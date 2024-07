Apple, "Plus" serisini iptal edebilir: iPhone 17 Slim geliyor

Tam Boyutta Gör Apple, önümüzdeki eylül ayında tanıtılacak iPhone 16 serisinin ardından önemli bir plan değişikliğinde bulunabilir. Yeni bir iddiaya göre iPhone 6 serisinden bu yana süren "Plus" modeli terk edilebilir. Bunun yerine daha kompakt, bir modele işaret edildi.

iPhone 17 Slim mi geliyor?

Asya pazarından gelen yeni bir rapora göre Apple, iPhone 17 serisinde radikal bir değişikliğe hazırlanıyor. Buna göre iPhone 17 Plus'ın yerini yeni bir "Slim" modeli alacak ve böylelikle Pro ve Pro olmayan modeller arasındaki farkı azaltılması hedefleniyor. Bu model, daha ince ve hafif yapısıyla, serinin en kompakt modeli olacak.

Aktarıldığı kadarıyla iPhone 17 Slim, ön tarafta Face ID sensörü, daha dar Dinamik Ada, alüminyum çerçeve ve Pixel 8 serisine benzer yatay kamera düzeni ile karşımıza çıkacak. İlginç olan şu ki, iPhone modelleri uzamsal video desteği için dikey kamera yerleşimine geri dönmüş durumda. Dolayısıyla bu özelliğin yatay kamera düzeniyle hala çalışıp çalışamayacağı belirsiz.

Apple, Apple Watch SE 3'te malzeme kalitesini düşürecek 16 sa. önce eklendi

Kaçıranlar için iPhone 17 serisi ile beraber 120Hz yenileme hızının standart olması bekleniyor. iPhone 17 Slim ise, ön yüzünde 6,55 inçlik bir panel kullanacak. Karşılaştırma için, iPhone 15 Plus'ın 6,7 inçlik bir ekranı bulunuyor. Apple'ın bu kararı neden aldığı şu an için belirsiz. Ancak her nesilde Pro ve Pro olmayan sürümler arasındaki farklılık açılıyor ve "Plus" satışları beklenen seviyeye ulaşabilmiş değil. Dolayısıyla Apple için bu modelin eksikliği çok büyük sorun yaratmayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 17 Slim ortaya çıktı! "Plus" serisi rafa mı kalkıyor?