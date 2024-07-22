iPhone 17 Slim hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

iPhone 17 Slim’in ayak sesleri
iPhone 17 serisinin tanıtılmasına 1 yıldan uzun bir süre olsa da fısıltı gazeteleri daha şimdiden üretime başladı. Bilindik tüyoculardan birisi olan Ice Universe’e göre iPhone 17 serisi de yine dört model olarak piyasaya çıkacak. Ancak Apple, iPhone 17 Plus modelinin yerine iPhone 17 Slim modelini yerleştirecek. Dolayısıyla yeni seri iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max ve yeni 17 Slim'den oluşacak. Slim modeli adından da anlaşılacağı üzere çok daha ince bir tasarıma sahip olacak.
Standart iPhone 17 ve 17 Pro modelleri 6,27 inç ekrana sahipken, Slim ve Pro Max sırasıyla 6,65 inç ve 6,86 inç ekranlara sahip olacak. Öne çıkan özellik ise iPhone 17 serisindeki tüm modellerin 120Hz ProMotion yenileme hızını ve LTPO teknolojisini destekleyecek olması. Apple bunu şimdilik sadece Pro modellerde sunuyor. Ayrıca Dinamik Ada tasarımının da aynı şekilde devam edeceği belirtiliyor.
Performans açısından iPhone 17 ve 17 Slim'in Apple'ın A19 Bionic çipinden güç alacağı, Pro modellerin ise TSMC'nin gelişmiş 3nm süreci üzerine inşa edilmesi beklenen daha güçlü A19 Pro'ya sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca cihazların hücresel bağlantı için Qualcomm Snapdragon modem kullanması bekleniyor.
Fiyat tarafında ise iPhone 17'nin 799 dolar, iPhone 17 Slim'in yaklaşık 1299 dolar, iPhone 17 Pro’nun 1099 dolar ve iPhone 17 Pro Max’in 1199 dolar olması bekleniyor. Slim modelinin önemli derecede Pro modellerden pahalı olacağı söylentisi şimdilik büyük soru işaretleri oluşturuyor. Zira yeni seri için uzun bir yolculuk gerekiyor ve mevcut detayların değişme olasılığı bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.