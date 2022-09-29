Rusya’nın dev uygulamaları App Store’dan kaldırıldı

Ukrayna işgali ile Batı tarafından ağır ambargolara uğrayan Rusya, internet ortamında da sıkışmaya başladı. Ülkenin en büyük sosyal ve iletişim uygulamaları Apple tarafından mağazadan kaldırıldı.
VK ve Mail.ru yasaklı
Çin gibi Rusya’nın da oldukça popüler yerli sosyal medya ve iletişim uygulamaları bulunuyor. Özellikle savaş sırasında Facebook ve Instagram gibi alternatifler yasaklanınca Vkontakte, Mail.ru, VK Music, Youla öne çıkmaya başlamıştı.
İşgal edilen bölgelerde yapılan referanduma tepki olarak İngiltere hükümeti VK, Mail.ru gibi devlet destekli uygulamaların geliştiricisi olan iş adamlarına ambargo uygulamaya başlamıştı. Apple da uygulamalara ambargo başlattı.
Vkontakte, Mail.ru, VK Music, Youla uygulamalarının App Store üzerinden kaldırıldığı ifade ediliyor. Ayrıca geliştiricilerin hesabı da kapatılmış durumda. Hali hazırda uygulamayı indirmiş olanlar için sorun yok ancak ödeme ve bildirimlerde sorun olabileceği ifade ediliyor. Apple bir süre önce fiziki olarak da Rusya’dan çekilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum