iPhone 5s, 6 ve eski iPad modelleri için iOS 12.4.6 yayınlandı

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Eski bir Apple cihazınız varsa ve şirketin en yeni işletim sisemi sürümü iOS 13.4'e sahip değilseniz, unutulduğunuzu düşünmeyin. Apple sizin için yeni bir güncelleme yayınladı.

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Apple eski cihazlarını ihmal etmiyor

Cihazınız iOS 13.4 sürümüne yükseltilmiyor ancak yeni bir güvenlik güncellemesine sahip oluyorsunuz. Apple'ın iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPod touch (6'ıncı nesil), iPad Air (1'inci nesil), iPad mini 2 ve iPad mini 3 için yayınladığı güncelleme iOS 12.4.6 sürüm numarasına sahip.

Yapılan açıklamalara göre iOS 12.4.6, Apple'ın işletim sisteminde yeni keşfedilen açıklara karşı güvenlik yamaları içeriyor ve ne yazık ki güncelleme ile birlikte herhangi bir yeni özelliğin gelmediğini de belirtelim. Zira güncellemenin geldiği en eski cihaz olan iPhone 5s, 2013 yılında piyasaya sürülmüştü ve günümüz teknolojilerine oldukça uzak. Önemsiz gibi görülebilecek olan bu güncellemenin, yapılmasının tavsiye edildiğini de belirtmeden geçmeyelim.

https://www.gsmarena.com/ios_1246_released_for_iphone_5s_6_and_older_ipads-news-42245.php

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