek.  Dolayısıyla yeni seri iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max ve yeni 17 Slim'den oluşacak. Slim modeli adından da anlaşılacağı üzere çok daha ince bir tasarıma sahip olacak.

    Standart iPhone 17 ve 17 Pro modelleri 6,27 inç ekrana sahipken, Slim ve Pro Max sırasıyla 6,65 inç ve 6,86 inç ekranlara sahip olacak. Öne çıkan özellik ise iPhone 17 serisindeki tüm modellerin 120Hz ProMotion yenileme hızını ve LTPO teknolojisini destekleyecek olması. Apple bunu şimdilik sadece Pro modellerde sunuyor. Ayrıca Dinamik Ada tasarımının da aynı şekilde devam edeceği belirtiliyor.

    iPhone 17 Slim hakkında yeni detaylar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Gelecek yıl Pro sersinin kamera odaklı güncellemeler ve iyileştirmeler de alacağı söyleniyor. Yeni üçlü 48MP kamera sistemi ile ToF sensörü de iyileştirmelerden nasibini alacak. iPhone 17 ve 17 Slim'in ise çift kamera kurulumunu koruması bekleniyor.

    Performans açısından iPhone 17 ve 17 Slim'in Apple'ın A19 Bionic çipinden güç alacağı, Pro modellerin ise TSMC'nin gelişmiş 3nm süreci üzerine inşa edilmesi beklenen daha güçlü A19 Pro'ya sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca cihazların hücresel bağlantı için Qualcomm Snapdragon modem kullanması bekleniyor.

    Fiyat tarafında ise iPhone 17'nin 799 dolar, iPhone 17 Slim'in yaklaşık 1299 dolar, iPhone 17 Pro’nun 1099 dolar ve iPhone 17 Pro Max’in 1199 dolar olması bekleniyor. Slim modelinin önemli derecede Pro modellerden pahalı olacağı söylentisi şimdilik büyük soru işaretleri oluşturuyor. Zira yeni seri için uzun bir yolculuk gerekiyor ve mevcut detayların değişme olasılığı bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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