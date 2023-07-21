Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone SE 4 bekleyenler için kötü haber: Yakın zamanda çıkmayacak

    Apple'ın iPhone SE modeli, çok fazla harcama yapmadan bir iPhone'un avantajlarından faydalanmak isteyenler için harika bir seçenek ancak görünüşe göre iPhone SE 4 yakın bir zamanda çıkmayacak.
    1
    iPhone SE 4 bekleyenler için kötü haber: Yakın zamanda çıkmayacak Tam Boyutta Gör
    Apple’ın mevcut iPhone SE serisi hem daha geleneksel iPhone sevenlere hem de çok fazla harcama yapmadan iPhone’un avantajlarından yararlanmak isteyenlere güzel bir alternatif olarak konumlanıyor. Ancak analistlerden gelen raporlara göre Apple, bir süre daha yeni nesil iPhone SE 4 modelini çıkarmayacak.

    iPhone SE 4, 2024'te çıkmayacak

    Asya'daki tedarik zinciri şirketleriyle görüşen Barclays analistleri Blayne Curtis ve Tom O'Malley, Apple'ın artık 2024 yılında dördüncü nesil bir iPhone SE piyasaya sürmeyi planlamadığını söylüyor. Analistlerin notunda, iPhone SE 4’ün Apple tarafından tasarlanmış bir 5G modeme sahip olmasının beklendiği ancak bu planların ertelendiği belirtiliyor.

    Apple’ın 2018’den beri kendi modemi üzerinde çalışıyor ve bu bir sır değil. Firma, 2019 yılında planlarını desteklemek için bir milyar dolara Intel’in modem bölümünü satın almıştı. Ancak analistler, Apple'ın modeminin henüz hazır olmadığı, bu nedenle de Qualcomm'un önümüzdeki yıl boyunca hem iPhone SE hem de iPhone 16 serisi için Apple'ın modem tedarikçisi olarak kalabileceğini aktarıyor.

    Şubat ayında Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone SE 4'ün standart iPhone 14 ile benzer bir tasarıma sahip olacağını iddia etmiş ve cihazın 6,1 inç OLED ekrana, Face ID'ye ve düz, kıvrımsız kenarlara sahip olacağını öne sürmüştü. Kuo ve diğer birçok kaynak, bir sonraki iPhone SE'nin 2025 yılına kadar piyasaya sürülmesini beklemiyor, bu nedenle mevcut model tek seçenek olarak kalmaya devam edecek. Mart 2022'de piyasaya sürülen üçüncü nesil iPhone SE'de 4,7 inç LCD ekran, Touch ID, 5G, 12 megapiksel arka kamera ve A15 Bionic çip bulunuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    Evren7 1 saat önce

    +2000 TL fark ile uçan teslimat

    Profil resmi
    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    günde 100 kelime ezberlemek hafıza güçlendirici dikkat toplayıcı ilaçlar otomatik araba kırmızı ışıkta nasıl durdurulur egea cross 1.6 dizel yorum aks körüğü yağ kaçağı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A24
    Samsung Galaxy A24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız