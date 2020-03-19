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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 9 modelinden müjde var: Hacimli üretime başlıyor

    Koronavirüs pandemisi nedeniyle piyasaya çıkışı tehlikeye giren iPhone 9 modeli, Çin’de üretimin normale dönmeye başlaması sayesinde gecikme yaşamayacak gibi.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone 9 modelinden müjde var: Hacimli üretime başlıyor
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    Apple’ın bu yıl en büyük silahlarından birisi olmaya aday iPhone 9 modeli de koronavirüs salgınından etkilenmişti. Önce lansmanı iptal edilen telefon Çin’de salgının geleceğinin görülememesi nedeniyle üretim darbesi de yemişti.

    IPhone 9 ne zaman satışa çıkacak?

    Salgının başladığı Wuhan kentinde ilk kez yeni bir vakanın olmayışı Çin’de işleri yoluna koymaya başladı. Ülke genelinde salgını durduran hükümet yavaş yavaş üretim tesislerinin de açılmasına karar verdi. Apple da 42 mağazasını tekrar faaliyete sokmuştu.

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    Üretimin normale dönemeye başlaması bu dönemde piyasaya çıkacak Apple ürünlerini de yakından ilgilendiriyor. Daha önce iPhone 9 modelinin üretiminin aksadığı gündeme gelmişti ancak şimdi hacimli üretimin Foxconn ve Pegatron tesislerinde başladığı bilgisi mevcut.

    Durum bu şekilde devam ederse iPhone 9 modelinin Nisan ayının ilk yarısında planlanan piyasaya çıkışı aksamamış olacak. Böylece donanım tarafında da bir eskime durumu söz konusu olmayacak.

    IPhone 9 modelinde iPhone 8 benzeri bir tasarım, 4.7 inçlik ekran, Apple A13 Bionic yonga seti, 3GB RAM, 64GB/128GB depolama kapasitesi şeklinde özellikler bekleniyor. Fiyatı ise 449$ civarında olacak.



    https://www.phonearena.com/news/apple-iphone-9-mass-production-launch-not-canceled_id123109 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    evlbleef 1 gün yeni yorumcu en beğenilen
    Fiyatı hani 399$ diye sızdırılmıştı? Ne ara beklenti 449$'a yükseldi?
    O 50 dolar fark buraya gelene kadar 500 lira oluyor da o açıdan.
    Yanıtla +19
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    Rocky Balboa® 1 gün
    16:9 ekran candır! Hep aklıma takılıyor neden 16:9 formatında çerçevesiz ekran telefon yok?
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    e_capkan (emre capkan) 1 gün
    64gb 450 dolar
    128gb 500 dolar olursa.

    iphone 12 5.4" lik model beklenir bence.
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    veteriner69 1 gün
    6 sene önce çıkan iphone 6 ile aynı ve çirkin gözüküyor.
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    isteopaylaco (Emre Kaptan) 1 gün
    Hazır ilgi büyük 50 $ güncellenmiş.
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    drjacob (... ) 1 gün
    bekliyoruz tim beyciğim
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    Rocky Balboa® 1 gün
    16:9 ekran candır! Hep aklıma takılıyor neden 16:9 formatında çerçevesiz ekran telefon yok?
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Mr. Jingles 1 gün
    Plus versiyonunu yapın da alalım.
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    emreee85 (Emre ) 1 gün
    İşte bu ya işte bu. Bu müjdeyi bekliyordum!
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    evlbleef 1 gün yeni yorumcu en beğenilen
    Fiyatı hani 399$ diye sızdırılmıştı? Ne ara beklenti 449$'a yükseldi?
    O 50 dolar fark buraya gelene kadar 500 lira oluyor da o açıdan.
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