iPhone 17e yakında geliyor: İşte beklenen 5 özellik

Tam Boyutta Gör Apple'ın uygun fiyatlı iPhone serisi, çok yakında yepyeni bir sürüme kavuşacak ve hem performans hem de ekran teknolojisinde önemli sıçramalar yapmaya hazırlanıyor. Son bilgilere göre iPhone 17e'nin Mart ayında tanıtılması bekleniyor ve selefine kıyasla dikkat çekici yenilikler sunacak. İşte tüm beklenenler...

iPhone 17e neler sunacak?

iPhone 17e'nin tasarım tarafında büyük bir değişim sunması beklenmiyor. Alüminyum çerçeve ve cam arka yüzey korunurken, IP68 sertifikası da devam edecek. En belirgin fark ise ekran tarafında ortaya çıkacak. Çentikli tasarımın yerini Dynamic Island alacak. Ekran boyutu 6,1 inç olarak kalırken yenileme hızı yine 60Hz seviyesinde olacak. ProMotion desteği bu modelde de sunulmayacak. Ancak çerçevelerin bir miktar incelmesi bekleniyor.

Performans tarafında iPhone 17e’nin Pro olmayan, frekansı düşürülmüş bir A19 Bionic çipten güç alacağı konuşuluyor. Bu işlemcinin performansının A17 Pro seviyesine yakın olacağı belirtiliyor. Ayrıca daha verimli çalıştığı söylenen yeni Apple C1X modem de cihazda yer alacak. Bu modem, önceki nesle kıyasla daha iyi bağlantı performansı ve daha düşük güç tüketimi sunacak.

Tek 48MP sensör ve MagSafe desteği

Kamera tarafında ise büyük bir donanım değişimi görünmüyor. Arka bölümde yine tek 48 MP sensör kullanılacak. Ancak A19'un geliştirilmiş görüntü sinyal işlemcisi sayesinde fotoğraf kalitesinde yazılımsal iyileştirmeler bekleniyor. Bazı kaynaklar Apple'ın Fusion hesaplamalı fotoğrafçılık teknolojisini bu modele de getirebileceğini öne sürüyor. Ön kamera için ise 18 MP ve Center Stage desteği ihtimali gündemde.

Batarya kapasitesinin 4.000-4.500 mAh aralığında olacağı tahmin ediliyor. Şarj tarafında USB Power Delivery üzerinden yaklaşık 24W seviyesinde kablolu şarj desteği sürecek. Dikkat çeken yeniliklerden biri ise MagSafe manyetik kablosuz şarj desteğinin bu modele de eklenmesi olabilir. Fiyat tarafında ise Apple'ın 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip başlangıç modelini 599 dolar seviyesinde tutacağı konuşuluyor.

