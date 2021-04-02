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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone SE 2022 modeli 5G desteği ile gelebilir

    iPhone SE 2022 modelinin geniş alanda nispeten biraz daha düşük indirme hızları sunan sub-6GHz 5G teknolojisi ile geleceği belirtiliyor. Böylece daha geniş bir hitap alanı bulacak.
    02 Nisan 2021, 12:00 (1 hf.)
    5,1b
    1
    25
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    4

    iPhone SE 2022 modeli 5G desteği ile gelebilir
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    Apple’ın alt seviyede iyi bir başarı hikayesi yazan iPhone SE serisi maliyet odaklı olduğu için şimdiye kadar 5G trendinden uzak kalmayı tercih etmişti. Gelecek yıl Apple bunu değiştirmek istiyor.

    iPhone SE 2022 neler sunacak?

    iPhone 13 serisinde Apple’ın dikkat çekici kamera optimizasyonlarına imza atacağı konuşuluyor. iPhone SE serisi de 5G trendine adım atarak kitlesini genişletecek. 2023 ise boyutları da büyütecek.

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    Kaynaklara göre iPhone SE 2022 modelinde 4.7 inçlik minik ekran korunuyor. Yine iPhone 8 benzeri bir tasarım ortaya koyan iPhone SE 2022 sub-6GHz yani geniş alanda biraz daha düşük indirme hızlarına imza atan 5G teknolojisi barındıracak.

    Uygun fiyatlı iPhone modeli olmasının yanında uygun fiyatlı 5G telefonu olmayı amaçladığı da görülen iPhone SE 2022; gelecek bahar aylarında çift kamera ile satışa sunulacak. Yonga setinin ise Apple A14 olması bekleniyor.

    iPhone SE 2023 modeli için ise 6.1 inçlik ekran tahmini var. Bu ekranın iPhone SE Plus şeklinde bir model için telaffuz edildiğini duymuştuk. Bu bakımdan seride iki farklı model olacak ve Plus muhtemelen daha yüksek bir fiyat etiketi ile gelecek.



    https://appleinsider.com/articles/21/04/01/2022-iphone-se-has-47-inch-lcd-display-low-band-5g-says-analyst
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kalavar (Orkun orkun) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen lionessciri
    Arkadas takmıssınız ekran kasa oranına. Emın olun boyle forum dısındakılerın hiç umrunda degıl ekran kasa oranı falan. Dünya genelinde en çok satan 3. Telefon oldu gecen sene o begenmedıgın ekran kasaya sahip telefon.
    Arkadas takmıssınız ekran kasa oranına. Emın olun boyle forum dısındakılerın hiç umrunda degıl ekran kasa oranı falan. Dünya genelinde en çok satan 3. Telefon o...
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    2 Yanıt Yanıtla +13
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    C cenkcirak 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu iphone se telefonunu hor gören tayfayı bir türlü anlamıyorum. Size ne oğlum daha iyisi için 11 i , 12 si max si bilmemnesi zaten mevcut. Bırakında biz se kullanıcıları sevdiği küçük ekran telefonu kullansınlar. Ben be foto ceken ne de oyun oynayan bir adam olarak küçük ekran telefondan memnunum ve severekt kullanıyorum. Sanki alternatif yokmuş gibi yorum yapıyorlar.
    Şu iphone se telefonunu hor gören tayfayı bir türlü anlamıyorum. Size ne oğlum daha iyisi için 11 i , 12 si max si bilmemnesi zaten mevcut. Bırakında biz se kul...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    ~Lion King~ (Fatih ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ne 4.7 inch miş arkadaş. Senelerdir sat sat bitiremediler.
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Iphone X kasasında olmalı artık
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    4.7" telefon çıkaracaklarını düşünmüyorum iphone 12 mini satış rakamlarından sonra
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    Das Boot 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    12 mini gibi bir cihaz varken halen se devam ettirmek saçma. 1. nesil se iphone 5'in 2. nesil se iPhone 6-7-8'in kasası oldu. 3.se neyin yenilenmiş versiyonu olcakki?
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    aydinsukru (Aydın ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Das Boot
    iphone 11 kasasının artıklarından yaparlar 3. se yi
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    C cenkcirak 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu iphone se telefonunu hor gören tayfayı bir türlü anlamıyorum. Size ne oğlum daha iyisi için 11 i , 12 si max si bilmemnesi zaten mevcut. Bırakında biz se kullanıcıları sevdiği küçük ekran telefonu kullansınlar. Ben be foto ceken ne de oyun oynayan bir adam olarak küçük ekran telefondan memnunum ve severekt kullanıyorum. Sanki alternatif yokmuş gibi yorum yapıyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    lionessciri (Kadir ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) cenkcirak
    Telefonu kötüleyen yok. Gününüz teknoloji dünyasında o telefonu iki kesim satın alıyor. Birincisi, senin gibi akıllı telefonu tuşlu telefon edasıyla kullanmayı seven (zaten aksini yapamazsın çünkü 3 saat pil ömrü var) ikincisi, iPhone’um olsun ama çok pahalı olmasın diyenler. Başka kimse günümüzde o telefona 5000₺ para vermez. Bunu Apple’da çok iyi biliyor. Benim tepki gösterdiğim konu bir sonra ki SE için yine aynı kasanın düşünülmesi. Elde hâlâ aynı kasadan bolca kaldı herhalde, söğüşlemenin de bir sınırı olur.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    castigatetr (Emrah Schumacher) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İphone (SE) Yani Sanane Enişte 🕺🏻
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    F Firatkaptan 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    SE modeli bedava verilse kullanılmaz
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    S sakiiin (Müco zzz) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Firatkaptan
    Bana şirket verecek note 10 liteden geçip kullanacağım valla.
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    lionessciri (Kadir ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Artık iPhone 8 kasasında bir telefon daha çıkartırlarsa pes diyorum. Yıl 2022 olacak ve o ekran kasa oranını millete satacaklar. Sırf içinde bilmem ne işlemcisi var diye. Kimsenin ihtiyaç duymadığı bir güç. Kesin 3 saatte ekran süresi verir. Ben ihtimal vermiyorum bence XR gibi bir şey olur ama bu seferde Mini satışları baltalanır.
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    kalavar (Orkun orkun) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) lionessciri
    Arkadas takmıssınız ekran kasa oranına. Emın olun boyle forum dısındakılerın hiç umrunda degıl ekran kasa oranı falan. Dünya genelinde en çok satan 3. Telefon oldu gecen sene o begenmedıgın ekran kasaya sahip telefon.
    2 Yanıt Yanıtla +13
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) lionessciri
    Uygun fiyata 5G sunacak işte. iPhone 12 Pro Max kalitesi mi bekliyorsunuz üç kuruşa ben de size pes diyorum (:



    Ayrıca XR ile Mini'nin alakası ne onu da anlayamadım.
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