iPhone SE 2022 modeli 5G desteği ile gelebilir

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Apple’ın alt seviyede iyi bir başarı hikayesi yazan iPhone SE serisi maliyet odaklı olduğu için şimdiye kadar 5G trendinden uzak kalmayı tercih etmişti. Gelecek yıl Apple bunu değiştirmek istiyor.

iPhone SE 2022 neler sunacak?

iPhone 13 serisinde Apple’ın dikkat çekici kamera optimizasyonlarına imza atacağı konuşuluyor. iPhone SE serisi de 5G trendine adım atarak kitlesini genişletecek. 2023 ise boyutları da büyütecek.

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Kaynaklara göre iPhone SE 2022 modelinde 4.7 inçlik minik ekran korunuyor. Yine iPhone 8 benzeri bir tasarım ortaya koyan iPhone SE 2022 sub-6GHz yani geniş alanda biraz daha düşük indirme hızlarına imza atan 5G teknolojisi barındıracak.

Uygun fiyatlı iPhone modeli olmasının yanında uygun fiyatlı 5G telefonu olmayı amaçladığı da görülen iPhone SE 2022; gelecek bahar aylarında çift kamera ile satışa sunulacak. Yonga setinin ise Apple A14 olması bekleniyor.

iPhone SE 2023 modeli için ise 6.1 inçlik ekran tahmini var. Bu ekranın iPhone SE Plus şeklinde bir model için telaffuz edildiğini duymuştuk. Bu bakımdan seride iki farklı model olacak ve Plus muhtemelen daha yüksek bir fiyat etiketi ile gelecek.

https://appleinsider.com/articles/21/04/01/2022-iphone-se-has-47-inch-lcd-display-low-band-5g-says-analyst

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