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    Anlık Bildirim

    iPhone'lara yapay zeka (Apple Intelligence) ne zaman gelecek?

    Apple'ın yapay zeka paketi Apple Intelligence, uyumlu iPhone'lara sınırlı olarak iOS 18 beta sürümde sunuldu. Peki, Apple Intelligence tüm kullanıcılara ne zaman açılacak?
    iphone yapay zeka apple intelligence ne zaman gelecek Tam Boyutta Gör
    iOS 18, Apple Intelligence olarak adlandırılan yapay zeka özellikleriyle geliyor. Geliştiriciler ve meraklılar için yayınlanan iOS 18.1 beta sürümle birlikte Apple Intelligence kullanıma sunuldu. Ancak, şu anda lansmanda tanıtılan tüm özellikler yok ve yalnızca iPhone İngilizce dil ve ABD bölgesi olarak ayarlandığında kullanılabiliyor. Peki, Apple Intelligence herkese ne zaman sunulacak?

    Apple Intelligence, iOS 18 güncellemesiyle gelmeyecek

    Apple, iOS 18 güncellemesini Eylül ayında (ortası veya sonunda) yayınlayacak ancak bu sürüm Apple Intelligence’ı içermeyecek. Apple Intelligence, iOS 18.1 güncellemesiyle gelecek. Apple’ın geçmiş takvimine bakarak (iOS 17.1 25 Ekim, iOS 16.1 24 Ekim, iOS 15.1 25 Ekim) iOS 18.1’in Ekim ayının sonuna doğru yayınlanması beklenmiyor. Apple, büyük yazılım güncellemelerini genelde Cuma günleri yayınlanmadığından, iOS 18.1, 23, 24 veya 28 Ekim’de gelebilir.

    iOS 18.1 ile gelecek Apple Intelligence özellikleri

    Apple Intelligence özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Yeni animasyon efekti ve özellikleriyle yeni Siri
    • Yeniden yazabilen ve seçilen metni özetleyen akıllı yazma araçları
    • Fotoğraflar uygulamasında anı filmi oluşturma
    • Mesajlar ve Mail gibi uygulamalarda akıllı yanıt
    • Bildirimler için akıllı özetler
    • Safari’de web sayfası özetleri
    • Mail’de öncelikli mesajlar
    • Fotoğraflarda doğal dilde arama

    Apple, ChatGPT entegrasyonunu muhtemelen Aralık ayında yayınlanacak iOS 18.2 güncellemesiyle sunacak. Genmoji, Image Playground gibi araçlar ne zaman gelecek belli değil. Ayrıca Siri’nin bazı yeni yeteneklerini 2025’e kadar deneyimlemek mümkün olmayacak.

    Apple Intelligence uyumlu cihazlar

    apple intelligence hangi cihazlara gelecek Tam Boyutta Gör

    • iPhone 15 Pro
    • iPhone 15 Pro Max
    • iPad Pro (M1 ve daha yeni modeller)
    • iPad Air (M1 ve daha yeni modeller)
    • MacBook Air (M1 ve daha yeni modeller)
    • MacBook Pro (M1 ve daha yeni modeller)
    • iMac (M1 ve daha yeni modeller)
    • Mac mini (M1 ve daha yeni modeller)
    • Mac Studio (M1 ve daha yeni modeller)
    Kaynakça https://9to5mac.com/2024/08/09/apple-intelligence-release-date-heres-when-to-expect-ai-on-your-iphone/ https://www.apple.com/tr/apple-intelligence/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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