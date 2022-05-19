Huawei AppGallery mağazasında ilginç açık

Ambargolar sonrasında Huawei’nin ekosistemindeki ana uygulama mağazası haline gelen AppGallery ilginç bir açık ile mücadele ediyor. Daha doğrusu edemiyor. Açık geliştiricilere zarar verebiliyor.
Huawei AppGallery açığı
Bir geliştiricinin fark ettiği API açığı, ücretli uygulamaların özel bir indirme linki üzerinden mağazaya uğramadan ücretsiz olarak indirilebilmesini sağlıyor. Geliştirici pek çok uygulamada bunu denemiş. Sadece lisanslı uygulamaların buna uygun olmadığı görülmüş.
Huawei’nin konu ile ilgili bilgilendirildiği ancak 13 haftadır herhangi bir çözüm getirmediği belirtiliyor. Geliştirici bu nedenle açığı kamuoyu ile paylaşmaya karar vermiş. Açığın geliştiricilerin gelirlerine darbe vurabileceği belirtiliyor. Özellikle Google Play başta olmak üzere ambargosuz uygulama mağazaları bu anlamda avantaj kazanabilir.
Uzmanlar Huawei AppGallery geliştiricilerinin DRM hizmetleri gibi çözümleri kullanarak koruma seviyelerini arttırmalarını tavsiye ediyor. Henüz Huawei tarafından konu ile ilgili bir açıklama yapılmış değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun
[resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş
sonuçta bir şekilde olay dönüyor.
Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D