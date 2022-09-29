Rusya’nın dev uygulamaları App Store’dan kaldırıldı

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Ukrayna işgali ile Batı tarafından ağır ambargolara uğrayan Rusya, internet ortamında da sıkışmaya başladı. Ülkenin en büyük sosyal ve iletişim uygulamaları Apple tarafından mağazadan kaldırıldı.

VK ve Mail.ru yasaklı

Çin gibi Rusya’nın da oldukça popüler yerli sosyal medya ve iletişim uygulamaları bulunuyor. Özellikle savaş sırasında Facebook ve Instagram gibi alternatifler yasaklanınca Vkontakte, Mail.ru, VK Music, Youla öne çıkmaya başlamıştı.

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İşgal edilen bölgelerde yapılan referanduma tepki olarak İngiltere hükümeti VK, Mail.ru gibi devlet destekli uygulamaların geliştiricisi olan iş adamlarına ambargo uygulamaya başlamıştı. Apple da uygulamalara ambargo başlattı.

Vkontakte, Mail.ru, VK Music, Youla uygulamalarının App Store üzerinden kaldırıldığı ifade ediliyor. Ayrıca geliştiricilerin hesabı da kapatılmış durumda. Hali hazırda uygulamayı indirmiş olanlar için sorun yok ancak ödeme ve bildirimlerde sorun olabileceği ifade ediliyor. Apple bir süre önce fiziki olarak da Rusya’dan çekilmişti.

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