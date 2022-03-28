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    iPhone SE 3 modeline ilgi beklentilerin altında

    Küçük ekranı ve performanslı donanımı ile tüketici karşısına çıkan iPhone SE 3 beklentileri karşılamamış gibi görünüyor. Apple satış tahminlerini aşağı çekmiş durumda.
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    iPhone SE 3
    Tam Boyutta Gör

    İlk iki nesli oldukça önemli satış rakamlarına ulaşan ve tüketicilerin halen küçük boyutlu ancak performanslı telefonlara ilgi duyduğunu net bir şekilde gösteren iPhone SE serisi bu yıl biraz beklentilerin altında kaldı.

    iPhone SE 3 ilgi görüyor mu?

    Ülkemizde de 10999TL seviyesinden başlayan iPhone SE 3 modeli 4.7 inçlik LCD ekran, Apple A15 Bionic, 12MP arka kamera gibi özelliklerle geliyor. Apple tanıtım öncesinde iPhone SE 3 beklentilerini yükseltmiş ve üretim bantlarının kapasitesini arttırmıştı.

    Ne var ki analiz uzmanı Ming Chi Kuo işlerin beklendiği gibi gitmediğini belirtiyor. Tüketicilerin ilgisi tahminlerin altında kaldı ve iPhone SE 2022 modeline göre satış beklentilerinin de düşürüldüğü ifade ediliyor.

    Uzmanlar yavaş yavaş küçük ekranlı telefonlara ilginin azaldığını belirtiyor. Apple da bunun farkına varmış olacak ki iPhone 14 serisinde mini modelinin rafa kalktığı duyumları gündeme gelmişti.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    venomboy_85 8 saat önce

    Ş
    şapkaa 2 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 4 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 4 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 4 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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    1116 kez okundu.
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    iPhone SE 3, Apple ve Teknoloji Haberleri
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