iPhone 16 ve 16 Pro'nun ekran koruyucuları sızdırıldı

Çerçeve kalınlığı tüm seride inceliyor
Kaçıranlar için halihazırda mevcut olan iPhone 15 Pro ve Pro Max, bir akıllı telefonda gördüğümüz en ince çerçevelerinden biriyle piyasaya sürüldü. Şimdi ise bu değişikliğin, iPhone 16 ve 16 Plus sürümlerine ulaşması bekleniyor. Ancak 16 Pro ve Pro Max, tıpkı iPhone 15 Pro serisinde olduğu gibi hatrı sayılır oranda daha ince olacak.
Daha önceki bilgilere göre iPhone 16 ve 16 Plus modellerinde 120Hz ekran, ikili kamera sensörü ve iyileştirilmiş pil ömrü ile karşılaşacağız. Bunun yanında hem 16 SE hem de standart sürümlerin 8 GB RAM ve Wi-Fi 6E bağlantısına sahip olacağı belirtiliyor. Her zaman olduğu gibi en büyük yükseltme Pro serisinde olacak.Üçlü kamera, işlev ve yakalama tuşları, 4,676 mAh'a ulaşan pil kapasitesi ve sırasıyla 6,3 inç, 6,9 inç ekran boyutları ile karşılaşacağız.
Ayrıca Apple, çerçeve boyutunun yanı sıra iPhone 16 ve iPhone 16 Pro'daki kamera düzenini de değiştirmeyi planlıyor. Arkadaki kameralar iPhone 12 benzeri bir tasarımı geri dönecek ve tek bir ünitede bir toplanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.