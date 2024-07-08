Apple, "Plus" serisini iptal edebilir: iPhone 17 Slim geliyor

iPhone 17 Slim mi geliyor?
Asya pazarından gelen yeni bir rapora göre Apple, iPhone 17 serisinde radikal bir değişikliğe hazırlanıyor. Buna göre iPhone 17 Plus'ın yerini yeni bir "Slim" modeli alacak ve böylelikle Pro ve Pro olmayan modeller arasındaki farkı azaltılması hedefleniyor. Bu model, daha ince ve hafif yapısıyla, serinin en kompakt modeli olacak.
Kaçıranlar için iPhone 17 serisi ile beraber 120Hz yenileme hızının standart olması bekleniyor. iPhone 17 Slim ise, ön yüzünde 6,55 inçlik bir panel kullanacak. Karşılaştırma için, iPhone 15 Plus'ın 6,7 inçlik bir ekranı bulunuyor. Apple'ın bu kararı neden aldığı şu an için belirsiz. Ancak her nesilde Pro ve Pro olmayan sürümler arasındaki farklılık açılıyor ve "Plus" satışları beklenen seviyeye ulaşabilmiş değil. Dolayısıyla Apple için bu modelin eksikliği çok büyük sorun yaratmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.