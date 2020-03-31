iPhone 9 kılıfları mağazalara ulaşmaya başladı

Bu yılın en çok beklenen telefonlarından biri olan iPhone 9'un çok yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihaz için tasarlanan aksesuarlar da yavaş yavaş mağazaların envanterine girmeye başladı.İlginizi Çekebilir OnePlus 8 Pro'nun yüksek kaliteli görüntüsü yayınlandı
Ayrıca Bkz. "Amiral gemisi Oppo Reno Ace 2'nin tasarımı netleşti"
Amerika'daki bir Best Buy mağazasında iPhone 9 için tasarlanmış bir kılıf ortaya çıktı. Ancak üretici şirketin mağazaya 5 Nisan tarihine kadar satmamaları yönünde talimat verdiği belirtiliyor.
Geri sayım başladı
Kılıf, Urban Armor Gear (UAG) etiketi taşıyor. Ayrıca darbe emici bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Üzerinde yeni 4.7 inç iPhone için tasarlandığını gösteren bir yazı var.
iPhone 9'a yönelik aksesuarların gün ışığına çıkması, cihazın çok yakında resmiyet kazanacağını gösteriyor. Apple yeni telefonunu, 5 Nisan'da satışa sunulacak şekilde bu hafta içi tanıtabilir. Hatta lansmanın Çarşamba günü yapılacacağı söyleniyor. Bekleyip göreceğiz.
https://9to5mac.com/2020/03/30/iphone-9-case-inventory-best-buy/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: