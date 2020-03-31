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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 9 kılıfları mağazalara ulaşmaya başladı

    Uzunca bir süredir gündemi meşgul eden iPhone 9'un çok yakında resmiyet kazanması bekleniyor. Akıllı telefon için tasarlanan kılıflar mağazaların envanterine girmeye başladı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPhone 9 kılıfları mağazalara ulaşmaya başladı
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    Bu yılın en çok beklenen telefonlarından biri olan iPhone 9'un çok yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihaz için tasarlanan aksesuarlar da yavaş yavaş mağazaların envanterine girmeye başladı.

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    Amerika'daki bir Best Buy mağazasında iPhone 9 için tasarlanmış bir kılıf ortaya çıktı. Ancak üretici şirketin mağazaya 5 Nisan tarihine kadar satmamaları yönünde talimat verdiği belirtiliyor.

    iPhone 9 kılıfları mağazalara ulaşmaya başladı
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    Geri sayım başladı

    Kılıf, Urban Armor Gear (UAG) etiketi taşıyor. Ayrıca darbe emici bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Üzerinde yeni 4.7 inç iPhone için tasarlandığını gösteren bir yazı var.

    iPhone 9 kılıfları mağazalara ulaşmaya başladı
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    iPhone 9'a yönelik aksesuarların gün ışığına çıkması, cihazın çok yakında resmiyet kazanacağını gösteriyor. Apple yeni telefonunu, 5 Nisan'da satışa sunulacak şekilde bu hafta içi tanıtabilir. Hatta lansmanın Çarşamba günü yapılacacağı söyleniyor. Bekleyip göreceğiz.



    https://9to5mac.com/2020/03/30/iphone-9-case-inventory-best-buy/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DH Misafiri 2 sa. en beğenilen
    derdin bu değilse git derdini kovala ne diye teknoloji sitesinde yorum kasıyorsun?
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    VaporWave (Emre ) 33 sn.
    Çıkıyorsa çıksın artık beklemekten bıktık.
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    tecnikadamoguz01 (OĞUZZ Yusuf) 1 dk.
    Fiyat uygun olursa bir defada olsa iPhone alacağım arkadaş
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 sa.
    Fiyatı uygun olursa bu cihaz tutar.
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    AribyAriana 1 sa.
    Şimdi iPhone 8/7/6s UAG Monarch kılıfını 5 Nisan'dan önce alamıyor muyuz? :)
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    DH Misafiri 2 sa. en beğenilen
    derdin bu değilse git derdini kovala ne diye teknoloji sitesinde yorum kasıyorsun?
    Yanıtla +9
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    celik44 (hmt çlk) 2 sa.
    Derdimiz iPhone 9 kılıfıydı
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    cand. 2 sa.
    Bu devirde tam ekransız telefon da kötü oldu ya
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    | OMG! | 2 sa. cand.
    Dostum talebin 1/1000'i gibi bir durumdayız tabii, fakat benim gibi bu kasayı taşınabilir ve rahat bulan kişiler de var. Ekran yeterli, optimize edildiği için uygulamalarda ya da web sitelerinde problem olmuyor. Telefon ince, taşıması rahat. Benim gibi bu kriterlere önem veren sayısı çok az ama hala var :)
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