Tam Boyutta Gör Apple'ın Eylül ayında tanıtmaya hazırlandığı iPhone 16 serisinin tasarımı ve özellikleri hakkında çok sayıda söylenti dolanıyor. Bugüne kadarki bilgiler, Pro modellerde bulunan bazı özelliklerin temel ve Plus sürümlere de ulaşacağı yönündeydi. Şimdi ise bunu doğrular nitelikte iPhone 16 ve 16 Pro'nun ekran koruyucu görüntüleri ortaya çıktı.

Çerçeve kalınlığı tüm seride inceliyor

Kaçıranlar için halihazırda mevcut olan iPhone 15 Pro ve Pro Max, bir akıllı telefonda gördüğümüz en ince çerçevelerinden biriyle piyasaya sürüldü. Şimdi ise bu değişikliğin, iPhone 16 ve 16 Plus sürümlerine ulaşması bekleniyor. Ancak 16 Pro ve Pro Max, tıpkı iPhone 15 Pro serisinde olduğu gibi hatrı sayılır oranda daha ince olacak.

Tam Boyutta Gör Sızdırılan görüntüler ise bunu doğruluyor. Zira iPhone 16'ya ait çerçevelerin önemli ölçüde kısaldığını görüyoruz. Ayrıca iPhone 15 Pro ile karşılaştırıldığında, aynı genişlikte ve daha büyük bir kavisli kenarlara sahip.

iPhone 16 Pro'nun yeni renk seçenekleri ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Daha önceki bilgilere göre iPhone 16 ve 16 Plus modellerinde 120Hz ekran, ikili kamera sensörü ve iyileştirilmiş pil ömrü ile karşılaşacağız. Bunun yanında hem 16 SE hem de standart sürümlerin 8 GB RAM ve Wi-Fi 6E bağlantısına sahip olacağı belirtiliyor. Her zaman olduğu gibi en büyük yükseltme Pro serisinde olacak.Üçlü kamera, işlev ve yakalama tuşları, 4,676 mAh'a ulaşan pil kapasitesi ve sırasıyla 6,3 inç, 6,9 inç ekran boyutları ile karşılaşacağız.

Ayrıca Apple, çerçeve boyutunun yanı sıra iPhone 16 ve iPhone 16 Pro'daki kamera düzenini de değiştirmeyi planlıyor. Arkadaki kameralar iPhone 12 benzeri bir tasarımı geri dönecek ve tek bir ünitede bir toplanacak.

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iPhone 16 ve 16 Pro'nun ekran koruyucuları sızdırıldı