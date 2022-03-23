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    iPhone SE 3'ün pil kapasitesi netleşti: Önceki modelden yüksek

    Apple'ın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı iPhone SE 3 parçalarına ayrıldı ve cihazda önceki nesile göre daha büyük kapasiteli bir pil olduğu ortaya çıktı.        
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    iPhone SE 3'ün pil kapasitesi netleşti: Önceki modelden yüksek
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    YouTube kanalı PBKReviews, üçüncü nesil iPhone SE'yi söktü ve cihazın iç tasarımını 2020 iPhone SE ile karşılaştırdı. Her iki akıllı telefonun gövdesi aynı olmasına rağmen iç bileşenleri farklılık gösteriyor.

    iPhone SE 3'ün pil kapasitesi ne kadar?

    İlginç bir şekilde, yeni iPhone SE'nin pil kapasitesi eskisinden yaklaşık %10 daha yüksek. iPhone SE (2022) 2018 mAh pil kapasitesine sahipken, iPhone SE (2020) 1821 mAh pil kapasitesine sahip. Ayrıca yeni konnektör nedeniyle pilin önceki modelden bir pil ile değiştirilmesi de mümkün değil.

    iPhone SE 3'ün pil kapasitesi netleşti: Önceki modelden yüksek
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    Modern bir akıllı telefonun sökülmesi için standart prosedür: yapıştırıcıyı yumuşatmak için kasayı ısıtmak, ekranı çıkarmak ve ardından vidaları ve konnektörleri çıkarmaktır. Youtube kanalının belirttiği üzere iPhone SE 3, çok sayıda vida nedeniyle zor sökülüyor. Pili kasadan çıkarmak da zor bir işlem olarak değerlendirilmiş. Son olarak iPhone SE 3'ün onarılabilirlik puanının 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendiğini de belirtelim.

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