iPhone 4'le özdeşleşen anten sorunu şimdi de HTC HD7'de mi baş gösteriyor ?

Teknoloji dünyasının yaz aylarında en çok konuştuğu konuların başında gelen iPhone 4'ün anten sorunu; bu sefer başka bir telefonla gündemde. Ürettiği kaliteli akıllı telefonlarla pazarın en önemli oyuncuları arasında yer alan Tayvan'lı HTC'nin Windows Phone 7'li telefonu HD7 de iPhone 4 gibi sinyal sorunuyla karşı karşıya olabilir.

İnternette kullanıcıların yayınladığı videolarda, T-Mobile ağı üzerinde çalışan HD7'de, tıpkı iPhone 4'deki ölüm tutuşu nam-ı diğer "Death Grip" şeklinde tutulduğunda; yani telefon avuçiçiyle iyice kavrandığında; bir süre sonra sinyal seviyesinde ani düşüş meydana geliyor ve bu düşüş kimi zaman çağrının sonlanmasına sebep veriyor. Fakat bazı kullanıcılar; telefonun gündelik kullanımında bu durumun sorun yaratmadığının altını çiziyor ki iPhone 4 kullanıcılarının birçoğu da bu yönde görüş bildiriyordu.

Ayrıca belirtmekte fayda var ki; bu tarz sinyal düşümleri özellikle operatör sinyallerinin çok güçlü olmadığı bölgelerde meydana gelmekte.

Teknoloji dünyasının yaz aylarında en çok konuştuğu konuların başında hiç şüphesiz, iPhone 4'deki anten sorunu geliyordu. Özellikle Amerika'daki kullanıcıların birçoğu telefonun avuç içinde sıkıca tutulması ya da Wi-Fi antenininin bitip GSM anteninin başladığı bölüme dokunulması halinde sinyal seviyesinde büyük düşüşler yaşadığını söylemiş; Apple da kullanıcılardan gelen şikayetler üzerine basın toplantısı düzenleyerek; anten sorununun iPhone 4'e özel olmadığını; bütün telefonların ortak sorunu olduğunu vurgulamıştı. Konunun uzman isimleri de Apple'ın söylemlerini doğrulamış ancak iPhone 4'ün tasarımının bu sorunu ön plana daha çok çıkardığını belirtmişti.