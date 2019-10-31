iPhone gelirleri düşüyor, servis gelirleri rekor kırıyor

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Gerek pazarın doygunluğa ulaşması gerekse de yükselen fiyatlar artık amiral gemisi seviyesinde tüketicilerin akıllı telefon pazarından uzaklaşmasına neden oldu. Tüm stratejisini amiral gemisi seviyesine odaklayan Apple da bundan en çok etkilenen oldu.

Biraz düzelme var

Geçen yıl sonlarından itibaren iPhone satışlarında düşüş yaşamaya başlayan firma o dönem Apple Music ve iCloud gibi platformları kapsayan hizmet bölümünün yükselişe geçtiğiniz gördü ve büyük yatırımlar yapmaya karar verdi. Apple Arcade, Apple News+ ve Apple TV+ gibi hizmetler bu yatırımların sonucu oldu.

Apple’ın mali genel yılını tamamladığı son çeyrekte iPhone satışları yine düşüş gösterdi. Toplamda 64 milyar dolar gelir elde eden firma yıl bazında yüzde 2 civarında bir büyüme yaşadı. Faaliyet karı ise düşüş göstererek 13.7 milyar dolara geriledi.

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iPhone gelirleri ise yüzde 9 düşüşle 33 milyar dolarlık bir meblağa ulaştı. Daha önce yüzde 15 civarında düşen iPhone satışları için Apple umutlu. Özellikle iPhone 11 serisine gösterilen ilgi bu çeyrekte bir miktar da olsa gelire etki etti. Yılın son çeyreğinde önemli bir artış yaşanacağı tahmin ediliyor.

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iPad satışları yüzde 17 artarak 4.6 milyar dolara ulaştı. Mac satışlarında ise yüzde 5 düşüş görüldü. Giyilebilir cihaz, kulaklık ve hoparlör ürünlerini kapsayan Diğer bölümü 6.5 milyar dolar ile rekor gelir elde etti. Özellikle AirPods ve Apple Watch satışları bölümün lokomotifi oldu.

Toplam gelirlerde önemli bir paya sahip olan Servisler ise 12.5 milyar dolar ile yeni rekor kırdı. Tüm Apple servislerine ücretli abone olanların sayısı 450 milyon oldu. Gelecek yıl hedef 500 milyon ücretli aboneyi geride bırakmak.

Yılın son çeyreği için ise iPhone 11 satışları belirleyici olacak. Beklenti 86 milyar dolar civarında oluşurken yine Servisler bölümünün rekor kırması bekleniyor.

https://www.macrumors.com/2019/10/30/apple-4q-2019-results/