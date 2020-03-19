iPhone 9 modelinden müjde var: Hacimli üretime başlıyor

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Apple’ın bu yıl en büyük silahlarından birisi olmaya aday iPhone 9 modeli de koronavirüs salgınından etkilenmişti. Önce lansmanı iptal edilen telefon Çin’de salgının geleceğinin görülememesi nedeniyle üretim darbesi de yemişti.

IPhone 9 ne zaman satışa çıkacak?

Salgının başladığı Wuhan kentinde ilk kez yeni bir vakanın olmayışı Çin’de işleri yoluna koymaya başladı. Ülke genelinde salgını durduran hükümet yavaş yavaş üretim tesislerinin de açılmasına karar verdi. Apple da 42 mağazasını tekrar faaliyete sokmuştu.

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Üretimin normale dönemeye başlaması bu dönemde piyasaya çıkacak Apple ürünlerini de yakından ilgilendiriyor. Daha önce iPhone 9 modelinin üretiminin aksadığı gündeme gelmişti ancak şimdi hacimli üretimin Foxconn ve Pegatron tesislerinde başladığı bilgisi mevcut.

Durum bu şekilde devam ederse iPhone 9 modelinin Nisan ayının ilk yarısında planlanan piyasaya çıkışı aksamamış olacak. Böylece donanım tarafında da bir eskime durumu söz konusu olmayacak.

IPhone 9 modelinde iPhone 8 benzeri bir tasarım, 4.7 inçlik ekran, Apple A13 Bionic yonga seti, 3GB RAM, 64GB/128GB depolama kapasitesi şeklinde özellikler bekleniyor. Fiyatı ise 449$ civarında olacak.

https://www.phonearena.com/news/apple-iphone-9-mass-production-launch-not-canceled_id123109

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