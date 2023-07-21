iPhone SE 4 bekleyenler için kötü haber: Yakın zamanda çıkmayacak

Tam Boyutta Gör Apple’ın mevcut iPhone SE serisi hem daha geleneksel iPhone sevenlere hem de çok fazla harcama yapmadan iPhone’un avantajlarından yararlanmak isteyenlere güzel bir alternatif olarak konumlanıyor. Ancak analistlerden gelen raporlara göre Apple, bir süre daha yeni nesil iPhone SE 4 modelini çıkarmayacak.

iPhone SE 4, 2024'te çıkmayacak

Asya'daki tedarik zinciri şirketleriyle görüşen Barclays analistleri Blayne Curtis ve Tom O'Malley, Apple'ın artık 2024 yılında dördüncü nesil bir iPhone SE piyasaya sürmeyi planlamadığını söylüyor. Analistlerin notunda, iPhone SE 4’ün Apple tarafından tasarlanmış bir 5G modeme sahip olmasının beklendiği ancak bu planların ertelendiği belirtiliyor.

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Apple’ın 2018’den beri kendi modemi üzerinde çalışıyor ve bu bir sır değil. Firma, 2019 yılında planlarını desteklemek için bir milyar dolara Intel’in modem bölümünü satın almıştı. Ancak analistler, Apple'ın modeminin henüz hazır olmadığı, bu nedenle de Qualcomm'un önümüzdeki yıl boyunca hem iPhone SE hem de iPhone 16 serisi için Apple'ın modem tedarikçisi olarak kalabileceğini aktarıyor.

Şubat ayında Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone SE 4'ün standart iPhone 14 ile benzer bir tasarıma sahip olacağını iddia etmiş ve cihazın 6,1 inç OLED ekrana, Face ID'ye ve düz, kıvrımsız kenarlara sahip olacağını öne sürmüştü. Kuo ve diğer birçok kaynak, bir sonraki iPhone SE'nin 2025 yılına kadar piyasaya sürülmesini beklemiyor, bu nedenle mevcut model tek seçenek olarak kalmaya devam edecek. Mart 2022'de piyasaya sürülen üçüncü nesil iPhone SE'de 4,7 inç LCD ekran, Touch ID, 5G, 12 megapiksel arka kamera ve A15 Bionic çip bulunuyor.

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