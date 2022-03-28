iPhone SE 3 modeline ilgi beklentilerin altında

İlk iki nesli oldukça önemli satış rakamlarına ulaşan ve tüketicilerin halen küçük boyutlu ancak performanslı telefonlara ilgi duyduğunu net bir şekilde gösteren iPhone SE serisi bu yıl biraz beklentilerin altında kaldı.
iPhone SE 3 ilgi görüyor mu?
Ülkemizde de 10999TL seviyesinden başlayan iPhone SE 3 modeli 4.7 inçlik LCD ekran, Apple A15 Bionic, 12MP arka kamera gibi özelliklerle geliyor. Apple tanıtım öncesinde iPhone SE 3 beklentilerini yükseltmiş ve üretim bantlarının kapasitesini arttırmıştı.
Ne var ki analiz uzmanı Ming Chi Kuo işlerin beklendiği gibi gitmediğini belirtiyor. Tüketicilerin ilgisi tahminlerin altında kaldı ve iPhone SE 2022 modeline göre satış beklentilerinin de düşürüldüğü ifade ediliyor.
Uzmanlar yavaş yavaş küçük ekranlı telefonlara ilginin azaldığını belirtiyor. Apple da bunun farkına varmış olacak ki iPhone 14 serisinde mini modelinin rafa kalktığı duyumları gündeme gelmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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