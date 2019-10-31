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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone gelirleri düşüyor, servis gelirleri rekor kırıyor

    Son bir yıldır Apple’ın iPhone satışları yıl bazında düşüyor. Abonelikleri kapsayan Servisler ve giyilebilir cihazları kapsayan Diğer bölümü ise rekor satışlar yapıyor.
    4 sa.
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    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone gelirleri düşüyor, servis gelirleri rekor kırıyor
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    Gerek pazarın doygunluğa ulaşması gerekse de yükselen fiyatlar artık amiral gemisi seviyesinde tüketicilerin akıllı telefon pazarından uzaklaşmasına neden oldu. Tüm stratejisini amiral gemisi seviyesine odaklayan Apple da bundan en çok etkilenen oldu.

    Biraz düzelme var

    Geçen yıl sonlarından itibaren iPhone satışlarında düşüş yaşamaya başlayan firma o dönem Apple Music ve iCloud gibi platformları kapsayan hizmet bölümünün yükselişe geçtiğiniz gördü ve büyük yatırımlar yapmaya karar verdi. Apple Arcade, Apple News+ ve Apple TV+ gibi hizmetler bu yatırımların sonucu oldu.

    Apple’ın mali genel yılını tamamladığı son çeyrekte iPhone satışları yine düşüş gösterdi. Toplamda 64 milyar dolar gelir elde eden firma yıl bazında yüzde 2 civarında bir büyüme yaşadı. Faaliyet karı ise düşüş göstererek 13.7 milyar dolara geriledi.

    Ayrıca Bkz. "Asus TUF Gaming VG249Q oyuncu monitörü tanıtıldı"

    iPhone gelirleri ise yüzde 9 düşüşle 33 milyar dolarlık bir meblağa ulaştı. Daha önce yüzde 15 civarında düşen iPhone satışları için Apple umutlu. Özellikle iPhone 11 serisine gösterilen ilgi bu çeyrekte bir miktar da olsa gelire etki etti. Yılın son çeyreğinde önemli bir artış yaşanacağı tahmin ediliyor.

    iPhone gelirleri düşüyor, servis gelirleri rekor kırıyor
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    iPad satışları yüzde 17 artarak 4.6 milyar dolara ulaştı. Mac satışlarında ise yüzde 5 düşüş görüldü. Giyilebilir cihaz, kulaklık ve hoparlör ürünlerini kapsayan Diğer bölümü 6.5 milyar dolar ile rekor gelir elde etti. Özellikle AirPods ve Apple Watch satışları bölümün lokomotifi oldu.

    Toplam gelirlerde önemli bir paya sahip olan Servisler ise 12.5 milyar dolar ile yeni rekor kırdı. Tüm Apple servislerine ücretli abone olanların sayısı 450 milyon oldu. Gelecek yıl hedef 500 milyon ücretli aboneyi geride bırakmak.

    Yılın son çeyreği için ise iPhone 11 satışları belirleyici olacak. Beklenti 86 milyar dolar civarında oluşurken yine Servisler bölümünün rekor kırması bekleniyor.  



    https://www.macrumors.com/2019/10/30/apple-4q-2019-results/ Yorum Yaz
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    Spider_hip 35 dk.
    Bugün hastanede samsung type-c şarjı olan var mı diye çalışanlara soruyorum. Asgari ücretli tüm çalışanlar iphone'lu çıktı. Baksanda kıytırık kıytırık modelleridir. Son versiyonlarda düzeltmişlerdir herhalde ama eskiden iphone 5-6 zamanlarında mobil için ayrı web sitesi tasarlar, sonra iphone'lar için mobil'inde düşüğü, karınca duası çözünürlük için ayrı tasarım yapmak zorunda kalırdık. O zamanlardan beri iphone'lardan ve kullananlardan illallah ettim. Dediğim gibi şimdi belki başkalarının gerisinde o kadar kalmamıştır ama o zamanlar çözünürlük konusunda 4-5 sene geriden geliyordu tüm markalara göre, şaka gibi.
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    vs-fb 50 dk.
    Yeni teknolojinin trendi artık bu, TV, müzik servisleri, ödeme hizmetleri, abonelik sistemi düzenli para anlamına geliyor. Kâr oranı da çok yüksek. Türkiye de Turkcell bunun farkında. Onlarda sürekli rekor kırıyor gelirlerde.
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    Askaparta 1 sa.
    Bir gün siz de afyon servisine düşebilirsiniz.
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    Laazzz 9 dk. Askaparta
    Uslu ve zengin bir çocuk olursanız bir gün Apple sizi bulacaktır daha iyi olur 😁
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    danlabilic 1 sa.
    şu devirde hala sırf üstünde iphone yazıyor diye 1 sene sonra desteği kesilcek 7 plus alan insan tanıyorum. bu düşüş türkiyede geçerli değil bence keriz çok:d
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    Kerim5100 3 sa.
    Böyle olacağı belliydi zaten. İnsanları aboneliklere bağlayıp durduk yerde parayı kırmak modern dönemin en rahat kar getiren işi :D
    Yanıtla +2
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    borukuzen 3 sa.
    Yazılıma odaklanması ve yazılımcıları desteklemesi, gelecekteki Apple kullanıcı oranını daha çok arttırabilir fakat fiyat etiketlerine dikkat etmezse istediği büyümeyi yine sağlamakta güçlük çekebilir.
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    koyunsavar 3 sa.
    Fanboyluk ve cehalet o derece yüksekki ipon almaya dötü yetmeyen insanlar ucuza buldukları üstünde aplle yazan ne varsa alıyor.
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