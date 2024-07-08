Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, "Plus" serisini iptal edebilir: iPhone 17 Slim geliyor

    Apple, iPhone 16 serisinin ardından önemli bir plan değişikliğine gidiyor olabilir. iPhone 17 serisinde "Plus" serisinin artık terk edileceği belirtiliyor. Peki neden böyle bir karar alıyor?
    iPhone 17 Slim ortaya çıktı! 'Plus' serisi rafa mı kalkıyor? Tam Boyutta Gör
    Apple, önümüzdeki eylül ayında tanıtılacak iPhone 16 serisinin ardından önemli bir plan değişikliğinde bulunabilir. Yeni bir iddiaya göre iPhone 6 serisinden bu yana süren "Plus" modeli terk edilebilir. Bunun yerine daha kompakt, bir modele işaret edildi.

    iPhone 17 Slim mi geliyor?

    Asya pazarından gelen yeni bir rapora göre Apple, iPhone 17 serisinde radikal bir değişikliğe hazırlanıyor. Buna göre iPhone 17 Plus'ın yerini yeni bir "Slim" modeli alacak ve böylelikle Pro ve Pro olmayan modeller arasındaki farkı azaltılması hedefleniyor. Bu model, daha ince ve hafif yapısıyla, serinin en kompakt modeli olacak.

    iPhone 17 Slim ortaya çıktı! 'Plus' serisi rafa mı kalkıyor?
    Aktarıldığı kadarıyla iPhone 17 Slim, ön tarafta Face ID sensörü, daha dar Dinamik Ada, alüminyum çerçeve ve Pixel 8 serisine benzer yatay kamera düzeni ile karşımıza çıkacak. İlginç olan şu ki, iPhone modelleri uzamsal video desteği için dikey kamera yerleşimine geri dönmüş durumda. Dolayısıyla bu özelliğin yatay kamera düzeniyle hala çalışıp çalışamayacağı belirsiz. 

    Kaçıranlar için iPhone 17 serisi ile beraber 120Hz yenileme hızının standart olması bekleniyor. iPhone 17 Slim ise, ön yüzünde 6,55 inçlik bir panel kullanacak. Karşılaştırma için, iPhone 15 Plus'ın 6,7 inçlik bir ekranı bulunuyor. Apple'ın bu kararı neden aldığı şu an için belirsiz. Ancak her nesilde Pro ve Pro olmayan sürümler arasındaki farklılık açılıyor ve "Plus" satışları beklenen seviyeye ulaşabilmiş değil. Dolayısıyla Apple için bu modelin eksikliği çok büyük sorun yaratmayacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    antibiyotik 2 saat gecikti windows 8.1 türkçe dil paketi indir silverdin yatak yarası egzoz emisyon muayeneden kaç gün önce yapılır fortnite ses gelmiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A15 4G Sarı 128 GB
    Samsung Galaxy A15 4G Sarı 128 GB
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız