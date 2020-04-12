iPhone 9'un gelecek hafta piyasaya sürülmesi bekleniyor

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Apple'ın bu yıl iPhone 9 olarak adlandıracağı iPhone SE 2 modelini piyasaya sürmesi bekleniyor. Uzun bir süredir gündemde olan bu modelle ilgili yayınlanan yeni bir rapor, cihazın önümüzeki hafta satışa sunulacağına işaret ediyor.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüs salgınına rağmen, akıllı telefon bileşen siparişleri azalmadı"

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iPhone 8 tasarımıyla gelmesi beklenen iPhone SE 2'nin ekranı daha büyük olabilir

iPhone 8'in gövde ve yükseltilmiş bileşenlerini temel alacak iPhone 9 modeli, ana ekran düğmesine ve entegre Touch ID'ye sahip 4.7 inçlik bir LCD ekrana sahip olacak. Gücünü Apple'ın Bionic çipinden alacak olan akıllı telefonun arka kamerası ise tek lensten oluşacak ve iPhone XR modelindeki kameranın kullanılacağı söyleniyor.

Daha önce birkaç analist iPhone 9'un Nisan ortasında piyasaya sürüleceğini öne sürmüştü ve Çin merkezli GF Securities tarafından yayınlanan yeni bir rapor, bu iddiaların gerçekten de Apple'ın planı olduğuna işaret ediyor.

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Gelecek hafta duyurulabilir

Rapora göre, iPhone SE 2 veya başka bir deyişle iPhone 9, Apple'ın sitesinden birkaç gün içinde bir basın açıklamasıyla duyurulabilir ve ön siparişler ise Cuma günü başlayabilir. Bu da gönderilerin bir hafta sonra başlayabileceği anlamına geliyor ve dolayısı ile ilk iPhone 9 sahipleri cihazlarına 24 Nisan tarihinde kavuşabilirler.

iPhone 9, fiyatı mümkün olduğunca düşük tutmak amacıyla iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'e özel Face ID'li çentik ve daha gelişmiş kameralar gibi üstün özelliklere sahip olmayacak. Cihazın iPhone SE'nin fiyatlandırma stratejisini koruyacağına inanılıyor ve bundan da temel modelin 399 dolardan başlayabileceği anlamı çıkarılabilir.

Daha fazla depolama alanına sahip yükseltilmiş bir sürümün de şu anda iPhone 8'in başlangıç fiyatı olan 449 dolardan satılabileceği öngörülüyor. Son olarak ise iPhone 9'un piyasaya sürülmesiyle birlikte Apple'ın iPhone 8'i artık satmayacağı belirtilmiş. Şirketin koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede uygulanan karantinaya karşın, çevrimiçi satışlara ağırlık vereceği de gelen haberler arasında.

https://www.macrumors.com/2020/04/10/iphone-se-iphone-12-launch-times-jeff-pu/

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