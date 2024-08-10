iPhone'lara yapay zeka (Apple Intelligence) ne zaman gelecek?

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Tam Boyutta Gör iOS 18, Apple Intelligence olarak adlandırılan yapay zeka özellikleriyle geliyor. Geliştiriciler ve meraklılar için yayınlanan iOS 18.1 beta sürümle birlikte Apple Intelligence kullanıma sunuldu. Ancak, şu anda lansmanda tanıtılan tüm özellikler yok ve yalnızca iPhone İngilizce dil ve ABD bölgesi olarak ayarlandığında kullanılabiliyor. Peki, Apple Intelligence herkese ne zaman sunulacak?

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Apple Intelligence, iOS 18 güncellemesiyle gelmeyecek

Apple, iOS 18 güncellemesini Eylül ayında (ortası veya sonunda) yayınlayacak ancak bu sürüm Apple Intelligence’ı içermeyecek. Apple Intelligence, iOS 18.1 güncellemesiyle gelecek. Apple’ın geçmiş takvimine bakarak (iOS 17.1 25 Ekim, iOS 16.1 24 Ekim, iOS 15.1 25 Ekim) iOS 18.1’in Ekim ayının sonuna doğru yayınlanması beklenmiyor. Apple, büyük yazılım güncellemelerini genelde Cuma günleri yayınlanmadığından, iOS 18.1, 23, 24 veya 28 Ekim’de gelebilir.

iOS 18.1 ile gelecek Apple Intelligence özellikleri

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Yeni animasyon efekti ve özellikleriyle yeni Siri

Yeniden yazabilen ve seçilen metni özetleyen akıllı yazma araçları

Fotoğraflar uygulamasında anı filmi oluşturma

Mesajlar ve Mail gibi uygulamalarda akıllı yanıt

Bildirimler için akıllı özetler

Safari’de web sayfası özetleri

Mail’de öncelikli mesajlar

Fotoğraflarda doğal dilde arama

Apple, ChatGPT entegrasyonunu muhtemelen Aralık ayında yayınlanacak iOS 18.2 güncellemesiyle sunacak. Genmoji, Image Playground gibi araçlar ne zaman gelecek belli değil. Ayrıca Siri’nin bazı yeni yeteneklerini 2025’e kadar deneyimlemek mümkün olmayacak.

Apple Intelligence uyumlu cihazlar

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iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPad Pro (M1 ve daha yeni modeller)

iPad Air (M1 ve daha yeni modeller)

MacBook Air (M1 ve daha yeni modeller)

MacBook Pro (M1 ve daha yeni modeller)

iMac (M1 ve daha yeni modeller)

Mac mini (M1 ve daha yeni modeller)

Mac Studio (M1 ve daha yeni modeller)

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