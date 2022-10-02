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    Popüler klavye uygulaması, App Store'dan kaldırılıyor

    Popüler iPhone klavye uygulamaları arasında olan Swiftkey, App Store'dan kaldırılıyor. Microsoft Swiftkey, iOS kullanıcılarına yakında veda edecek.              
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    Microsoft Swiftkey App Store

    Microsoft, iPhone için popüler klavye uygulamaları arasında olan Swiftkey’i Apple App Store’dan kaldıracağını, 5 Ekim’de de iOS sürümü için desteği sonlandıracağını açıkladı. Hali hazırda Swiftkey klavyeyi kullananlar, kaldırmadıkları sürece kullanmaya devam edebilecek.

    Uzun süredir güncellenmiyor

    iOS 8 güncellemesi ile iPhone’lara üçüncü parti klavye desteği geldiğinde, Swiftkey en çok indirilen klavye uygulamalarının başında geliyordu. 2014’te App Store’da yerini alan Swiftkey, 2016’da Microsoft tarafından satın alındı. Microsoft Swiftkey adını alan uygulama, App Store tarafında 1 yıldan uzun süredir güncelleme almıyor. iPhone kullanıcılarından gelen şikayetler çözümsüz bırakılmakla birlikte, Windows ve Android platformunda yeni özelliklerle güncellenen üçüncü parti klavye uygulaması için destek 5 Ekim’de sona eriyor.

    5 Ekim'de App Store'dan kaldırılacak

    Microsoft, “Swiftkey iOS desteğini sonlandırıyoruz. Ürünümüzün kullanıcısı olduğunuz için teşekkür ederiz. Verilerinizi nasıl yöneteceğinize ilişkin detaylar için lütfen data.swifkey.com adresine gidin. Uygulama, 5 Ekim 2022’de App Store’dan kaldırılacak.” dedi. Swiftkey ürün yönetimi direktörü Chris Wolfe, Swiftkey’i cihazlarına yükleyen kullanıcılar için, elle kaldırmadıkları ya da cihaz değiştirmedikleri sürece uygulamayı kullanmaya devam edebileceklerini söyledi.

    Bu arada Apple, iPhone'un klavyesini geliştirmek için çalışıyor. Son olarak iOS 16'da klavyeye dokunsal geri bildirim eklendi.

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    anzubesti 3 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 4 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 5 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 5 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 1 hafta önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 hafta önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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