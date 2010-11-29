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iPhone 4'le özdeşleşen anten sorunu şimdi de HTC HD7'de mi baş gösteriyor ?

8 yıl
13,3b
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasının yaz aylarında en çok konuştuğu konuların başında gelen iPhone 4'ün anten sorunu; bu sefer başka bir telefonla gündemde. Ürettiği kaliteli akıllı telefonlarla pazarın en önemli oyuncuları arasında yer alan Tayvan'lı HTC'nin Windows Phone 7'li telefonu HD7 de iPhone 4 gibi sinyal sorunuyla karşı karşıya olabilir.

İnternette kullanıcıların yayınladığı videolarda, T-Mobile ağı üzerinde çalışan HD7'de, tıpkı iPhone 4'deki ölüm tutuşu nam-ı diğer "Death Grip" şeklinde tutulduğunda; yani telefon avuçiçiyle iyice kavrandığında; bir süre sonra sinyal seviyesinde ani düşüş meydana geliyor ve bu düşüş kimi zaman çağrının sonlanmasına sebep veriyor. Fakat bazı kullanıcılar; telefonun gündelik kullanımında bu durumun sorun yaratmadığının altını çiziyor ki iPhone 4 kullanıcılarının birçoğu da bu yönde görüş bildiriyordu.

Ayrıca belirtmekte fayda var ki; bu tarz sinyal düşümleri özellikle operatör sinyallerinin çok güçlü olmadığı bölgelerde meydana gelmekte.

Teknoloji dünyasının yaz aylarında en çok konuştuğu konuların başında hiç şüphesiz, iPhone 4'deki anten sorunu geliyordu. Özellikle Amerika'daki kullanıcıların birçoğu telefonun avuç içinde sıkıca tutulması ya da Wi-Fi antenininin bitip GSM anteninin başladığı bölüme dokunulması halinde sinyal seviyesinde büyük düşüşler yaşadığını söylemiş; Apple da kullanıcılardan gelen şikayetler üzerine basın toplantısı düzenleyerek; anten sorununun iPhone 4'e özel olmadığını; bütün telefonların ortak sorunu olduğunu vurgulamıştı. Konunun uzman isimleri de Apple'ın söylemlerini doğrulamış ancak iPhone 4'ün tasarımının bu sorunu ön plana daha çok çıkardığını belirtmişti.




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Mister Blöf 8 yıl
2G sebekesinde mi boyle yapiyor bu ? Yoksa 3G acik halde mi ? Cunku iphone se 2G sebekesinde ne yaparsan yap dusuremezsin. Ayrica iphone de soz konusu noktaya dokundum ses kalitesi dustu ama htc daha iyidi olayi da bir yalan goruntulu konusma yapmiyorsaniz iphone de ses kalitesinde de bir dusme olmaz sinyal gercekten dusuk ise 2G sebekesine atar ki onda da herhangi bir sinyal dusmesi yok.
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webislander 8 yıl
ben telefonla konuşurken şimdiye kadar telefonu hiç böyle tutmadım tutamam da bana göre cambazlık gerektirir.
o yüzden içim rahat hiç sorunum yok..
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tgezer 8 yıl
Bu konu da uzayıp gidecek . mesajım bulunsun .
Defalarca söyledik , samsung telefonumu da zayıf sinyal olan yerde test ettim .sinyal aynen düştü , Apple da anten dışarıda olduğundan bu düşüş daha bariz yaşanıyor . Apple bile kabul etti deyip durmayın , herkes kabul ediyor , Anten sorunum yok diyen arkadaşlar bizim buralara (kağıthane) gelip bir test etsin bakalım ,
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mk2kill 8 yıl
ölüm tutuşu :D
duyan da Bruce Lee nin bir hareketi sanacak.
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gps.navigation 8 yıl
Bunda çok daha ani düşüyor
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South Korean 8 yıl

mk2kill

ölüm tutuşu :D
duyan da Bruce Lee nin bir hareketi sanacak.



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