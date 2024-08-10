iPhone'lara yapay zeka (Apple Intelligence) ne zaman gelecek?

- Apple Intelligence, iOS 18 güncellemesiyle gelmeyecek
- iOS 18.1 ile gelecek Apple Intelligence özellikleri
- Apple Intelligence uyumlu cihazlar
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Apple Intelligence, iOS 18 güncellemesiyle gelmeyecek
Apple, iOS 18 güncellemesini Eylül ayında (ortası veya sonunda) yayınlayacak ancak bu sürüm Apple Intelligence’ı içermeyecek. Apple Intelligence, iOS 18.1 güncellemesiyle gelecek. Apple’ın geçmiş takvimine bakarak (iOS 17.1 25 Ekim, iOS 16.1 24 Ekim, iOS 15.1 25 Ekim) iOS 18.1’in Ekim ayının sonuna doğru yayınlanması beklenmiyor. Apple, büyük yazılım güncellemelerini genelde Cuma günleri yayınlanmadığından, iOS 18.1, 23, 24 veya 28 Ekim’de gelebilir.
iOS 18.1 ile gelecek Apple Intelligence özellikleri
- Yeni animasyon efekti ve özellikleriyle yeni Siri
- Yeniden yazabilen ve seçilen metni özetleyen akıllı yazma araçları
- Fotoğraflar uygulamasında anı filmi oluşturma
- Mesajlar ve Mail gibi uygulamalarda akıllı yanıt
- Bildirimler için akıllı özetler
- Safari’de web sayfası özetleri
- Mail’de öncelikli mesajlar
- Fotoğraflarda doğal dilde arama
Apple, ChatGPT entegrasyonunu muhtemelen Aralık ayında yayınlanacak iOS 18.2 güncellemesiyle sunacak. Genmoji, Image Playground gibi araçlar ne zaman gelecek belli değil. Ayrıca Siri’nin bazı yeni yeteneklerini 2025’e kadar deneyimlemek mümkün olmayacak.
Apple Intelligence uyumlu cihazlar
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPad Pro (M1 ve daha yeni modeller)
- iPad Air (M1 ve daha yeni modeller)
- MacBook Air (M1 ve daha yeni modeller)
- MacBook Pro (M1 ve daha yeni modeller)
- iMac (M1 ve daha yeni modeller)
- Mac mini (M1 ve daha yeni modeller)
- Mac Studio (M1 ve daha yeni modeller)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.