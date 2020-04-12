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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 9'un gelecek hafta piyasaya sürülmesi bekleniyor

    Uzun süredir gündemde olan iPhone 9'la ilgili yeni bir rapor yayınlandı. Analistlere göre Apple, iPhone SE'nin yeni sürümü olacak cihazı önümüzdeki hafta bir basın açıklamasıyla birlikte duyuracak.
    6 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    3,9b
    49
    14
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    iPhone 9'un gelecek hafta piyasaya sürülmesi bekleniyor
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    Apple'ın bu yıl iPhone 9 olarak adlandıracağı iPhone SE 2 modelini piyasaya sürmesi bekleniyor. Uzun bir süredir gündemde olan bu modelle ilgili yayınlanan yeni bir rapor, cihazın önümüzeki hafta satışa sunulacağına işaret ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs salgınına rağmen, akıllı telefon bileşen siparişleri azalmadı"

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    iPhone 8'in gövde ve yükseltilmiş bileşenlerini temel alacak iPhone 9 modeli, ana ekran düğmesine ve entegre Touch ID'ye sahip 4.7 inçlik bir LCD ekrana sahip olacak. Gücünü Apple'ın Bionic çipinden alacak olan akıllı telefonun arka kamerası ise tek lensten oluşacak ve iPhone XR modelindeki kameranın kullanılacağı söyleniyor.

    Daha önce birkaç analist iPhone 9'un Nisan ortasında piyasaya sürüleceğini öne sürmüştü ve Çin merkezli GF Securities tarafından yayınlanan yeni bir rapor, bu iddiaların gerçekten de Apple'ın planı olduğuna işaret ediyor.

    iPhone 9'un gelecek hafta piyasaya sürülmesi bekleniyor
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    Gelecek hafta duyurulabilir

    Rapora göre, iPhone SE 2 veya başka bir deyişle iPhone 9, Apple'ın sitesinden birkaç gün içinde bir basın açıklamasıyla duyurulabilir ve ön siparişler ise Cuma günü başlayabilir. Bu da gönderilerin bir hafta sonra başlayabileceği anlamına geliyor ve dolayısı ile ilk iPhone 9 sahipleri cihazlarına 24 Nisan tarihinde kavuşabilirler.

    iPhone 9, fiyatı mümkün olduğunca düşük tutmak amacıyla iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'e özel Face ID'li çentik ve daha gelişmiş kameralar gibi üstün özelliklere sahip olmayacak. Cihazın iPhone SE'nin fiyatlandırma stratejisini koruyacağına inanılıyor ve bundan da temel modelin 399 dolardan başlayabileceği anlamı çıkarılabilir.

    Daha fazla depolama alanına sahip yükseltilmiş bir sürümün de şu anda iPhone 8'in başlangıç fiyatı olan 449 dolardan satılabileceği öngörülüyor. Son olarak ise iPhone 9'un piyasaya sürülmesiyle birlikte Apple'ın iPhone 8'i artık satmayacağı belirtilmiş. Şirketin koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede uygulanan karantinaya karşın, çevrimiçi satışlara ağırlık vereceği de gelen haberler arasında.



    https://www.macrumors.com/2020/04/10/iphone-se-iphone-12-launch-times-jeff-pu/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    MrKattchup 6 sa. en beğenilen
    Ha gayret yazar arkadaşlar az kaldı yarın, bu hafta, şu saat diye diye tutturacaksınız.
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    ErKaN-23 (ERKAN TÜRKMEN) 2 sa.
    O özellik bu özellik derken, ne kadar özellik olursa o kadar pahalı olur apple uygun bir fiyata hiçbir zaman satmaz ama görünen o ki iphon 11 den düşük, iphone 8 den iyi bir cihaz fazla bir şey beklemeyin.
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    Ike (Reznawn ) 2 sa.
    5 kasasında çıkmayacaksa çıkmasınada gerek yok zaten.

    4.7 inç piyasada bir sürü var 6-7-8

    Se2 olacaksa 4 inç olmalı.
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    veysel_lowe (veysel demircioğlu) 2 sa.
    xs tipinde ve kasasında 11 boyutunda bi iphone lazım
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    predaTR_ (murat ) 3 sa.
    Kimsede demiyoki bu karmaşada ne iPhone 9u diye🤔
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    drjacob (... ) 3 sa.
    Fiyatı uygun tutun bari
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 4 sa.
    Konsept tasarım ne güzel ya :)
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    Mr. Jingles 4 sa.
    arka kamerası ise tek lensten oluşacak ve iPhone XR modelindeki kameranın kullanılacağı söylenyior.


    XR’de kullanılan sensör aynı zamanda 11 serisinin de ana kamera sensörü olan IMX333-Inspired. Bu bakımdan A13’ün görüntü işleme konusundaki yeteneklerini de hesaba katarsak 11’in fotoğraf konusundaki başarısını bu cihazda da görebileceğimiz anlamına geliyor.
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    YETAB 5 sa.
    9 Plus çift kamera ile gelirse iPhone 11 yerine tercih edilebilir. Sonuçta çentikten ve faceID den Benim gibi nefret ettiği için X ve sonrasındaki modellere terfi etmeyenler için can suyu olacaktır.

    iPhone 11 ile arasında tek fark: i11 4gb, i9Plus 3 GB ram. Onun dışında işlemci aynı. iphone9 da iPhone 8 gibi tek kamera olacağı artık kesin, ancak 9 Plus, Kamerada da aynı i11 gibi çift olursa tadından yenmez :)

    SE'den 9 Plus'a yükseltirim o zaman. ??

    8000 yerine 4500 TL için 4gb ramdan feragat edilir ;)
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    Mr. Jingles 4 sa. YETAB
    Plus modeli 4 GB olur. Çünkü Apple 7/8 serisinde plus modellerde bellek miktarını 1 GB fazla tutmuştu. Muhtemelen yüksek ekran çözünürlüğü ve çift kameradan olabilir. Bu sebeple plus modelinin de tıpkı 11 gibi çift kamera ve 11’in ekran çözünürlüğünden bile daha yüksek olan FHD ile geleceğini düşünürsek 4 GB ile gelmesi kesin. Umalım da öyle bir model gelsin. Şahsen bekliyorum.
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    face1tr (Samet Aksuoğlu) 5 sa.
    iyi de dostum bu bildiğin 8s olmuş
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    3858 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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