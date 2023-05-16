iPhone'da ''Hey Siri'' devri bitiyor! Daha işlevsel olacak

iPhone'larda ''Hey Siri'' devri bitiyor!
Bildirilenlere göre Apple, Siri'yi daha basit hale getirmek için ''Hey Siri'' komutundan "Hey" kelimesini kaldıracak. Yani Siri ile iletişim kurmak için artık sadece "Siri" diye seslenmek yeterli olacak. Siri'nin çeşitli aksanlar ve dillere destek sunduğunu düşünürsek, yalnızca ''Siri'' komutuna geçişin Apple için zorlu bir süreç olacağını söyleyebiliriz. Zira "Hey Siri", iki farklı kelime ile daha doğru bir tanımlamaya olanak tanıyor.
Gurman, Siri'de yapılacak değişiklik için herhangi bir tarih paylaşmadı. Ancak WWDC 2023 etkinliğinde OS 17 ile birlikte tanıtılması ve 2023 veya 2024'te kullanıma sunulması bekleniyor. Nitekim etkinliğin birincil odak noktası, Apple'ın yaklaşmakta olan Reality Pro karma gerçeklik başlığı olacak.
iOS 17'ye dönecek olursak, Apple'ın bir sonraki işletim sistemi güncellemesi, el feneri parlaklığı üzerinde ayrıntılı kontrol, özelleştirilebilir Kilit ekranı, yenilenmiş Apple Music ve Uygulama Kitaplığında özelleştirme seçenekleri gibi önemli yenilikler içerecek. Ayrıca yeni sürümün, üçüncü taraf uygulama desteği ve yenilenen bir Kontrol Merkezine sahip olacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.