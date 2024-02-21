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    iPhone 16 ve 16 Pro'nun ekran koruyucuları sızdırıldı

    Önümüzdeki Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 16 serisi yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bu kez iPhone 16 ve 16 Pro için tasarlanmış ekran koruyucu görüntüleri yayınlandı.
    iPhone 16 ve 16 Pro'nun ekran koruyucuları sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın Eylül ayında tanıtmaya hazırlandığı iPhone 16 serisinin tasarımı ve özellikleri hakkında çok sayıda söylenti dolanıyor. Bugüne kadarki bilgiler, Pro modellerde bulunan bazı özelliklerin temel ve Plus sürümlere de ulaşacağı yönündeydi. Şimdi ise bunu doğrular nitelikte iPhone 16 ve 16 Pro'nun ekran koruyucu görüntüleri ortaya çıktı.

    Çerçeve kalınlığı tüm seride inceliyor

    Kaçıranlar için halihazırda mevcut olan iPhone 15 Pro ve Pro Max, bir akıllı telefonda gördüğümüz en ince çerçevelerinden biriyle piyasaya sürüldü.  Şimdi ise bu değişikliğin, iPhone 16 ve 16 Plus sürümlerine ulaşması bekleniyor. Ancak 16 Pro ve Pro Max, tıpkı iPhone 15 Pro serisinde olduğu gibi hatrı sayılır oranda daha ince olacak.

    iPhone 16 ve 16 Pro'nun ekran koruyucuları sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan görüntüler ise bunu doğruluyor. Zira iPhone 16'ya ait çerçevelerin önemli ölçüde kısaldığını görüyoruz. Ayrıca iPhone 15 Pro ile karşılaştırıldığında, aynı genişlikte ve daha büyük bir kavisli kenarlara sahip. 

    Daha önceki bilgilere göre iPhone 16 ve 16 Plus modellerinde 120Hz ekran, ikili kamera sensörü ve iyileştirilmiş pil ömrü ile karşılaşacağız. Bunun yanında hem 16 SE hem de standart sürümlerin 8 GB RAM ve Wi-Fi 6E bağlantısına sahip olacağı belirtiliyor. Her zaman olduğu gibi en büyük yükseltme Pro serisinde olacak.Üçlü kamera, işlev ve yakalama tuşları, 4,676 mAh'a ulaşan pil kapasitesi ve sırasıyla 6,3 inç, 6,9 inç ekran boyutları ile karşılaşacağız.

    Ayrıca Apple, çerçeve boyutunun yanı sıra iPhone 16 ve iPhone 16 Pro'daki kamera düzenini de değiştirmeyi planlıyor. Arkadaki kameralar iPhone 12 benzeri bir tasarımı geri dönecek ve tek bir ünitede bir toplanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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