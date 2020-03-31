iPhone 9 kılıfları mağazalara ulaşmaya başladı

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Bu yılın en çok beklenen telefonlarından biri olan iPhone 9'un çok yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihaz için tasarlanan aksesuarlar da yavaş yavaş mağazaların envanterine girmeye başladı.

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Amerika'daki bir Best Buy mağazasında iPhone 9 için tasarlanmış bir kılıf ortaya çıktı. Ancak üretici şirketin mağazaya 5 Nisan tarihine kadar satmamaları yönünde talimat verdiği belirtiliyor.

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Geri sayım başladı

Kılıf, Urban Armor Gear (UAG) etiketi taşıyor. Ayrıca darbe emici bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Üzerinde yeni 4.7 inç iPhone için tasarlandığını gösteren bir yazı var.

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iPhone 9'a yönelik aksesuarların gün ışığına çıkması, cihazın çok yakında resmiyet kazanacağını gösteriyor. Apple yeni telefonunu, 5 Nisan'da satışa sunulacak şekilde bu hafta içi tanıtabilir. Hatta lansmanın Çarşamba günü yapılacacağı söyleniyor. Bekleyip göreceğiz.

https://9to5mac.com/2020/03/30/iphone-9-case-inventory-best-buy/

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