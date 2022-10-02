Popüler klavye uygulaması, App Store'dan kaldırılıyor

Microsoft, iPhone için popüler klavye uygulamaları arasında olan Swiftkey’i Apple App Store’dan kaldıracağını, 5 Ekim’de de iOS sürümü için desteği sonlandıracağını açıkladı. Hali hazırda Swiftkey klavyeyi kullananlar, kaldırmadıkları sürece kullanmaya devam edebilecek.

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Uzun süredir güncellenmiyor

iOS 8 güncellemesi ile iPhone’lara üçüncü parti klavye desteği geldiğinde, Swiftkey en çok indirilen klavye uygulamalarının başında geliyordu. 2014’te App Store’da yerini alan Swiftkey, 2016’da Microsoft tarafından satın alındı. Microsoft Swiftkey adını alan uygulama, App Store tarafında 1 yıldan uzun süredir güncelleme almıyor. iPhone kullanıcılarından gelen şikayetler çözümsüz bırakılmakla birlikte, Windows ve Android platformunda yeni özelliklerle güncellenen üçüncü parti klavye uygulaması için destek 5 Ekim’de sona eriyor.

5 Ekim'de App Store'dan kaldırılacak

Microsoft, “Swiftkey iOS desteğini sonlandırıyoruz. Ürünümüzün kullanıcısı olduğunuz için teşekkür ederiz. Verilerinizi nasıl yöneteceğinize ilişkin detaylar için lütfen data.swifkey.com adresine gidin. Uygulama, 5 Ekim 2022’de App Store’dan kaldırılacak.” dedi. Swiftkey ürün yönetimi direktörü Chris Wolfe, Swiftkey’i cihazlarına yükleyen kullanıcılar için, elle kaldırmadıkları ya da cihaz değiştirmedikleri sürece uygulamayı kullanmaya devam edebileceklerini söyledi.

Bu arada Apple, iPhone'un klavyesini geliştirmek için çalışıyor. Son olarak iOS 16'da klavyeye dokunsal geri bildirim eklendi.

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